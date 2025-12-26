Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hai con của Phanh Lee gây chú ý trong bộ ảnh Giáng sinh cùng mẹ

Thứ sáu, 13:30 26/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phanh Lee cùng hai con Sochu và Sake tạo nên bộ ảnh Giáng sinh đẹp mắt. Gia đình nữ diễn viên tận hưởng không khí lễ hội ở nước ngoài, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Phanh Lee và bộ ảnh Giáng sinh cùng hai con gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 1.Mỹ nhân Việt diện hàng hiệu đón Giáng sinh 2025: Chi Pu ghi điểm, dàn sao nhà Sen Vàng gây bất ngờ

GĐXH - Dàn mỹ nhân Việt như: Thanh Thủy, Chi Pu, Văn Mai Hương,... đồng loạt chọn phong cách tối giản check-in Giáng sinh 2025.

Phanh Lee và bộ ảnh Giáng sinh cùng hai con gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Hòa chung không khí Giáng Sinh của gia đình sao Việt, nữ diễn viên Phương Anh (Phanh Lee) mới đây khoe bộ ảnh Noel rực rỡ khiến dân tình trầm trồ.

Phanh Lee và bộ ảnh Giáng sinh cùng hai con gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 3.
Phanh Lee và bộ ảnh Giáng sinh cùng hai con gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Từ không khí đến trang phục của Phanh Lee đều toát lên sự sang chảnh chuẩn "dâu hào môn".

Phanh Lee và bộ ảnh Giáng sinh cùng hai con gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 5.

Điều đặc biệt trong bộ ảnh của Phanh Lee là sự xuất hiện của 2 con nữ diễn viên. "Noel của em không lạnh vì đã có 2 con gấu để ôm rồi", Phanh Lee tự hào chia sẻ.

Phanh Lee và bộ ảnh Giáng sinh cùng hai con gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 6.
Phanh Lee và bộ ảnh Giáng sinh cùng hai con gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 7.

Nữ diễn viên "Ghét thì yêu thôi" chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái. Mới hơn 4 tuổi nhưng bé Sochu, con gái đầu lòng của Phanh Lee, đã được đặt chân đến nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc... 

Phanh Lee và bộ ảnh Giáng sinh cùng hai con gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 8.

Cô cho biết 2 vợ chồng luôn thích đưa các con đi du lịch, công tác cùng để khám phá thế giới đồng thời có tuổi thơ đáng nhớ bên bố mẹ.

Phanh Lee và bộ ảnh Giáng sinh cùng hai con gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 9.

Vợ chồng Phanh Lee và doanh nhân Thành Nam có hai người con Sochu (4 tuổi) và Sake (3 tuổi). Dịp này hai bé được nghỉ đông nên cả nhà tranh thủ đưa nhau đi tận hưởng không khí Giáng sinh ở nước ngoài.

Phanh Lee và bộ ảnh Giáng sinh cùng hai con gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 10.

Phanh Lee và con gái Sochu cùng ngắm tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu - biểu tượng kiến trúc của Thượng Hải.

Phanh Lee và bộ ảnh Giáng sinh cùng hai con gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 11.

Đăng những khoảnh khắc dạo chơi ở Thượng Hải, Phanh Lee viết: "Cảm ơn chồng yêu đã luôn chăm chỉ chụp ảnh cho ba mẹ con. Chúc anh đam mê với công việc này nhiều hơn nữa". Chồng cô là doanh nhân Nguyễn Thành Nam, CEO một tập đoàn trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng.

Phanh Lee và bộ ảnh Giáng sinh cùng hai con gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 12.

Diễn viên "check-in" nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như bến Thượng Hải, Disneyland, đại lộ Nam Kinh... Cô chọn trang phục tông đen phong cách năng động vừa khoe vẻ cá tính, sành điệu vừa tiện cho việc trông con.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có động thái gây chú ý dành cho bà xã nhân dịp Giáng sinh

Con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có động thái gây chú ý dành cho bà xã nhân dịp Giáng sinh

Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở Mỹ

Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở Mỹ

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiên

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý trong tiệc mừng Giáng sinh đầu tiên

Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

Khoảnh khắc quý tử 4 tháng tuổi nhà Ngọc Hân đón Giáng sinh đầu tiên

Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt

Khoảnh khắc Giáng sinh ấm áp của gia đình nghệ sĩ Việt

Cùng chuyên mục

Những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Giải trí - 34 phút trước

GĐXH - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị công bố các sự kiện VH,TT&DL nổi bật năm 2026.

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của Bách

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.

Động thái Trấn Thành 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won khiến fan xôn xao

Động thái Trấn Thành 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won khiến fan xôn xao

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bất chấp những tin đồn hôn nhân, Trấn Thành và Hari Won mới kỷ niệm 9 năm bên nhau. Phản ứng của nam đạo diễn vào ngày đặc biệt khiến fan nể phục.

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của Tú

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", kết quả cuộc thi phim hoạt hình khiến Tú thất vọng, Hiếu âm thầm tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra Duyên đã cố tình cho điểm thiếu công tâm.

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ Nguyệt

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận thùng tiền từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt mang một phần tới nhà Chánh thanh tra Tú để biếu.

Sao mai Mai Diệu Ly khép lại năm 2025 bằng 'Một đời để nhớ'

Sao mai Mai Diệu Ly khép lại năm 2025 bằng 'Một đời để nhớ'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Mai Diệu Ly trong năm 2025 đã 'lột xác' bằng sự sáng tạo trong âm nhạc với những sản phẩm mang màu sắc mới.

'Nam thần' màn ảnh Việt hóa 'chàng thơ' của Hồng Diễm và Phan Minh Huyền trên phim giờ vàng là ai?

'Nam thần' màn ảnh Việt hóa 'chàng thơ' của Hồng Diễm và Phan Minh Huyền trên phim giờ vàng là ai?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hà Việt Dũng đang "đắt show" phim giờ vàng của VTV khi một lúc xuất hiện 2 phim. Anh vừa là tình đầu của Phan Minh Huyền trong "Cách em 1 milimet", vừa là chồng của Hồng Diễm trong "Lằn ranh".

Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn Độ

Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn Độ

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diệu My - con gái Hoa hậu Diệu Hoa vừa kết hôn với chàng trai người Ấn Độ ở tuổi 28.

Vì sao Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả ra sức 'đẩy thuyền' trong 'Cách em 1 milimet'?

Vì sao Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả ra sức 'đẩy thuyền' trong 'Cách em 1 milimet'?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Dù không có tình cảm với nhau nhưng hai nhân vật trong phim "Cách em 1 milimet" của Quỳnh Châu và Thanh Hải lại được khán giả tích cực "đẩy thuyền".

Thêm 1 nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Thêm 1 nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Ngô Hiền - nữ sinh quê Bắc Ninh, dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào tại Miss World Vietnam 2025.

Xem nhiều

Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở Mỹ

Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở Mỹ

Giải trí

GĐXH - Jennifer Phạm mới đây đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc của đại gia đình gồm bố mẹ, anh chị em và gia đình cô tại lễ Giáng sinh ở Mỹ.

Phản ứng của khán giả khi diễn viên 'Mưa đỏ' - Steven Nguyễn đóng phim giờ vàng VTV

Phản ứng của khán giả khi diễn viên 'Mưa đỏ' - Steven Nguyễn đóng phim giờ vàng VTV

Giải trí
Con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có động thái gây chú ý dành cho bà xã nhân dịp Giáng sinh

Con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có động thái gây chú ý dành cho bà xã nhân dịp Giáng sinh

Giải trí
Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn Độ

Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn Độ

Giải trí
Vì sao Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả ra sức 'đẩy thuyền' trong 'Cách em 1 milimet'?

Vì sao Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả ra sức 'đẩy thuyền' trong 'Cách em 1 milimet'?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top