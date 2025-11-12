Mới nhất
Thuyền chở hai cha con bị lật, một người mất tích

Thứ tư, 07:34 12/11/2025 | Xã hội
GĐXH - Trong lúc đi đánh cá trở về, hai cha con ở Hà Tĩnh không may bị sóng to đánh chìm thuyền. Người con đã tự bơi được vào bờ, còn người cha bị mất tích.

Sáng 12/11, lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cho biết, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm một người đàn ông mất tích trên biển.

Thuyền chở hai cha con bị lật, một người mất tích - Ảnh 1.

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 11/11, tàu cá HT-31522-TS do ông N.V.H. (SN 1973), trú thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà) làm chủ, trên đường đi đánh lưới ghẹ ở vùng lộng trở về thì không may bị sóng to đánh chìm khi còn cách bờ khoảng 500m.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên thuyền có 2 người là ông H. và con trai (SN 2008). Khi thuyền bị chìm, người con đã tự bơi được vào bờ, còn ông H. bị mất tích.

Thuyền chở hai cha con bị lật, một người mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích và kéo thuyền bị chìm lên bờ.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động các lực lượng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm ông H. và trục vớt thuyền bị chìm.

Hiện, công tác tìm kiếm nạn nhân đang được triển khai.

Lật thuyền đánh cá trên sông Lam, vợ được cứu sống, chồng mất tíchLật thuyền đánh cá trên sông Lam, vợ được cứu sống, chồng mất tích

GĐXH - Trong lúc đánh cá trên sông Lam, thuyền bất ngờ bị lật khiến người chồng mất tích. Người vợ may mắn được cứu sống.

Nguyễn Sơn
Tags:

