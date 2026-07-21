Sau sáp nhập, quỹ phụ cấp cán bộ thôn, xóm ở Nghệ An lên hơn 22,7 triệu đồng/tháng

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thông qua nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại khối, xóm, thôn, bản. Theo đó, mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động và kinh phí hoạt động của tổ dân vận trên địa bàn.



Theo nghị quyết, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách gồm bí thư chi bộ, trưởng khối (xóm, thôn, bản) và trưởng ban công tác mặt trận.

Nghệ An tăng mức khoán quỹ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, bản sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với các khối, xóm, bản có trên 1.000 hộ dân hoặc trên 700 hộ dân ở địa bàn biên giới, trọng điểm quốc phòng, đặc biệt khó khăn (nhóm 1), quỹ phụ cấp được khoán bằng 9 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 22,7 triệu đồng/tháng. Các địa bàn còn lại (nhóm 2) được khoán 7,5 lần mức lương cơ sở, tương đương gần 19 triệu đồng/tháng.

Từ mức khoán này, bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm, thôn, bản ở nhóm 1 hưởng phụ cấp bằng 3,1 lần mức lương cơ sở (hơn 7,8 triệu đồng/tháng), nhóm 2 hưởng 2,6 lần (hơn 6,5 triệu đồng/tháng). Trưởng ban công tác Mặt trận hưởng 2,8 lần mức lương cơ sở ở nhóm 1 (hơn 7 triệu đồng/tháng) và 2,3 lần ở nhóm 2 (hơn 5,8 triệu đồng/tháng).

Ngoài ba chức danh trên, nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ từ 0,6-1,4 lần mức lương cơ sở đối với bảy chức danh trực tiếp tham gia hoạt động ở khối, xóm, thôn, bản. Kinh phí hoạt động của tổ dân vận được hỗ trợ 5 triệu đồng/năm đối với nhóm 1 và 4 triệu đồng/năm đối với nhóm 2.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An còn 2.026 khối, xóm, bản, giảm 1.771 đơn vị so với trước. Tuy số lượng đầu mối giảm, quy mô quản lý của mỗi thôn, xóm, bản lại lớn hơn, kéo theo nhiều nhiệm vụ mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho biết, mức hỗ trợ mới được xây dựng cao hơn quy định chung của Trung ương một hệ số lương cơ sở nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị sau sáp nhập.

Theo lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An, việc điều chỉnh mức phụ cấp cũng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế khi địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn và khối lượng công việc của cán bộ thôn, xóm, bản tăng lên sau sắp xếp đơn vị hành chính.