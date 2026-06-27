Đặc sản ẩm thực bám chi chít trên ghềnh đá, được ví như 'nhân sâm, thuốc bổ'

Bãi ghềnh đá ven biển phường Quỳnh Phương dài gần 10km là nơi vẹm xanh sinh trưởng dày đặc nhờ dòng nước giàu phù du và thủy triều lên xuống mỗi ngày.

Mỗi khi thủy triều rút xa, những dải ghềnh đá ven biển phường Quỳnh Mai (Nghệ An) lại rộn ràng bước chân người đi cạy vẹm xanh. Giữa nắng hè, hàng chục ngư dân mang theo bao lưới, găng tay, len lỏi qua những mỏm đá phủ kín vẹm xanh, bắt đầu một ngày mưu sinh theo nhịp lên xuống của con nước.

Bám chặt vào các ghềnh đá ven biển, vẹm xanh từ lâu đã trở thành "lộc biển" của người dân nơi đây. Mỗi mùa nước cạn, những cụm vẹm căng đầy lại mang đến nguồn thu nhập cho nhiều gia đình, dù để có được thành quả ấy, người khai thác phải ngâm mình nhiều giờ dưới nước, đối mặt với sóng biển và những ghềnh đá sắc nhọn.

Vẹm xanh là loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ, sống thành từng cụm bám chặt trên ghềnh đá. Đây cũng là một trong những đặc sản quen thuộc của vùng biển Nghệ An.

Vẹm xanh sống thành từng cụm, bám chặt trên các ghềnh đá ven biển, nơi sóng biển và thủy triều lên xuống mỗi ngày. Lớp vỏ xanh ánh nâu, thịt dày, vị ngọt tự nhiên khiến loài nhuyễn thể này trở thành món hải sản quen thuộc của người dân vùng biển.

Trước đây, vẹm xanh chủ yếu được người dân khai thác để dùng trong bữa ăn gia đình. Thịt vẹm ngọt, săn chắc, giàu vitamin, khoáng chất và axit béo Omega-3, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như hấp sả, nướng, xào hay nấu cháo. Những năm gần đây, khi nhu cầu thị trường tăng lên, loài hải sản này dần trở thành đặc sản được nhiều thực khách ưa chuộng, đồng thời mang lại thêm nguồn thu nhập cho không ít hộ dân ven biển mỗi mùa nước rút.

Nghề khai thác vẹm xanh phụ thuộc hoàn toàn vào thủy triều. Người làm nghề phải ngâm mình nhiều giờ dưới nước, bám vào những mỏm đá trơn trượt, gỡ từng cụm vẹm bám chặt trong các khe đá. Công việc nặng nhọc, luôn đối mặt với sóng biển và những vết cứa từ đá sắc, nhưng đổi lại là nguồn thu nhập từ vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, góp phần cải thiện đời sống của nhiều hộ dân vùng biển.

Khi thủy triều bắt đầu rút, người dân mang theo giỏ lưới, găng tay, dụng cụ cạy vẹm tỏa ra các bãi đá, mở đầu một ngày mưu sinh cùng biển.

Những người đàn ông bơi ra các bãi đá ngầm ngoài xa. Ở đó, vẹm xanh thường to hơn, bám thành từng mảng dày nhưng việc khai thác cũng nguy hiểm hơn nhiều.

Ở những ghềnh đá gần bờ, phụ nữ cũng miệt mài cạy vẹm. Công việc tưởng nhẹ nhàng nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã vì đá phủ đầy hàu, vẹm và rêu trơn.

Chiếc muỗng inox nhỏ trở thành dụng cụ quen thuộc giúp người dân tách từng con vẹm bám chặt trong các khe đá mà không làm vỡ vỏ.

Sau gần một giờ ngâm mình dưới nước biển, những túi lưới bắt đầu đầy dần. Mỗi chuyến ra ghềnh có thể mang về vài ki-lô-gam vẹm xanh.

Khi thủy triều dâng trở lại, người dân nhanh chóng rời các bãi đá, cẩn trọng vượt qua những con sóng để đưa thành quả lao động vào bờ.