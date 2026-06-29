Hàng loạt thương hiệu ô tô, xe máy quen thuộc xác nhận tương thích với xăng E10
GĐXH - Mới đây, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, đến nay đã có 28 thương hiệu ô tô, xe máy xác nhận phương tiện tương thích với xăng E10.
Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), tính đến ngày 25/6/2026 cơ quan này đã nhận được báo cáo của 2 Hiệp hội và 15 doanh nghiệp (bao gồm 24 thương hiệu ô tô và 4 thương hiệu xe máy) về việc tương thích với xăng E10.
Cụ thể, trong báo cáo của các hiệp hội và doanh nghiệp, hầu hết các phương tiện giao thông sử dụng động cơ xăng được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam đều tương thích với xăng E5, E10 khi nhiên liệu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và người sử dụng tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.
Nhiều doanh nghiệp cho biết, việc sử dụng xăng E10 đối với các dòng xe tương thích không yêu cầu thay đổi kết cấu động cơ, hệ thống cung cấp nhiên liệu hoặc chế độ bảo dưỡng đặc biệt ngoài khuyến nghị thông thường.
Ở phân khúc ô tô, Toyota Việt Nam cho biết, toàn bộ các mẫu xe do hãng sản xuất, lắp ráp và phân phối chính thức từ năm 1997 đến nay đều sử dụng được xăng E10.
Tương tự, Mitsubishi Việt Nam xác nhận, tất cả các dòng xe động cơ xăng phân phối từ năm 2005 đều đáp ứng yêu cầu sử dụng nhiên liệu E10. Theo doanh nghiệp, hệ thống kim phun, gioăng cao su, đường ống nhiên liệu và các chi tiết liên quan đều được thiết kế phù hợp để bảo đảm khả năng vận hành ổn định.
Mercedes-Benz Việt Nam cũng cho biết, toàn bộ các dòng Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG, Smart sử dụng động cơ xăng đều đã được Tập đoàn Mercedes-Benz AG đánh giá tương thích với loại nhiên liệu này.
Ngoài ra, Hyundai Thành Công, Ford Việt Nam và Skoda cũng xác nhận, các mẫu xe chính hãng đang phân phối đều đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol tối đa 10%.
Các thương hiệu Kia, Mazda, Peugeot, BMW, Mini, Jeep và RAM do THACO sản xuất hoặc phân phối cũng nằm trong danh sách tương thích.
Honda Việt Nam cho biết, toàn bộ các mẫu ô tô chính hãng do doanh nghiệp phân phối từ năm 2006 đều có thể sử dụng xăng E10 theo tiêu chuẩn quốc tế.
Trong khi đó, Suzuki Việt Nam xác nhận, các dòng xe động cơ xăng bán tại Việt Nam từ năm 2001 cũng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với loại nhiên liệu sinh học này.
Bên cạnh xe du lịch, nhiều mẫu xe tải và xe thương mại chạy xăng của THACO, TCIE Việt Nam, Daehan Motors, Kim Long Motor Huế, Ô tô Chiến Thắng và TMT Motors cũng được xác nhận tương thích.
Ở mảng xe máy, Honda Việt Nam cho biết, toàn bộ xe máy chính hãng do hãng sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu từ năm 1997 đều sử dụng được xăng E10.
Yamaha Việt Nam cũng đã công bố danh sách nhiều mẫu xe tương thích như Grande, Janus, Latte, FreeGo, NVX, Exciter, PG-1, Sirius FI và Jupiter FI. Ngoài ra, các dòng mô tô BMW Motorrad do THACO phân phối cũng nằm trong danh sách được xác nhận.
Theo đánh giá của Cục Công nghiệp, kết quả rà soát bước đầu cho thấy hầu hết các phương tiện chính hãng đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể vận hành bình thường với xăng E10
Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng lưu ý một số trường hợp cần được kiểm tra kỹ trước khi chuyển đổi.
Cụ thể, đối với một số phương tiện đời cũ, đã dừng sản xuất, không còn phân phối chính thức, sử dụng bộ chế hòa khí, đã thay đổi kết cấu, ít sử dụng trong thời gian dài hoặc có hệ thống nhiên liệu xuống cấp, các doanh nghiệp khuyến nghị chủ phương tiện cần kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi sử dụng xăng E10; đồng thời tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng, nhãn khuyến nghị nhiên liệu trên phương tiện hoặc liên hệ đại lý, cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng để được tư vấn cụ thể.
Ngoài ra, các hãng xe đều thực hiện công bố thông tin về chu kỳ và nội dung công việc bảo dưỡng định kỳ đối với phương tiện (trong đó có hạng mục liên quan đến hệ thống nhiên liệu), địa chỉ cơ sở bảo dưỡng có đủ năng lực và các thông tin cần thiết khác phục vụ việc bảo dưỡng tại sổ tay hướng dẫn sử dụng xe và trên website của doanh nghiệp.
Bộ Công Thương khuyến cáo người dân tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc liên hệ các đại lý, trung tâm bảo dưỡng chính hãng để được tư vấn cụ thể đối với từng dòng xe.
Việc các hãng xe đồng loạt công bố danh mục phương tiện tương thích với xăng E10 là cơ sở quan trọng để người tiêu dùng yên tâm chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học, góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng theo lộ trình của Chính phủ.
Meygroup được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Ngày 26/6/2026 tại Hà Nội, Meygroup được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 - ngành Bất động sản. Danh hiệu ghi nhận hành trình kiên định với triết lý "Bất động sản Tinh khiết", nơi môi trường, con người và vận hành bền vững được đặt làm nền tảng cho phát triển dài hạn.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 29/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 29/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Tỷ giá USD hôm nay 29/6: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều khối ngân hàng và 'chợ đen'Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 29/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/6 – 5/7/2026: Số lượng khu vực bị mất điện cao đột biếnSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 29/6 – 5/7/2026: Cúp điện từ 7h đến 17h nhiều hộ dânSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Hà Nội: Diện mạo mới ở nhiều tuyến đường, biệt thự tại phường Thanh Xuân vượt ngưỡng 700 triệu đồng/m2Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá biệt thự, liền kề tại khu vực phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cũng tăng đáng kể.
Giá vàng hôm nay 29/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji lại giảmGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm đồng loạt ở nhiều thương hiệu theo đà suy yếu của giá thế giới, trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn hạ 500 nghìn đồng/lượng.
Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 29/6 – 5/7/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Tin cực vui với người mua xe máy điện Honda UC3 mới bán ở Việt Nam: Giảm tới 22 triệu đồng, rẻ bằng nửa giá ở Thái LanGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda UC3 bán tại Việt Nam được nhập từ Thái Lan nhưng giá bán trong nước đang rẻ hơn đến gần 50 triệu đồng so với thị trường nước bạn.
Xe ga 150cc giá 45 triệu đồng phong cách retro đẹp chẳng kém SH Mode, trang bị đẳng cấp ngang SH, ABS 2 kênh xịn rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc trang bị những công nghệ hàng đầu, sánh ngang với Honda SH trong khi giá lại rẻ hơn cả SH Mode và Air Blade.
Trải nghiệm xe máy điện giá 31 triệu đồng của Việt Nam thiết kế thể thao, trang bị xịn như xe ga cao cấp, pin rời tiện lợi, rẻ như Vision hợp với giới trẻ năng độngGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện nhận được nhiều sự quan tâm ở phân khúc trên 30 triệu đồng nhờ thiết kế thể thao, động cơ mạnh mẽ cùng hàng loạt trang bị hiện đại.