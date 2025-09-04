Gia thế thật của bé gái 7 tuổi hát cùng Mỹ Tâm ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

MC Hạnh Phúc: Dẫn sự kiện A80 không phải cơ hội cho một cá nhân nào đó nổi tiếng GĐXH - "Không chỉ là sự kiện truyền hình, đây là sự kiện lịch sử. Đây không phải cơ hội cho một cá nhân nào đó nổi tiếng", MC-BTV Hạnh Phúc chia sẻ sau thành công của chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bố làm ngành tóc hơn 10 năm, mẹ là diễn viên múa

Bé Hà Thủy Tiên những ngày qua được công chúng cực kỳ quan tâm khi có màn biểu diễn xuất sắc cùng ca sĩ Mỹ Tâm ở Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9. Mới 7 tuổi nhưng em đã tự tin cất cao giọng hát mở đầu với lời hát được trích trong "Quốc ca", mở đầu cho ca khúc "Giai điệu tự hào" do Mỹ Tâm thể hiện. Những video về phần trình diễn của Hà Thủy Tiên và Mỹ Tâm nhanh chóng trở nên viral khắp mạng xã hội. Đặc biệt, nhiều người rất quan tâm đến bé gái 7 tuổi có vinh dự lớn được hát trong đại lễ A80 này là ai, thân thế ra sao?

Bé Hà Thủy Tiên và Mỹ Tâm trình diễn tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9. Ảnh: Chụp màn hình

Phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc trò chuyện nhanh với bố mẹ của bé ngay sau 1 ngày sự kiện diễn ra. Cũng như những người mẹ khác, chị tranh thủ khoe những hình ảnh của bé ở đời thực. Chị cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy sự khôn lớn, chững chạc mà vẫn ngây thơ đúng tuổi của con mỗi ngày.

Phần trình diễn của bé Hà Thủy Tiên và Mỹ Tâm.

Được biết, mẹ bé Hà Thủy Tiên là một diễn viên múa có thâm niên. Theo anh Hà Văn Bạo – bố bé Hà Thủy Tiên – tiết lộ, nếu vợ không bị ốm thì 2 mẹ con sẽ cùng phục vụ cho đại lễ A80. Rất tiếc, chị bị ốm nên không tham gia biểu diễn trong dịp trọng đại này. Về phần mình, anh Hà Văn Bạo cho biết anh làm nghề làm tóc đã hơn 10 năm. Gia đình không có gia thế lớn như những gì mạng xã hội đồn đoán. Anh Bạo tâm sự gia đình hoàn cảnh bình thường như bao người, 2 vợ chồng chăm chỉ làm lụng nuôi 2 con khôn lớn.

Bé Hà Thủy Tiên được Mỹ Tâm chăm sóc trong lúc chưa trình diễn.

Khi nói về niềm hạnh phúc chứng kiến con hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh kể: "Khi con được lựa chọn trong hàng trăm thí sinh tham gia cast, tôi đã vỡ òa hạnh phúc. Đến lúc con trình diễn chính thức thì tôi cảm giác rất lo lắng, sợ con còn nhỏ vấp phải sự cố đáng tiếc. May mắn, con đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi và mẹ cháu thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc được nhân lên gấp nhiều lần".

Khi được hỏi, sau khi con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gia đình có thưởng cho bé Hà Thủy Tiên gì không, anh vui vẻ cho biết: "Gia đình tôi sống giản dị lắm, không có những thứ xa xỉ xa vời. Khi con xong nhiệm vụ quan trọng, tôi và mẹ cháu dẫn con đi mua món đồ chơi cháu thích và phù hợp với lứa tuổi của con. Con vẫn còn nhỏ nên hồn nhiên lắm, có được đồ mới là vui rồi".

Bé Hà Thủy Tiên (em bé được bế) đã trình diễn ở nhiều chương trình nghệ thuật lớn.

Trong cuộc trò chuyện, anh Hà Văn Bạo vẫn giữ thái độ chừng mực nhưng trong giọng nói của anh không giấu nổi niềm vui, niềm hạnh phúc về cô con gái 7 tuổi.

Bé Hà Thủy Tiên chưa biết mình nổi tiếng, được nhiều người yêu mến

Anh Hà Văn Bạo tâm sự từ lúc còn trong bụng mẹ, bé Hà Thủy Tiên đã được tiếp xúc với âm nhạc nên bộc lộ năng khiếu rất sớm. Khi 1 – 2 tuổi, bố mẹ bận công việc, em được đưa về ông bà nội ở Quốc Oai (nay là Phú Cát, Hà Nội), Hà Thủy Tiên vẫn tự hát, múa theo cảm thụ âm nhạc của mình.

Ngoài việc học, hiện tại gia đình còn cho em đi học hát.

Sau này, em được mẹ đưa đi lên lớp học và bắt đầu tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ lớn nhỏ. Đặc biệt, việc vượt qua hàng trăm thí sinh trở thành giọng ca nhí hát cùng Mỹ Tâm vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình là một vinh dự lớn với cô bé 7 tuổi. Tuy nhiên, hiện tại, bé Hà Thủy Tiên vẫn chưa biết mình nổi tiếng và được nhiều người yêu mến.

Anh Hà Văn Bạo tiết lộ: "Đến tận bây giờ, con vẫn chưa biết là con đang được nhiều người yêu mến đâu. Mọi việc của con vẫn như bình thường, khi ra đường có nhiều người hỏi thì con chỉ cười. Có lúc con thắc mắc 'ba ơi, sao người ta gọi con là idol?'. Con bé vẫn ngây thơ lắm".

Theo anh Hà Văn Bạo, anh chia sẻ niềm vui với con chứ không khen con quá nhiều. Anh muốn con được sống hạnh phúc giản dị như những gì con có. Ngoài ra, với gia đình, việc học của bé Hà Thủy Tiên là quan trọng nhất. Hiện tại, bé đang học ở Trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội). Khi việc học trên lớp đảm bảo, gia đình còn cho bé đi luyện thanh để nâng cao giọng hát.

Anh Hà Văn Bạo luôn đồng hành cùng con trong mọi hoạt động.

Khi kể về con gái ở trong cuộc sống đời thường, anh Hà Văn Bạo nói: "Con mới 7 tuổi, vẫn có sự hồn nhiên như các bạn cùng trang lứa. Ở nhà bé ra dáng chị cả và rất yêu em trai". Chị Lê Kim Oanh, mẹ cũng tiết lộ ai gặp con gái cũng yêu thích và muốn "mang về nuôi" vì Hà Thủy Tiên rất dễ gần, thân thiện.

Về tương lai của bé Hà Thủy Tiên, anh Hà Văn Bạo cho biết anh vẫn muốn con tập trung việc học trên trường. Khi được hỏi về việc đưa con vào một công ty giải trí đào tạo chuyên nghiệp, anh tâm sự: "Nếu được một công ty giải trí chuyên nghiệp nhận đỡ đầu, giúp đỡ con thì gia đình tôi rất mừng. Còn hiện tại, tôi chỉ mong con học tập tốt ở trường và giữ sức khỏe để tham gia nhiều chương trình ngoại khóa khác".

Bé Hà Thủy Tiên rất dạn dĩ và tự tin khi biểu diễn ở lớp.

Anh Hà Văn Bạo còn chia sẻ thêm mọi hoạt động của con anh luôn theo sát và đồng hành cùng con. Bởi ở lứa tuổi còn nhỏ, các con rất cần sự dìu dắt, chăm chút tỉ mỉ từ cha mẹ.

Hình ảnh bé Hà Thủy Tiên đáng yêu như thiên thần.

