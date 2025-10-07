Thái Nguyên: Nhiều nơi bị ngập, sạt lở do ảnh hưởng bão số 11

Sáng ngày 7/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khẩn trương ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, triển khai các biện pháp an toàn hệ thống đê điều.

Theo đó, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11 kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100-437mm tính từ 20h ngày 6/10/2025 đến 6h ngày 07/10, cụ thể: Hóa Thượng 437,6mm; Sông Cầu 412,6mm; Đồng Quang 364,6mm; Quan Triều 347,2mm; Nam Hòa 338,6mm.

Mưa lớn đã gây ngập lụt tại các phường trung tâm và các vùng trũng thấp; nước sông Cầu đang lên dâng cao; lúc 07h tại trạm Thác Giềng 100,37m, cao hơn báo động 3, 1,87m, đã đạt đỉnh và đang có xu thế xuống chậm; tại trạm Chợ mới: 57,75m, dưới báo động 3 là 0,25m, lũ đang lên nhanh; tại trạm Gia Bảy 27,12m, trên báo động 3 0,12m, lũ đang lên nhanh; tại trạm Chã 6,74m, thấp hơn BĐ1 là 1,26m, lũ trên các trên sông, suối đang lên nhanh; mực nước tại Hồ Núi cốc là 45,72m thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,48m.

Hiện nay, vẫn đang mưa to đến rất to, mực nước sông Cầu và các sông trên địa bàn đang tiếp tục dâng, nguy cơ ngập lụt sâu và sạt lở đất diễn biến phức tạp; nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu cao 2,0 – 2,3m so với báo động 3 (vượt mốc đỉnh lũ 28,81m tại trạm Gia Bẩy do cơn bão số 3 Yagi năm 2024 gây ra).

Để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh và bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực quản lý. Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đặc biệt là lũ trên sông Cầu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và hệ thống đê điều trên địa bàn quản lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND các xã, phường, chỉ đạo tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến của mưa lũ và thông tin kịp thời để Nhân dân chủ động ứng phó đảm bảo an toàn; tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu xảy ra,...

Rà soát kỹ, bố trí lực lượng canh gác, tuần tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu, nước chảy xiết (đặc biệt khu vực ven sông); chủ động sơ tán, di dời ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn; tuyệt đối không để người dân đi qua các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, vớt củi trên sông nguy cơ bị lũ cuốn.

Khẩn trương tìm mọi biện pháp tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân nào bị đói, rét, thiếu nước uống, chỗ ở, thiếu quần áo; hướng dẫn người dân ứng phó trước ngập lụt, sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Rà soát, kịp thời phát hiện, tránh xảy ra các sự cố bất ngờ đối với các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các cầu giao thông, hồ đập, đê điều trên địa bàn. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Chủ động bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân nào bị đói, rét, thiếu nước uống, chỗ ở, thiếu quần áo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp hiệu quả để ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, bảo vệ cho lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý; căn cứ tình hình mưa lũ, hướng dẫn sắp xếp lịch học đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy, cô giáo.

Theo ghi nhận của PV, từ đêm 6 đến sáng ngày 7-10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa rất to, lượng mưa lớn kéo dài liên tục khiến nhiều khu vực nội thị và các địa phương trong tỉnh này bị ngập úng, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm ngập sâu, nước dâng nhanh.

Tại các khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên cũng đã xảy ra tình trạng ngập, sạt lở ở nhiều tuyến đường.

Sáng ngày 7/10, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống mưa lũ. Thiếu tướng Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng công an gia cố đê sông Cầu.

Sáng cùng ngày, trao đồi với PV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan cho biết, hiện tại nước vẫn đang dâng, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung ứng phó, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng.

