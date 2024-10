Sau mì trà sữa bắp bò, trà sữa vị hoa sữa và nước khoáng hoa sữa tiếp tục khiến netinzen 'chao đảo'

Loại cá người Nhật thường xuyên ăn để ngừa ung thư, hạ đường huyết, kéo dài tuổi thọ, tốt cho xương GĐXH - Một nghiên cứu của Đại học Nagoya tại Nhật Bản và được công bố trên tạp chí Public Health Nutrition đã đưa ra bằng chứng cho thấy, các loại cá nhỏ có tác dụng bất ngờ trong việc giảm nguy cơ tử vong sớm, giúp chúng ta sống lâu hơn.

Bên cạnh xe hoa, xôi cốm hay bún riêu cua, hương hoa sữa thoang thoảng là một trong những "đặc sản" không thể thiếu vào mùa thu ở Hà Nội. Khoảng 10 ngày trở lại đây, một cửa hàng tại Hà Nội đã cho ra đời 2 tên món đồ uống lấy cảm hứng của loài hoa này bao gồm trà sữa hoa sữa và nước khoáng vị hoa sữa. Với 'caption' giới thiệu 2 loại đồ uống này đã gây sự chú của rất nhiều người trên mạng xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích trải nghiệm ẩm thực.

Nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng dến trải nghiệm 2 thức uống độc đáo ngay khi nghe danh.

Phạm Hà My (24 tuổi, đến từ Gia Lâm) đã đến để trải nghiệm món mới này. My cho biết: "Thực ra mình uống không thấy có vị hoa sữa đâu, hay là do cho ít thì mình không rõ. Một đứa yêu thích trà sữa như mình thì muốn thử cho biết thôi. Nói chung là uống cũng được nhưng không rõ mùi".

Tương tự, Quỳnh Hương (SN 1998) cũng bày tỏ: "Mình thấy uống bình thường. Mình rất sợ mùi hoa sữa mỗi khi thấy sặc mùi ở đường phố nhưng vì tò mò nên quyết tâm đến thử. Nhưng thực tế là thấy có vị nhạt thôi chứ không có mùi hoa sữa như tên gọi của nó".

Trà sữa vị hoa sữa và nước khoáng hoa sữa tiếp tục khiến netinzen quan tâm.

Theo tìm hiểu của PV, cửa hàng có hai cơ sở ở Hồ Đắc Di và Cửa Bắc (Hà Nội). 2 món 'nổi đình nổi đám' trong thời gian gần đây là sản phẩm của cửa hàng đồ uống 'take away' (đồ uống mang đi). Nhờ súc hút của tên loài hoa có hương thơm nồng nàn, đậm chất mùa thu mát mẻ, lại là lần đầu được xuất hiện nên đây đang là 2 loại sản phẩm bán chạy nhất.

Tuy nhiên, quản lý thương hiệu khẳng định rằng, việc gọi là trà sữa và nước khoáng chỉ là tên gọi của quán đã đặt chứ không liên quan đến hương vị của 2 món đồ uống này.

Mùi hoa sữa có thể nói là khá nồng và không phải ai cũng có thể ngửi được mùi hương này. Nhiều người còn cảm thấy khó chịu khi ngửi mùi hương này trong thời gian dài. Cho đến nay, cũng chưa có ghi nhận nào cho thấy hoa sữa có thể làm đồ ăn hay pha nước uống.

Không riêng xôi cốm, đây cũng là món ăn làm mưa làm gió những ngày gần đây GĐXH - Bên cạnh món xôi cốm sen dừa thơm lừng với cafe trứng béo ngậy, bún riêu cua tóp mỡ cũng là món ăn 'hot hòn họt' mỗi khi tiết trời se lạnh vào thu.

Người người rủ nhau ăn xôi cốm, uống cafe trứng, thưởng thức trọn món quà thu Hà Nội GĐXH - Mùa thu Hà Nội mát mẻ là thời điểm thích hợp để thưởng thức 'combo cốc cafe trứng và chút cốm thơm' như bao cư dân mạng đang rủ rê nhau.

Nối đuôi 'thợ săn Hồng Hài Nhi', trend 'nụ cười của kẻ chiến thắng' tiếp tục lên viral GĐXH - Đang trở thành xu hướng lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây, từ khóa tìm kiếm 'nụ cười của kẻ chiến thắng' dành cho những người có tình yêu tiếp tục 'lên ngôi'.