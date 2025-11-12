Thuyền chở hai cha con bị lật, một người mất tích
GĐXH - Trong lúc đi đánh cá trở về, hai cha con ở Hà Tĩnh không may bị sóng to đánh chìm thuyền. Người con đã tự bơi được vào bờ, còn người cha bị mất tích.
Sáng 12/11, lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cho biết, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân đang tích cực tìm kiếm một người đàn ông mất tích trên biển.
Trước đó, khoảng 16h30 ngày 11/11, tàu cá HT-31522-TS do ông N.V.H. (SN 1973), trú thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà) làm chủ, trên đường đi đánh lưới ghẹ ở vùng lộng trở về thì không may bị sóng to đánh chìm khi còn cách bờ khoảng 500m.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên thuyền có 2 người là ông H. và con trai (SN 2008). Khi thuyền bị chìm, người con đã tự bơi được vào bờ, còn ông H. bị mất tích.
Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động các lực lượng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm ông H. và trục vớt thuyền bị chìm.
Hiện, công tác tìm kiếm nạn nhân đang được triển khai.
