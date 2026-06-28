Chính phủ ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10
GĐXH - Mới đây, Chính phủ đã có Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10.
Theo đó, Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP quy định thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 bao gồm: Thuê dịch vụ thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng dầu; xác định xăng E10RON95 mức 3 (E10RON95-III) là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá; xác định các yếu tố hình thành giá xăng E10RON95-III; xử lý lượng xăng không chì còn tồn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028; áp dụng đối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Tại Điều 2, quy định về thuê dịch vụ thử nghiệm, Nghị quyết số 29 nêu rõ: Thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện pha chế xăng dầu được thuê dịch vụ thử nghiệm từ các tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Hợp đồng thuê dịch vụ thử nghiệm với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật có giá trị thay cho tài liệu thuyết minh về năng lực phòng thử nghiệm hiện có tại cơ sở pha chế.
Tại Điều 3, quy định về giá xăng E10RON95-III: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, xăng E10RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.
Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu để thực hiện thí điểm điều hành giá xăng dầu đối với xăng E10RON95-III theo quy định tại khoản 11, 12 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026.
Các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10RON95-III thí điểm gồm: Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá xăng RON95 được giao dịch trên thị trường quốc tế; giá Etanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10RON95-III do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở.
Chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON95-III; lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng E5RON92.
Khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng E10RON95-III đáp ứng quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổng hợp, rà soát, yêu cầu báo cáo bổ sung hoặc khảo sát thực tế (nếu cần thiết) để xem xét, quyết định chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, chi phí kinh doanh định mức và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở.
Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương các thông tin, số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10RON95- III theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.
Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc điều hành giá xăng E10RON95-III thay thế xăng RON95-III từ kỳ điều hành gần nhất kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
Tại Điều 4, quyền, trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu, Nghị quyết số 29 quy định: Đối với lượng xăng không chì thành phẩm còn tồn trước ngày 1/6/2026, khuyến khích thương nhân kinh doanh xăng dầu mua, bán, chuyển giao giữa các thương nhân để phục vụ cho hoạt động pha chế xăng dầu và phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026.
Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng xăng không chì mua, bán, chuyển giao quy định tại khoản 1 Điều này, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15/8/2026 để theo dõi.
Thương nhân phân phối xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng xăng không chỉ mua, bán, chuyển giao quy định tại khoản 1 Điều này, báo cáo Sở Công Thương trên địa bàn thương nhân kinh doanh và đặt trụ sở chính trước ngày 15/8/2026 để theo dõi.
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