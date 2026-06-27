Đặc sản ẩm thực bám chi chít trên ghềnh đá, được ví như 'nhân sâm, thuốc bổ'
GĐXH - Mỗi khi thủy triều rút, dải ghềnh đá ven biển phường Quỳnh Phương (Nghệ An) lại nhộn nhịp bước chân người đi gỡ vẹm xanh. Giữa sóng biển và những mỏm đá sắc, người dân cần mẫn mưu sinh, đổi lấy nguồn thu nhập trong mùa hè từ món quà của biển.
Mỗi khi thủy triều rút xa, những dải ghềnh đá ven biển phường Quỳnh Mai (Nghệ An) lại rộn ràng bước chân người đi cạy vẹm xanh. Giữa nắng hè, hàng chục ngư dân mang theo bao lưới, găng tay, len lỏi qua những mỏm đá phủ kín vẹm xanh, bắt đầu một ngày mưu sinh theo nhịp lên xuống của con nước.
Bám chặt vào các ghềnh đá ven biển, vẹm xanh từ lâu đã trở thành "lộc biển" của người dân nơi đây. Mỗi mùa nước cạn, những cụm vẹm căng đầy lại mang đến nguồn thu nhập cho nhiều gia đình, dù để có được thành quả ấy, người khai thác phải ngâm mình nhiều giờ dưới nước, đối mặt với sóng biển và những ghềnh đá sắc nhọn.
Vẹm xanh sống thành từng cụm, bám chặt trên các ghềnh đá ven biển, nơi sóng biển và thủy triều lên xuống mỗi ngày. Lớp vỏ xanh ánh nâu, thịt dày, vị ngọt tự nhiên khiến loài nhuyễn thể này trở thành món hải sản quen thuộc của người dân vùng biển.
Trước đây, vẹm xanh chủ yếu được người dân khai thác để dùng trong bữa ăn gia đình. Thịt vẹm ngọt, săn chắc, giàu vitamin, khoáng chất và axit béo Omega-3, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như hấp sả, nướng, xào hay nấu cháo. Những năm gần đây, khi nhu cầu thị trường tăng lên, loài hải sản này dần trở thành đặc sản được nhiều thực khách ưa chuộng, đồng thời mang lại thêm nguồn thu nhập cho không ít hộ dân ven biển mỗi mùa nước rút.
Nghề khai thác vẹm xanh phụ thuộc hoàn toàn vào thủy triều. Người làm nghề phải ngâm mình nhiều giờ dưới nước, bám vào những mỏm đá trơn trượt, gỡ từng cụm vẹm bám chặt trong các khe đá. Công việc nặng nhọc, luôn đối mặt với sóng biển và những vết cứa từ đá sắc, nhưng đổi lại là nguồn thu nhập từ vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, góp phần cải thiện đời sống của nhiều hộ dân vùng biển.
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