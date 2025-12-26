Hai con của Phanh Lee gây chú ý trong bộ ảnh Giáng sinh cùng mẹ
GĐXH - Phanh Lee cùng hai con Sochu và Sake tạo nên bộ ảnh Giáng sinh đẹp mắt. Gia đình nữ diễn viên tận hưởng không khí lễ hội ở nước ngoài, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Từ không khí đến trang phục của Phanh Lee đều toát lên sự sang chảnh chuẩn "dâu hào môn".
Nữ diễn viên "Ghét thì yêu thôi" chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái. Mới hơn 4 tuổi nhưng bé Sochu, con gái đầu lòng của Phanh Lee, đã được đặt chân đến nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc...
Những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026 tại Thanh HóaGiải trí - 34 phút trước
GĐXH - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị công bố các sự kiện VH,TT&DL nổi bật năm 2026.
Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của BáchXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.
Động thái Trấn Thành 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won khiến fan xôn xaoGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Bất chấp những tin đồn hôn nhân, Trấn Thành và Hari Won mới kỷ niệm 9 năm bên nhau. Phản ứng của nam đạo diễn vào ngày đặc biệt khiến fan nể phục.
Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của TúXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", kết quả cuộc thi phim hoạt hình khiến Tú thất vọng, Hiếu âm thầm tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra Duyên đã cố tình cho điểm thiếu công tâm.
Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ NguyệtXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi nhận thùng tiền từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt mang một phần tới nhà Chánh thanh tra Tú để biếu.
Sao mai Mai Diệu Ly khép lại năm 2025 bằng 'Một đời để nhớ'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Mai Diệu Ly trong năm 2025 đã 'lột xác' bằng sự sáng tạo trong âm nhạc với những sản phẩm mang màu sắc mới.
'Nam thần' màn ảnh Việt hóa 'chàng thơ' của Hồng Diễm và Phan Minh Huyền trên phim giờ vàng là ai?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hà Việt Dũng đang "đắt show" phim giờ vàng của VTV khi một lúc xuất hiện 2 phim. Anh vừa là tình đầu của Phan Minh Huyền trong "Cách em 1 milimet", vừa là chồng của Hồng Diễm trong "Lằn ranh".
Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn ĐộGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Diệu My - con gái Hoa hậu Diệu Hoa vừa kết hôn với chàng trai người Ấn Độ ở tuổi 28.
Vì sao Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả ra sức 'đẩy thuyền' trong 'Cách em 1 milimet'?Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Dù không có tình cảm với nhau nhưng hai nhân vật trong phim "Cách em 1 milimet" của Quỳnh Châu và Thanh Hải lại được khán giả tích cực "đẩy thuyền".
Thêm 1 nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Ngô Hiền - nữ sinh quê Bắc Ninh, dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào tại Miss World Vietnam 2025.
Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở MỹGiải trí
GĐXH - Jennifer Phạm mới đây đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc của đại gia đình gồm bố mẹ, anh chị em và gia đình cô tại lễ Giáng sinh ở Mỹ.