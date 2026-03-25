Thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội phát hiện rối loạn nhịp tim nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Dấu hiệu loạn nhịp tim ở người trẻ không nên chủ quan

Nam sinh H.G.H. (18 tuổi, Hà Nội) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec sau khi phát hiện rối loạn nhịp tim trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ tại trường.

Trên lâm sàng, bệnh nhân chỉ ghi nhận nhịp tim không đều, không có triệu chứng rõ ràng khác. Tuy nhiên, kết quả thăm khám chuyên sâu cho thấy nhiều bất thường đáng lo ngại.

Siêu âm tim ghi nhận tình trạng hở van hai lá mức độ nhẹ. Đặc biệt, kết quả Holter điện tim 24 giờ,bệnh nhân được chẩn đoán ngoại tâm thu thất số lượng nhiều – một dạng rối loạn nhịp tim có nguy cơ tiến triển nếu không kiểm soát tốt.

Bác sĩ đã chỉ định điều trị nội khoa, đồng thời yêu cầu theo dõi sát, điều chỉnh lối sống và tái khám định kỳ để kiểm soát bệnh.

Nhịp đập, nhịp bỏ là dấu hiệu điển hình của ngoại tâm thu thất. Ảnh: BVCC

Ngoại tâm thu thất có nguy hiểm không?

Ngoại tâm thu thất là hiện tượng tim xuất hiện nhịp đập sớm bất thường từ tâm thất, làm gián đoạn nhịp tim bình thường. Người bệnh có thể cảm nhận tim “hẫng”, “bỏ nhịp” hoặc đập mạnh bất thường sau một khoảng dừng ngắn.

Theo ThS.BS Dương Tuấn Khôi (chuyên khoa Tim mạch), ở giai đoạn nhẹ, ngoại tâm thu thất thường không gây triệu chứng rõ ràng.

Tuy nhiên, khi tình trạng nặng hơn, người bệnh có thể gặp: Đánh trống ngực, hồi hộp; cảm giác hụt nhịp, nghẹn cổ họng; đau tức ngực, khó chịu vùng tim; chóng mặt, mệt mỏi...

Đáng chú ý, ngoại tâm thu thất có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý tim mạch nguy hiểm như suy tim, bệnh mạch vành. Nếu xuất hiện với tần suất dày đặc trong thời gian dài, tình trạng này có thể làm suy giảm chức năng tim, dẫn đến suy tim.

Cảnh báo: Đừng bỏ qua dấu hiệu tim đập bất thường

Các chuyên gia nhấn mạnh, nhiều người, đặc biệt là người trẻ thường chủ quan với các dấu hiệu như tim đập nhanh, hồi hộp thoáng qua. Tuy nhiên, đây có thể là biểu hiện sớm của rối loạn nhịp tim.

Việc phát hiện sớm thông qua khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra chuyên sâu như Holter điện tim có vai trò quan trọng trong chẩn đoán và kiểm soát bệnh.

Làm gì để bảo vệ sức khỏe tim mạch?

Để giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim, mỗi người nên:

- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường.

- Hạn chế căng thẳng, ngủ đủ giấc.

- Tránh lạm dụng chất kích thích như cà phê, rượu bia.

- Duy trì chế độ ăn uống và vận động hợp lý.

- Tuân thủ điều trị và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.