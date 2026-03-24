Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh án

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử Lê Văn Phương (SN 2007, trú tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) với tội Cố ý gây thương tích.

Lê Văn Phương tại phiên tòa. Ảnh:TL.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 24/9/2025, N.K.M (SN 2011, trú tại xã Cẩm Lạc) điều khiển xe điện chở theo Thiều Quang Hùng (SN 2010) và Võ Quốc Anh (SN 2011) cùng trú tại xã Cẩm Lạc, đến khu vực bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc tìm gặp Phương. Tại đây, M., Hùng và Anh cùng đánh Phương, sau đó bỏ về.

Bức xúc vì bị đánh, Phương nhặt một chiếc gậy gỗ ở ven đường, điều khiển xe mô tô đuổi theo đánh trúng vào vùng đầu bên trái của M., gây chấn thương sọ não. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại phiên tòa, Lê Văn Phương thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Phương 5 năm tù.

Giải quyết mâu thuẫn bằng rựa: 1 thiếu niên tử vong, 7 thanh niên bị tạm giữ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng truy xét, tạm giữ khẩn cấp 7 thanh niên liên quan vụ án giết người xảy ra rạng sáng 4/3 trên địa bàn tỉnh khiến một thiếu niên 17 tuổi tử vong.



