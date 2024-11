Sức khoẻ của ca sĩ 'Đất phương Nam' sau hơn 1 tháng ngã lầu

Hồi tháng 10, thông tin Tô Thanh Phương - ca sĩ hát nhạc phim "Đất phương Nam" - bị ngã lầu do ảo giác nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau đó, ông nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và hiện đã được về nhà sau thời gian điều trị ở bệnh viện.

Sau hơn 1 tháng, mới đây, nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười đã thu xếp thời gian đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của nam ca sĩ. Theo đó, nhóm nghệ sĩ mang đến một ít tiền từ khán giả nước ngoài gửi tặng để hỗ trợ Tô Thanh Phương trong việc điều trị bệnh.

Chia sẻ với nhóm nghệ sĩ, bà Ngọc Được - vợ của Tô Thanh Phương cho biết sức khỏe của ông hiện rất yếu, mặt bị sụp hẳn một bên, chỉ nằm một chỗ, không nói chuyện hay ăn uống được nhiều. "Từ hôm té lầu do ảo giác, sức khỏe chồng tôi yếu hơn. Anh không nói chuyện và ăn uống được", bà Ngọc Được chia sẻ.

Ca sĩ Tô Thanh Phương nằm một chỗ sau vụ ngã lầu.

Nam ca sĩ không ngồi được, khó khăn trong giao tiếp khi được các nghệ sĩ đến thăm. Tô Thanh Phương cũng suy giảm trí nhớ. Anh nhớ mặt Phương Dung, Phi Phụng và Thụy Mười nhưng không thể gọi tên.

Khi các đồng nghiệp vào thăm, Tô Thanh Phương không thể ngồi dậy được, chỉ chậm chạp cử động giơ tay chào các đồng nghiệp.

Bà Ngọc Được cũng chỉ cho các nghệ sĩ xem khu vực mà chồng bị ngã lầu, ai cũng choáng váng vì lan can cao, không rõ tại sao nam ca sĩ có thể trèo ra được. Bà cho biết may mắn có phần mái tôn đỡ trước khi lăn xuống đất.

"Tôi khóa cửa nhà, nhưng ra đến ban công lại thấy cửa mở. Khi nghe người bên dưới nói 'anh Phương nhảy lầu', tôi đi không vững. Cũng may phía dưới có mái tôn đỡ lại, nếu không anh không qua khỏi", vợ ca sĩ Tô Thanh Phương nói.

bà Ngọc Được nói thêm rằng ca sĩ Tô Thanh Phương không dám bước ra khu vực lan can sau vụ nhảy lầu. Điều này giúp chị an tâm hơn.

Vợ ca sĩ Tô Thanh Phương chia sẻ với Phi Phụng, Phương Dung.

Trước đó bà xác nhận thông tin ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu ngày 2/10. Chị Ngọc Được nói anh trèo ra lan can do bị ảo giác, tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc điều trị Parkinson. Gia đình phủ nhận thông tin ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu tự tử do nợ nần.

Trước đó vài năm, ca sĩ Tô Thanh Phương gặp tai nạn giao thông nhưng chủ quan không đi khám. Điều này trở thành dấu hiệu ban đầu của đột quỵ. Từ đó, sức khỏe của ông ngày càng suy yếu. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán ông mắc nhiều bệnh nghiêm trọng như xơ vữa động mạch, hở van tim và đặc biệt là Parkinson - căn bệnh khiến ông phải sống chung với chứng teo não.

Ca sĩ Tô Thanh Phương sinh năm 1961 tại Cà Mau và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1976. Ông được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc nổi tiếng như: Bài ca đất phương Nam, Tiểu đoàn 307, Ngẫu hứng lý qua cầu, Đất quê ta mênh mông…