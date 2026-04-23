Tài xế bất chấp vượt đường sắt khi có tín hiệu đèn đỏ

Thứ năm, 12:09 23/04/2026 | Xã hội
Song Hoàng
GĐXH - Bất chấp đèn tín hiệu đã chuyển đỏ và thanh chắn đang hạ xuống, chiếc xe tải vẫn liều lĩnh, cố tình băng qua đường sắt làm cong cần chắn.

Ngày 23/4, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa xử phạt một tài xế ô tô tải do vi phạm quy định khi qua đường ngang đường sắt.

Lực lượng CSGT làm việc, xử phạt tài xế Đ. về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 1 giờ 4 phút ngày 20/4, tại đường ngang có cảnh báo tự động Km276+351 (khu gian Chợ Sỹ - Mỹ Lý), thuộc địa phận xã Đức Châu, xe tải BKS 17H-048.48 do tài xế Đ.V.Đ. (SN 1976, trú tại Hưng Yên) điều khiển cố tình vượt qua khi tín hiệu đèn đỏ và chuông cảnh báo đang hoạt động, làm cong cần chắn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT xác minh, làm việc với tài xế và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi qua đường ngang đường sắt cần tuân thủ nghiêm tín hiệu cảnh báo, không cố tình vi phạm để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Hà Nội: Tóm gọn nhóm 'quái xế' bốc đầu xe máy để quay clip tại phường Phúc Lợi

GĐXH - Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ nhóm thiếu niên chuyên tụ tập đua xe, bốc đầu tại khu vực phường Phúc Lợi. Đáng chú ý, đây chính là nhóm đối tượng xuất hiện trong các video bốc đầu xe gây phẫn nộ trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Hà Nội: Tóm gọn nhóm 'quái xế' bốc đầu xe máy để quay clip tại phường Phúc Lợi

Bắt 6 đối tượng có quan hệ thân tộc vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Hà Nội: Người phụ nữ thuê sát thủ ở Hải Phòng với giá 300 triệu bắn đối thủ ra đầu thú sau 6 năm lẩn trốn

Nhóm thanh thiếu niên 'thủ' kiếm, chạy xe rượt đuổi nhau trên phố

Vừa lên Lào Cai tìm việc, đối tượng truy nã nguy hiểm ở Cà Mau bị bắt giữ

18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biết

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.

Đàn chim quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Hàng trăm con cò nhạn, loài trong Sách đỏ Việt Nam vừa xuất hiện kiếm ăn tại các thửa ruộng ở Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt dưới mọi hình thức.

Phát hiện vụ vận chuyển phôi cây muội hồng trái phép qua đường bưu điện

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) phát hiện và tạm giữ 15 phôi cây muội hồng không hóa đơn, chứng từ đang tập kết tại bưu điện xã.

Học sinh lớp 12 'quay cuồng' với các kỳ thi riêng

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Không chỉ đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh lớp 12 còn phải chạy đua với các kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Áp lực ôn luyện dồn dập khiến nhiều em mệt mỏi, căng thẳng kéo dài.

Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giáp

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mỗi con giáp đều có giờ sinh phúc khí riêng, giúp cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp hanh thông và gia đạo êm ấm.

Năm 2026, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 2 triệu đồng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dân số của Bộ Y tế, 3 nhóm phụ nữ được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con trong đó có phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Hà Nội: Tóm gọn nhóm 'quái xế' bốc đầu xe máy để quay clip tại phường Phúc Lợi

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lực lượng 141 Công an TP Hà Nội mới đây đã bắt giữ nhóm thiếu niên chuyên tụ tập đua xe, bốc đầu tại khu vực phường Phúc Lợi. Đáng chú ý, đây chính là nhóm đối tượng xuất hiện trong các video bốc đầu xe gây phẫn nộ trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Tuổi 40 là bước ngoặt vàng của 4 con giáp: Tiền bạc không còn là nỗi lo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với 4 con giáp dưới đây, ngưỡng tuổi 40 lại chính là thời điểm "chín muồi" để bứt tốc mạnh mẽ, mở ra hành trình giàu có và ổn định lâu dài.

Phú Thọ: Kênh nước đổi màu đen kịt, cá chết hàng loạt gần khu xử lý rác ở Trạm Thản

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Nước kênh đổi màu đen kịt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cá chết trắng chỉ trong thời gian ngắn, đó là tình trạng đang xảy ra tại khu 4, xã Trạm Thản (Phú Thọ). Sự việc diễn ra gần khu xử lý rác khiến người dân lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Bắt 6 đối tượng có quan hệ thân tộc vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng có quan hệ thân tộc, hoạt động liên tỉnh, xuyên biên giới, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.

Dự báo tử vi con giáp Ngọ và Mùi trong tháng 3 âm lịch 2026

Đời sống
Hàng loạt sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy của Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP

Thời sự
Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời sự
Dâm ô nữ sinh 11 tuổi, người đàn ông ở Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

