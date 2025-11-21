Rủ nhau đi trộm gà của người dân sau cuộc nhậu
GĐXH - Sau khi nhậu xong, Cường và Sơn bàn bạc với nhau đi thăm dò xem nhà người dân quanh xã có ai nuôi gà để buổi tối đi trộm. Xác định được mục tiêu, hai đối tượng đột nhập nhà dân bắt trộm 24 con gà về cất giấu.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Sơn (SN 1994) và Đậu Xuân Cường (SN 1985) cùng trú tại xã Kỳ Xuân.
Trước đó, Công an xã Kỳ Xuân tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.L. (trú tại thôn Quang Trung, xã Kỳ Xuân) về việc bị kẻ gian bắt trộm 24 con gà.
Công an xã tiến hành xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định các đối tượng thực hiện hành vi bắt trộm gà của chị L., là Trần Văn Sơn và Đậu Xuân Cường.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào ngày 20/10, sau khi ăn nhậu xong, cả hai nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã bàn bạc với nhau đi thăm dò xem nhà người dân quanh xã có ai nuôi gà để buổi tối đi trộm.
Sau khi xác định được mục tiêu, 20h cùng ngày, hai đối tượng đột nhập vào nhà chị L., bắt trộm 24 con gà về cất giấu tại nhà chờ thời điểm thích hợp bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Được biết, cả hai đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập ăn nhậu, sau đó đi lang thang dọc khu vực các thôn lân cận, lợi dụng đêm tối hoặc sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”Pháp luật
GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.