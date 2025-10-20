Thái Nguyên: Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT hy sinh cứu 3 em nhỏ

Chiều ngày 20/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sáng nay, tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đồng chí Phan Văn Thành - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công đã anh dũng hy sinh khi cứu 3 cháu nhỏ bị đuối nước.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng các lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên...

Trước đó, ngày 01/10/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống cơn bão số 10, phát hiện 3 cháu nhỏ bị đuối nước tại khu vực đường dân sinh đi qua cánh đồng thuộc xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, đồng chí Phan Văn Thành đã không quản ngại nguy hiểm, dũng cảm lao xuống dòng nước bơi ra cứu được 2 cháu vào khu vực an toàn. Sau đó, đồng chí Thành tiếp tục bơi trở lại cứu 1 cháu, khi vào đến gần bờ thì bị kiệt sức và chìm sâu xuống nước.

Đồng đội của đã hỗ trợ đưa được cả 3 cháu nhỏ lên bờ rồi bơi ra cứu đồng chí Thành nhưng do nước lớn, đồng chí đã hy sinh anh dũng. Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của đồng chí Thành. Hành động của đồng chí Phan Văn Thành là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng của Nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi gia đình đồng chí Phan Văn Thành (ảnh CATN).

Tại Lễ truy tặng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân đồng chí Phan Văn Thành.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ sự xúc động và lòng tri ân sâu sắc trước hành động anh dũng của đồng chí Thành; khẳng định hành động hy sinh của ông Phan Văn Thành không chỉ lan tỏa tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó có lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở", mà còn tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và quê hương Thái Nguyên anh hùng.

Thứ trưởng Bộ Công an - Trần Quốc Tỏ cho biết thêm, mặc dù mới được thành lập hơn một năm, lực lượng tham gia bảo về ANTT ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò "cánh tay nối dài" của lực lượng công an, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội; ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Công an tỉnh Thái Nguyên và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, có cơ chế, chính sách phù hợp để lực lượng này phát huy tốt hơn nữa vai trò trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên gửi lời chia buồn, tri ân sâu sắc tới thân nhân gia đình đồng chí Thành - (ảnh CATN).

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường khẳng định, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có vai trò quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống thiên tai, bảo đảm ANTT. Hành động dũng cảm cứu người của đồng chí Phan Văn Thành là tấm gương sáng ngời về lòng quả cảm, tinh thần nhân ái và trách nhiệm "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", là minh chứng tiêu biểu cho phẩm chất cao đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên gửi lời chia buồn, tri ân sâu sắc tới thân nhân gia đình đồng chí Thành; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Liệt sĩ. Giao UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo phát động phong trào học tập, noi gương hành động dũng cảm cứu người của đồng chí Phan Văn Thành trong toàn tỉnh.

Dịp này, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ gia đình đồng chí Phan Văn Thành 50 triệu đồng; Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND tặng 20 triệu đồng; Công an tỉnh Thái Nguyên trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng; Hội phụ nữ Công an tỉnh nhận làm "Mẹ đỡ đầu" và tặng quà cho 2 con gái của đồng chí Phan Văn Thành, góp phần hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.