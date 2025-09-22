Mới nhất
'Soi' phong cách đời thường Bùi Quỳnh Hoa giữa ồn ào

Thứ hai, 18:22 22/09/2025
GĐXH - Bùi Quỳnh Hoa thu hút với phong cách thời trang đa dạng và sắc vóc nổi bật.

Sắc vóc Bùi Quỳnh Hoa: Nàng hậu biến hóa phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 1.Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa hở bạo, Quế Anh vai trần gợi cảm

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Quế Anh, á hậu Mook Karnruethai Tassabut, siêu mẫu Anh Thư, Tú Anh... vừa tham gia sự kiện công bố Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025 ở TPHCM.

Sắc vóc Bùi Quỳnh Hoa: Nàng hậu biến hóa phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 2.

Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa sở hữu chiều cao 1m75 m và số đo ba vòng lần lượt là 86-60-93 cm. Cô được nhận xét hội tụ đủ yếu tố về nhan sắc, hình thể... 

Sắc vóc Bùi Quỳnh Hoa: Nàng hậu biến hóa phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 3.

Khác hình ảnh sắc sảo, gợi cảm trên sân khấu, ngoài đời Bùi Quỳnh Hoa trẻ trung khi diện nhiều trang phục năng động, màu sắc tươi sáng.

Sắc vóc Bùi Quỳnh Hoa: Nàng hậu biến hóa phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 4.

Ở khoảnh khắc ít son phấn, Bùi Quỳnh Hoa vẫn thu hút với đôi mắt tròn, làn da sáng, sống mũi thẳng.

Sắc vóc Bùi Quỳnh Hoa: Nàng hậu biến hóa phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 5.

Sắc vóc Bùi Quỳnh Hoa: Nàng hậu biến hóa phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 6.
Sắc vóc Bùi Quỳnh Hoa: Nàng hậu biến hóa phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 7.

Người đẹp 9X được đánh giá cao bởi nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Thời trang đường phố, du lịch của nàng hậu là các thiết kế hoặc đơn giản hoặc cắt khoét gợi cảm. 

Sắc vóc Bùi Quỳnh Hoa: Nàng hậu biến hóa phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 8.

Áo crop top kết hợp quần jeans cạp cao tôn chiều cao 1m75 m của Quỳnh Hoa.

Sắc vóc Bùi Quỳnh Hoa: Nàng hậu biến hóa phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 9.

Phong cách thời trang của hoa hậu sinh năm 1998 được đánh giá cao khi thường xuyên có sự đổi mới, thậm chí có thời điểm cô đổi style tóc ngắn, nhuộm đỏ...

Sắc vóc Bùi Quỳnh Hoa: Nàng hậu biến hóa phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 10.

Những năm gần đây, Bùi Quỳnh Hoa tích cực xuất hiện trên sàn diễn thời trang cũng như đảm nhận vị trí giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế.

An Khánh
