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Sinh xong, mẹ bỏ con lại bệnh viện rồi mất liên lạc

Thứ năm, 09:23 09/07/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Sau khi sinh một bé trai khỏe mạnh, sản phụ rời khỏi bệnh viện, để lại con sơ sinh và cắt đứt mọi liên lạc.

UBND xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) vừa phát thông báo tìm thân nhân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Trung tâm Y tế trên địa bàn.

Sinh xong, mẹ bỏ con lại bệnh viện rồi mất liên lạc - Ảnh 1.

Hiện bé sơ sinh đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế Tiên Điền. Ảnh: TL.

Trước đó, khoảng 6h ngày 5/7, một sản phụ đến Khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Tiên Điền để sinh con. Đến 8h30 cùng ngày, người này sinh thường bé trai nặng 2,7kg. Sau sinh, sức khỏe hai mẹ con ổn định và được chuyển về phòng theo dõi.

Sản phụ không xuất trình giấy tờ tùy thân, chỉ khai tên N.A.T. (SN 2007), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đến khoảng 11h45 cùng ngày, nhân viên y tế phát hiện sản phụ đã rời khỏi bệnh viện, để lại bé trai sơ sinh trên giường bệnh. Trung tâm Y tế nhiều lần gọi vào số điện thoại người này cung cấp nhưng không liên lạc được do số không tồn tại.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Tiên Điền lập biên bản xác nhận trẻ bị bỏ rơi và giao Trung tâm Y tế Tiên Điền tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện sức khỏe cháu bé ổn định, ăn ngủ bình thường.

UBND xã Tiên Điền đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé liên hệ với địa phương để giải quyết theo quy định. Thông báo tìm thân nhân được niêm yết công khai từ ngày 8/7 đến hết ngày 14/7/2026.

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