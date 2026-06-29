Hàng loạt thương hiệu ô tô, xe máy quen thuộc xác nhận tương thích với xăng E10

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), tính đến ngày 25/6/2026 cơ quan này đã nhận được báo cáo của 2 Hiệp hội và 15 doanh nghiệp (bao gồm 24 thương hiệu ô tô và 4 thương hiệu xe máy) về việc tương thích với xăng E10.

Cụ thể, trong báo cáo của các hiệp hội và doanh nghiệp, hầu hết các phương tiện giao thông sử dụng động cơ xăng được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam đều tương thích với xăng E5, E10 khi nhiên liệu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và người sử dụng tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nhiều doanh nghiệp cho biết, việc sử dụng xăng E10 đối với các dòng xe tương thích không yêu cầu thay đổi kết cấu động cơ, hệ thống cung cấp nhiên liệu hoặc chế độ bảo dưỡng đặc biệt ngoài khuyến nghị thông thường.

Đã có 28 thương hiệu ô tô, xe máy xác nhận phương tiện tương thích với xăng E10.



Ở phân khúc ô tô, Toyota Việt Nam cho biết, toàn bộ các mẫu xe do hãng sản xuất, lắp ráp và phân phối chính thức từ năm 1997 đến nay đều sử dụng được xăng E10.

Tương tự, Mitsubishi Việt Nam xác nhận, tất cả các dòng xe động cơ xăng phân phối từ năm 2005 đều đáp ứng yêu cầu sử dụng nhiên liệu E10. Theo doanh nghiệp, hệ thống kim phun, gioăng cao su, đường ống nhiên liệu và các chi tiết liên quan đều được thiết kế phù hợp để bảo đảm khả năng vận hành ổn định.

Mercedes-Benz Việt Nam cũng cho biết, toàn bộ các dòng Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, Smart sử dụng động cơ xăng đều đã được Tập đoàn Mercedes-Benz AG đánh giá tương thích với loại nhiên liệu này.

Ngoài ra, Hyundai Thành Công, Ford Việt Nam và Skoda cũng xác nhận, các mẫu xe chính hãng đang phân phối đều đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol tối đa 10%.

Các thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot, BMW, Mini, Jeep và RAM do THACO sản xuất hoặc phân phối cũng nằm trong danh sách tương thích.

Honda Việt Nam cho biết, toàn bộ các mẫu ô tô chính hãng do doanh nghiệp phân phối từ năm 2006 đều có thể sử dụng xăng E10 theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, Suzuki Việt Nam xác nhận, các dòng xe động cơ xăng bán tại Việt Nam từ năm 2001 cũng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với loại nhiên liệu sinh học này.

Bên cạnh xe du lịch, nhiều mẫu xe tải và xe thương mại chạy xăng của THACO, TCIE Việt Nam, Daehan Motors, Kim Long Motor Huế, Ô tô Chiến Thắng và TMT Motors cũng được xác nhận tương thích.

Ở mảng xe máy, Honda Việt Nam cho biết, toàn bộ xe máy chính hãng do hãng sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu từ năm 1997 đều sử dụng được xăng E10.

Yamaha Việt Nam cũng đã công bố danh sách nhiều mẫu xe tương thích như Grande, Janus, Latte, FreeGo, NVX, Exciter, PG-1, Sirius FI và Jupiter FI. Ngoài ra, các dòng mô tô BMW Motorrad do THACO phân phối cũng nằm trong danh sách được xác nhận.

Theo kết quả rà soát, phần lớn các dòng xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10 theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và quy chuẩn nhiên liệu hiện hành

Theo đánh giá của Cục Công nghiệp, kết quả rà soát bước đầu cho thấy hầu hết các phương tiện chính hãng đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể vận hành bình thường với xăng E10

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng lưu ý một số trường hợp cần được kiểm tra kỹ trước khi chuyển đổi.

Cụ thể, đối với một số phương tiện đời cũ, đã dừng sản xuất, không còn phân phối chính thức, sử dụng bộ chế hòa khí, đã thay đổi kết cấu, ít sử dụng trong thời gian dài hoặc có hệ thống nhiên liệu xuống cấp, các doanh nghiệp khuyến nghị chủ phương tiện cần kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi sử dụng xăng E10; đồng thời tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng, nhãn khuyến nghị nhiên liệu trên phương tiện hoặc liên hệ đại lý, cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng để được tư vấn cụ thể.

Ngoài ra, các hãng xe đều thực hiện công bố thông tin về chu kỳ và nội dung công việc bảo dưỡng định kỳ đối với phương tiện (trong đó có hạng mục liên quan đến hệ thống nhiên liệu), địa chỉ cơ sở bảo dưỡng có đủ năng lực và các thông tin cần thiết khác phục vụ việc bảo dưỡng tại sổ tay hướng dẫn sử dụng xe và trên website của doanh nghiệp.

Bộ Công Thương khuyến cáo người dân tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc liên hệ các đại lý, trung tâm bảo dưỡng chính hãng để được tư vấn cụ thể đối với từng dòng xe.

Việc các hãng xe đồng loạt công bố danh mục phương tiện tương thích với xăng E10 là cơ sở quan trọng để người tiêu dùng yên tâm chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng theo lộ trình của Chính phủ.