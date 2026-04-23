Tài xế bất chấp vượt đường sắt khi có tín hiệu đèn đỏ
GĐXH - Bất chấp đèn tín hiệu đã chuyển đỏ và thanh chắn đang hạ xuống, chiếc xe tải vẫn liều lĩnh, cố tình băng qua đường sắt làm cong cần chắn.
Ngày 23/4, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa xử phạt một tài xế ô tô tải do vi phạm quy định khi qua đường ngang đường sắt.
Trước đó, khoảng 1 giờ 4 phút ngày 20/4, tại đường ngang có cảnh báo tự động Km276+351 (khu gian Chợ Sỹ - Mỹ Lý), thuộc địa phận xã Đức Châu, xe tải BKS 17H-048.48 do tài xế Đ.V.Đ. (SN 1976, trú tại Hưng Yên) điều khiển cố tình vượt qua khi tín hiệu đèn đỏ và chuông cảnh báo đang hoạt động, làm cong cần chắn.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT xác minh, làm việc với tài xế và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.
Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.
Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi qua đường ngang đường sắt cần tuân thủ nghiêm tín hiệu cảnh báo, không cố tình vi phạm để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
