Quýt sim cuối vụ giá hơn 10.000 đồng/kg luôn 'hút khách', tiểu thương đua nhau nhập hàng

Cuối tháng 4 là thời điểm quýt sim bước vào cuối vụ, dù trên thị trường có rất nhiều loại quả nhưng mặt hàng này vẫn là một trong những loại trái cây 'hot' và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo các tiểu thương, càng vào cuối vụ hương vị của quýt sim càng thơm ngon, vỏ mỏng rám, ngọt đậm, mọng nước, giá lại rẻ nên nhiều khách hàng thi nhau đặt số lượng lớn về ăn dần. Hiện tại, trên thị trường quýt sim đang được rao bán quanh mức từ 13.000 – 50.000 đồng/kg (tùy loại).

Tại nhiều hội nhóm, quýt sim đang được rao bán với mức giá tương đối rẻ.

Anh Quang Toản (chủ một cửa hàng hoa quả tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: "Chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là hết mùa quýt sim, nhiều tiểu thương tranh thủ đánh chuyến hàng cuối về phục vụ khách. Quýt sim đang vào cuối vụ nên tăng giá từng ngày, vào giai đoạn này quả chín già nên hương vị càng thơm ngon, ngọt đậm, nhiều người mua rất ưng ý và lấy từ 5 – 10kg để thưởng thức dần hoặc mang cho. Tùy vào chất lượng quả sẽ được bán với mức giá khác nhau, quả to, đều đẹp giá sẽ cao hơn so với quả nhỏ, khách hàng càng mua số lượng lớn giá sẽ càng rẻ. Bên cạnh đó, giá bán hàng online sẽ rẻ hơn so với bán trên thị trường truyền thống vì mọi người không mất tiền thuê mặt bằng kèm các chi phí phát sinh".

Quýt sim với hương vị thơm ngon, ngọt đậm, lớp vỏ mỏng rám lại được người bán chắc nịch về nguồn gốc xuất xứ tại Cao Bằng nên khách hàng không tiếc tiền mua số lượng lớn về ăn dần.

Quýt sim đang vào độ ngon, ngọt nhất, giá lại phải chăng nên được khách hàng rất ưa chuộng. Nhiều người đặt số lượng lớn về dùng dần. Chị Huyền Thương (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ: "Cả nhà tôi ai cũng thích quýt sim, vị ngọt thơm của quả không lẫn với trái cây nào. Quýt sim để ăn trực tiếp hoặc vắt nước đều rất ngon. Tôi thấy người bán hàng nói sắt hết mùa quýt sim nên cứ gặp hàng ngon là tôi mua nhiều để về cất tủ ăn dần. Chỉ khoảng 100.000 đồng, tôi có thể mua dc 5 – 6kg quýt, vừa ngon, bổ, rẻ".

Tại các chợ truyền thống và 'chợ mạng' quýt sim đang được bày bán tràn ngập, tùy vào chất lượng quả sẽ có giá khác nhau.



Nhiều người bán hàng chắc nịch về nguồn gốc của quýt sim được trồng ở trong nước, không có chất bảo quản nên người tiêu dùng không tiếc tiền mua số lượng lớn về ăn dần.

Quýt sim có thể dùng ăn trực tiếp hoặc vắt nước uống.

So với các loại hoa quả khác trên thị trường, quýt sim vẫn là mặt hàng bán chạy nhất.

Theo các tiểu thương quýt sim quả rám vỏ hơn so với đầu mùa nhưng bù lại vị ngọt đậm đà hơn, phù hợp cho những người thích thưởng thức trái cây nguyên bản, ít qua bảo quản.

Một số tiểu thương chia sẻ, Trung Quốc cũng có một loại quả hình dáng tương tự quýt sim được gọi là cam Ôn Châu hay cam rám và đang được đưa về Việt Nam bán rất nhiều.

Vì vậy người tiêu dùng nên tìm địa chỉ uy tín để mua hàng, tránh ham đồ rẻ dẫn đến chất lượng không đảm bảo.