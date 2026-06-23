Thân thế chồng sắp cưới của fashionista Quỳnh Anh Shyn

1 phút 30 giây 'biến hình' của Quỳnh Anh Shyn tại Paris khiến fan trầm trồ GĐXH - Quỳnh Anh Shyn khiến giới mộ điệu ấn tượng khi đăng tải đoạn clip khoảnh khắc 1 phút 30 giây "biến hình" cực chất của một fashionista giữa đường phố Paris.

Mới đây, Quỳnh Anh Shyn bày tỏ hạnh phúc và khoe nhẫn cầu hôn mới nhận từ bạn trai - Nam Phùng.

Với nhiều người theo dõi cặp đôi từ lâu, đây là cái kết đẹp, được mong chờ từ lâu cho mối quan hệ đã kéo dài nhiều năm. Từ những ngày âm thầm hẹn hò, đến khi công khai chuyện tình cảm, không chỉ là người yêu, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng còn là cộng sự, là những người chứng kiến và góp phần vào hành trình trưởng thành của đối phương suốt nhiều năm qua.

Quỳnh Anh Shyn hạnh phúc khoe nhẫn cầu hôn mới nhận từ bạn trai Nam Phùng sau 7 năm hẹn hò.

Quỳnh Anh Shyn tên thật là Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô nổi tiếng từ thời kỳ đầu của mạng xã hội với danh xưng hot girl, là một trong những thành viên của "Bộ ba sát thủ" đình đám cùng Mẫn Tiên và An Japan.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Quỳnh Anh không còn gắn với hình ảnh hot girl tuổi teen mà trở thành fashionista hàng đầu Việt Nam, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế và được nhiều thương hiệu xa xỉ chú ý. Hiện cô còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực âm nhạc và sáng tạo nội dung.

Nam Phùng được biết đến là người cố vấn phong cách cho loạt nghệ sĩ như Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, SOOBIN,... và cả bạn gái - Quỳnh Anh Shyn.

Trong khi đó, Nam Phùng tên thật là Phùng Bá Tuấn Nam, sinh năm 1996, là stylist, giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế có tiếng trong giới thời trang. Anh được biết đến như người đứng sau nhiều bộ ảnh thời trang của nhiều nghệ sĩ như như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, HIEUTHUHAI,... và Quỳnh Anh Shyn. Thậm chí, không ít người cho rằng Nam Phùng là nhân vật có ảnh hưởng lớn đến hành trình định hình phong cách của cô trong nhiều năm qua.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng bắt đầu hẹn hò từ năm 2019 nhưng cả hai luôn kín tiếng. Đến Valentine 2022, Quỳnh Anh Shyn lần đầu đăng ảnh cùng Nam Phùng kèm lời tình tứ và công khai mối quan hệ.

Song, điều khiến chuyện tình của Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng khác biệt nằm ở việc họ không chỉ là người yêu mà còn là cộng sự thân thiết. Cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, cùng theo đuổi thời trang và thường xuyên xuất hiện bên nhau tại các sự kiện quốc tế. Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng trở thành cặp đôi được yêu thích nhờ gu thẩm mỹ đồng điệu, những bộ ảnh thời trang ấn tượng và cách hỗ trợ nhau phát triển sự nghiệp.

Nhiều năm gần đây, tên tuổi của Quỳnh Anh Shyn đã vươn tầm quốc tế khi liên tục ghi dấu ấn tại các sự kiện thời trang thế giới. Đồng hành cùng cô là sự đóng góp không nhỏ của bạn trai - Nam Phùng.

Nhiều người trong giới thời trang thậm chí cho rằng sự chuyển mình mạnh mẽ của Quỳnh Anh Shyn trong những năm gần đây có dấu ấn không nhỏ của Nam Phùng. Trong một cuộc phỏng vấn chung, chính Quỳnh Anh từng thừa nhận bạn trai là người liên tục đẩy cô ra khỏi vùng an toàn, ủng hộ khi bước sang những lĩnh vực mới.

Năm 2026, khi Quỳnh Anh tham gia "Em Xinh Say Hi" dưới sự cổ vũ, động viên của bạn trai. Đây được xem là cột mốc đưa cô lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, mang đến hình ảnh đa năng hơn sau nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang và giải trí. Sau chương trình, cô phát hành MV "Girl Phố".

Về phía Nam Phùng, anh tiết lộ Quỳnh Anh là người dễ tính hơn nhưng lại nghiêm khắc ở nhiều phạm trù như giờ giấc, timeline, tác phong làm việc. Ngoài ra, cả hai cũng có một số những lần mâu thuẫn do kết nối, trao đổi với nhau chưa rõ ràng khi làm việc chung. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều ổn và mỗi người đều thêm thấu hiểu đối phương.

Sau khoảng 7 năm gắn bó, Quỳnh Anh Shyn đã nhận lời cầu hôn của Nam Phùng. Họ không xây dựng hình ảnh cặp đôi bằng những màn thể hiện tình cảm ồn ào mà bằng sự hiện diện trong các cột mốc quan trọng của đối phương.