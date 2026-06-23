Phản ứng của Hoa hậu Bảo Ngọc khi bị tố 'phông bạt' thư mời học thạc sĩ trường top đầu thế giới

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong ngày sinh nhật tròn 25 tuổi đã chia sẻ tin vui trúng tuyển chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy tại Columbia University SIPA. Đây là một trong những trường đào tạo chính sách công hàng đầu thế giới thuộc Đại học Columbia, thành viên của hệ thống Ivy League danh giá tại Mỹ.

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc mừng dành cho nàng hậu sinh năm 2001. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, một số cư dân mạng đã đặt câu hỏi về tính xác thực của bức thư trúng tuyển.

Trước những tranh luận nổ ra trên mạng xã hội, Bảo Ngọc đã chính thức lên tiếng khẳng định thư trúng tuyển được chia sẻ trước đó là văn bản chính thức do Đại học Columbia cấp. Theo người đẹp, toàn bộ thông tin liên quan đến trường học, chương trình đào tạo và kết quả tuyển sinh đều hoàn toàn giữ nguyên so với tài liệu gốc.

Hoa hậu Bảo Ngọc bị soi nhiều chi tiết bất thường trong thư mời nhập học chương trình Thạc sĩ ở trường Đại học top đầu thế giới.

Trong bài đăng, Bảo Ngọc cho biết việc chỉnh sửa hình ảnh chỉ nhằm mục đích bảo vệ thông tin cá nhân và những dữ liệu cần được bảo mật. Tuy nhiên, cách trình bày sau khi xử lý hình ảnh đã vô tình khiến một bộ phận khán giả nảy sinh thắc mắc.

"Trước hết, Bảo Ngọc khẳng định thư trúng tuyển dưới đây là văn bản do Đại học Columbia cấp và nội dung liên quan đến trường học, chương trình đào tạo, kết quả tuyển sinh hoàn toàn không có bất kỳ sự thay đổi nào so với tài liệu gốc.

Trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để đăng tải công khai, một số thông tin cá nhân và dữ liệu cần được bảo mật đã được ẩn đi nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Cách thức trình bày hình ảnh sau khi xử lý đã dẫn đến những băn khoăn và thắc mắc. Bảo Ngọc ghi nhận những ý kiến này và nhận thấy đây là điều cần được thực hiện cẩn trọng hơn", nàng hậu chia sẻ.

Sau khi rà soát lại, Bảo Ngọc và ê-kíp đã điều chỉnh hình ảnh theo hướng rõ ràng, minh bạch hơn nhưng vẫn đảm bảo giữ nguyên nội dung của tài liệu gốc trong phạm vi thông tin được phép công khai.

Không chỉ làm rõ về lá thư trúng tuyển, người đẹp còn cập nhật kế hoạch học tập trong thời gian tới. "Liên quan đến kế hoạch học tập, vì lý do khách quan cũng như ưu tiên cho các công việc cần triển khai hiện tại, Bảo Ngọc đã sắp xếp để bắt đầu chương trình Thạc sĩ tại Đại học Columbia sang tháng 5/2027", cô cho biết.

Sau ồn ào, Bảo Ngọc và ê-kíp đã rà soát và điều chỉnh hình ảnh theo hướng rõ ràng, minh bạch hơn nhưng vẫn đảm bảo giữ nguyên nội dung của tài liệu gốc trong phạm vi thông tin được phép công khai.

Cuối cùng, Bảo Ngọc gửi lời cảm ơn đến khán giả đã quan tâm, theo dõi và góp ý trong thời gian qua. Người đẹp nhìn nhận những phản hồi từ công chúng là cơ hội để bản thân thận trọng hơn khi chia sẻ các thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001) - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa 2022).

Cô được biết đến là nàng hậu tri thức, tài năng và bản lĩnh khi liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn đảm bảo việc học tập và nghiên cứu. Bảo Ngọc từng gây ấn tượng khi nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore...

Bảo Ngọc là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu. Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Ngày Trái Đất tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 6.000 tình nguyện viên và giúp thu gom 35 tấn rác thải.

Cô cũng là người sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Cô cũng là đại diện của Việt Nam tham gia COP 29 (Hội nghị lần thứ 29 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu).

Tháng 11/2025, Bảo Ngọc đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Đại học West of England (Anh).