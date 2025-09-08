Thân thế đặc biệt của nam vệ sĩ luôn cận kề bảo vệ Mỹ Tâm

Người vệ sĩ khiến Mỹ Tâm tin tưởng nhất

Trong buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), sự xuất hiện của Mỹ Tâm lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ thần thái rạng rỡ, đẳng cấp của nữ ca sĩ khiến công chúng trầm trồ, mà hình ảnh người đàn ông tóc bạc luôn theo sát, chăm sóc tỉ mỉ cho cô cũng nhanh chóng "gây sốt".

Dù mồ hôi túa ra giữa cái nắng oi ả, ông vẫn kiên nhẫn lo lắng từng chi tiết nhỏ nhất cho Mỹ Tâm. Sự tận tụy ấy khiến cư dân mạng dành cho ông biệt danh đầy yêu mến: "lão phật gia."

Ca sĩ Mỹ Tâm và nam vệ sĩ luôn kề cận.

Người đàn ông đặc biệt này không ai khác chính là Tùng Yuki, tên thật Nguyễn Văn Tùng, là vệ sĩ gắn bó lâu năm và cũng là người Mỹ Tâm tin tưởng nhất. Trong giới giải trí, ông được biết đến không chỉ với vai trò người bảo vệ mà còn là một diễn viên có nhiều vai diễn ấn tượng. Với Mỹ Tâm, ông không đơn thuần là đồng nghiệp mà còn giống như một người thân trong gia đình. Nữ ca sĩ từng xúc động chia sẻ: "Chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để tôi dựa dẫm, ôm vịn khi ở nơi đông người". Chính vì vậy, trong đời thường, cô luôn gọi ông bằng tiếng "bố" thân thương.

Cơ duyên đến với nghề vệ sĩ của Tùng Yuki

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Gia Lai với năm người con, tuổi thơ của Tùng Yuki gắn liền với sự thiếu thốn. Ngay từ nhỏ, ông đã say mê võ thuật và theo học Vịnh Xuân Quyền, đặt nền móng cho con đường sự nghiệp sau này. Khi trưởng thành, ông chuyển vào TP.HCM lập nghiệp, theo học ngành kỹ thuật cơ khí với ước mơ có một công việc ổn định. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, để trang trải học phí, ông phải tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm cho một công ty bảo vệ. Từ những ngày vất vả mưu sinh ấy, Tùng Yuki dần bén duyên với nghề vệ sĩ, một nghề tưởng chừng chỉ là công việc tạm bợ nhưng lại trở thành sự nghiệp cả đời ông theo đuổi.

Tùng Yuki được gọi là 'ông bố quốc dân' màn ảnh Việt.

Nhờ sự nghiêm túc và tận tâm, ông nhanh chóng gây ấn tượng với phong thái điềm tĩnh, khéo léo và kỹ năng chuyên nghiệp. Hình ảnh Tùng Yuki bên cạnh Mỹ Tâm trong suốt nhiều năm đã trở thành biểu tượng đẹp trong lòng khán giả, minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối giữa nghệ sĩ và vệ sĩ. Ông hiện là người điều hành một công ty bảo vệ với hàng nghìn thành viên, cung cấp dịch vụ an ninh chuyên nghiệp cho nhiều sự kiện lớn.

Ông từng chia sẻ phương châm làm nghề là: "Giải quyết công việc bằng quả đấm được bọc nhung", nhấn mạnh sự mềm mỏng, thấu tình đạt lý, hạn chế va chạm nhưng vẫn giữ được sự kiên quyết, cứng rắn khi cần thiết. Triết lý này đã giúp ông tạo dựng uy tín và xây dựng hình ảnh mẫu mực trong giới vệ sĩ.

Người đứng sau an toàn của nghệ sĩ

Không chỉ là "lá chắn" của Mỹ Tâm, Tùng Yuki còn từng đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ nhiều ngôi sao đình đám trong nước và quốc tế. Ông đã trực tiếp tháp tùng các nghệ sĩ nước ngoài khi đến Việt Nam như Bi Rain, Han Ga In, nhóm SNSD, So Ji Sub, Jang Dong Gun, Cổ Thiên Lạc, Phạm Văn Phương, Trương Tử Lâm… Ở mỗi sự kiện, ông luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, vừa bảo vệ nghệ sĩ vừa tránh tạo cảm giác căng thẳng cho khán giả.

Ông có mối quan hệ cực kì thân thiết với ca sĩ Mỹ Tâm.

Điều đặc biệt khiến công chúng yêu mến là sự tận tụy và tình cảm ông dành cho nghệ sĩ mình bảo vệ. Với Mỹ Tâm, tình cảm ấy càng sâu sắc hơn bởi cả hai đã đồng hành suốt nhiều năm. Từ những buổi biểu diễn quy mô lớn đến các hoạt động thiện nguyện, hình ảnh ông lặng lẽ đứng phía sau, quan sát từng cử chỉ của nữ ca sĩ đã trở nên quen thuộc.

Bước ngoặt với nghề diễn viên

Ngoài nghề vệ sĩ, Tùng Yuki còn bén duyên với màn ảnh. Năm 2004, ông lần đầu xuất hiện trong bộ phim Dốc tình với vai Danh. Dáng vẻ nghiêm nghị, gương mặt hiền hậu cùng thần thái đặc biệt giúp ông nhanh chóng được nhiều đạo diễn chú ý. Sau đó, ông góp mặt trong loạt phim đình đám như Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bỗng dưng muốn khóc, 39 độ yêu, Bản năng thép…

Đặc biệt, trong bộ phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm đã đích thân mời Tùng Yuki vào vai bố của nhân vật mà cô thủ vai. Đây là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ gắn bó và sự tin tưởng tuyệt đối mà cả hai dành cho nhau.

Tùng Yuki tham gia diễn xuất.

Gần đây, ông tiếp tục gây ấn tượng với vai luật sư Lâm trong bộ phim Bí mật người thừa kế (2024). Nhờ những vai diễn hiền hậu, gần gũi, khán giả đã ưu ái gọi ông là "ông bố quốc dân."

Cuộc sống giản dị ở tuổi 63

Dù là gương mặt quen thuộc với khán giả, Tùng Yuki vẫn giữ lối sống kín tiếng. Ông hiếm khi chia sẻ về gia đình, chỉ tiết lộ rằng muốn bảo vệ sự riêng tư của vợ con. Khi không làm việc, ông thường tập võ, đọc sách, đi du lịch cùng gia đình và tham gia hoạt động thiện nguyện. Ngoài ra, ông duy trì sức khỏe bằng cách tập gym, bơi lội và chạy bộ.

Ở tuổi 63, ông lựa chọn cuộc sống bình yên bên gia đình, song vẫn thấy hạnh phúc khi được các đạo diễn tin tưởng mời hợp tác trong những dự án mới. Tuy nhiên, ông luôn cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ nhận những vai phù hợp với sức khỏe và lịch trình công việc. Ông từng tâm sự: "Nghề vệ sĩ mang lại nguồn thu nhập để tôi chăm lo cho gia đình, còn nghệ thuật là nơi tôi tìm thấy niềm vui và sự thoải mái".

Nam vệ sĩ vẫn giữ phong độ ở độ tuổi 63.

Hình ảnh Tùng Yuki - người đàn ông tóc bạc lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ Mỹ Tâm không chỉ là minh chứng cho sự tận tụy và chuyên nghiệp, mà còn là biểu tượng đẹp về tình cảm gắn bó, tin tưởng giữa nghệ sĩ và người vệ sĩ.