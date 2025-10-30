SUV hạng A giảm sốc, liên tục hạ giá, rẻ chỉ ngang sedan Toyota Vios

Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - Sedan hạng C hybrid hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Honda Civic khi sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp cùng giá bán cực cạnh tranh, chỉ từ hơn 270 triệu đồng.

SUV hạng A giảm giá sốc

Phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ đang nóng lên từng ngày khi Toyota Raize, Kia Sonet và Hyundai Venue đồng loạt điều chỉnh giá bán xuống mức hấp dẫn hơn. Trong khi Suzuki Fronx chuẩn bị gia nhập thị trường với giá khởi điểm khoảng 520 triệu đồng, loạt đối thủ có giá dưới 500 triệu đồng đang tạo ra sức ép đáng kể lên mẫu xe mới của Suzuki.

SUV hạng A Kia Sonet

Kia Sonet

Trong nhóm SUV/CUV cỡ A đang được điều chỉnh giá, Kia Sonet là mẫu xe duy nhất được giảm trực tiếp từ hãng. Mức ưu đãi dao động từ 10 đến 25 triệu đồng tùy phiên bản.

Đáng chú ý, bản Sonet tiêu chuẩn vừa có mặt trên thị trường từ tháng trước đã được giảm tới 10 triệu đồng, thực tế còn 489 triệu đồng. Các phiên bản còn lại của Sonet có giá dao động từ 514 đến 604 triệu đồng với mức giảm 25 triệu đồng.

Đánh giá SUV hạng A Kia Sonet

Sonet bản tiêu chuẩn sử dụng đèn halogen.

Sonet bản tiêu chuẩn sử dụng đèn halogen, trong khi hai bản cao cấp được nâng cấp lên hệ thống chiếu sáng LED, riêng bản Premium còn có thêm đèn sương mù LED. Tất cả đều dùng chung bộ mâm 16 inch, và hai bản cao nhất có phanh đĩa sau. Khoang nội thất nổi bật với màn hình trung tâm kích thước 8 hoặc 10,25 inch tùy bản, ghế bọc da, điều hòa tự động và cửa sổ trời trên bản cao cấp nhất.

Kia Sonet trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Các tính năng an toàn bao gồm cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến và camera lùi, ga tự động, cảm biến áp suất lốp cùng 6 túi khí.

SUV hạng A Hyundai Venue

Hyundai Venue

Hyundai Venue hiện có giá niêm yết từ 499 đến 539 triệu đồng, song thực tế người mua có thể tiết kiệm đáng kể nhờ ưu đãi từ đại lý. Dù không nằm trong chương trình khuyến mãi chính hãng, nhiều showroom đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 50-54 triệu đồng, đưa giá thực tế của mẫu xe này xuống chỉ còn khoảng 450-485 triệu đồng tùy phiên bản.

Đánh giá SUV hạng A Hyundai Venue

Sức mạnh của Venue đến từ động cơ tăng áp 1.0L

Mang thiết kế đậm chất hiện đại, Venue được ví như "Palisade thu nhỏ" nhờ cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, dải LED ban ngày bao quanh cụm đèn chiếu sáng và cụm đèn hậu LED kéo ngang phần đuôi xe.

Bên trong, khoang lái được tối giản với màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số dạng 3 phần và hệ thống điều hòa tự động,…

Sức mạnh của Venue đến từ động cơ tăng áp 1.0L cho công suất 120 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Danh sách trang bị an toàn khá đầy đủ với hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến và camera lùi, cảm biến áp suất lốp, cùng tính năng ga tự động và giới hạn tốc độ.

SUV hạng A Toyota Raize

Toyota Raize

Toyota Raize đang được một số đại lý triển khai chương trình ưu đãi đáng chú ý, gồm giảm trực tiếp khoảng 15 triệu đồng tiền mặt và tặng kèm gói phụ kiện trị giá khoảng 10 triệu đồng. Với giá niêm yết 510 triệu đồng, mức ưu đãi này giúp người mua chỉ cần chi khoảng 485 triệu đồng để sở hữu mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ của Toyota.

Đánh giá Toyota Raize

Xe dùng động cơ 1.0L tăng áp, công suất 98 mã lực, hộp số vô cấp D-CVT.

Raize được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA do Daihatsu đảm nhiệm, mang kiểu dáng vuông vức, trẻ trung và đậm chất thể thao. Điểm nhấn ngoại thất nằm ở hệ thống đèn LED góc cạnh, mâm 17 inch lớn nhất trong phân khúc và phần đầu xe mang phong cách cơ bắp đặc trưng.

Bên trong, khoang lái được trang bị màn hình kỹ thuật số 7 inch, màn hình trung tâm giải trí 9 inch, cùng hệ thống điều hòa tự động giúp tăng trải nghiệm tiện nghi.

Xe dùng động cơ 1.0L tăng áp, công suất 98 mã lực, hộp số vô cấp D-CVT.

Trang bị an toàn của Raize gồm ABS, EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Lý giải nguyên nhân SUV hạng A giảm giá

Có thể thấy, việc đồng loạt giảm giá mạnh cho thấy các hãng xe đang phải chịu áp lực lớn trước sức mua chậm lại và cạnh tranh ngày càng gay gắt trong phân khúc SUV – vốn được xem là "mỏ vàng" của thị trường ô tô Việt Nam.

Với người tiêu dùng, đây chính là thời điểm thuận lợi để tiếp cận những mẫu xe vốn được coi là "quốc dân" với chi phí dễ chịu hơn nhiều so với trước. Nhưng ở chiều ngược lại, động thái này cũng phản ánh thách thức mà các hãng phải đối diện trong việc duy trì lợi nhuận, tái cân bằng tồn kho và chuẩn bị cho những thế hệ xe mới.

Cuộc đua SUV tại Việt Nam vì vậy không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở khả năng điều chỉnh giá và chiến lược chinh phục khách hàng.