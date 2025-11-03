Nỗ lực tìm kiếm nữ sinh 18 tuổi mất tích bí ẩn

Ngày 3/11, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết, đã phát thông báo tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007, học sinh lớp 12, trú xã Nghi Phong, TP Vinh cũ).

Hình ảnh cháu M.

Trước đó, chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, trú phường Vinh Lộc) trình báo đến cơ quan công an về việc con gái – là cháu Nguyễn Thị Ngọc M., bị mất tích.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 31/10, sau khi đi học về, M., đi xe đạp điện đến siêu thị Big C Vinh chơi. Thời điểm đó, cháu mặc quần dài đen, áo khoác gió màu xanh dương. Tuy nhiên, sau đó, M., không trở về nhà. Gia đình đã cố gắng liên hệ và tìm kiếm con nhưng không có kết quả.

Qua trích xuất camera, gia đình phát hiện M., đã lên xe khách ra Hà Nội. Sau đó, em đi từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Khoảng 14h ngày 2/11, M., tiếp tục lên xe để về bến xe Hà Tĩnh. Theo thông ban ban đầu, gia đình phát hiện có một người đàn ông lạ đã mua vé xe cho M., trong quá trình di chuyển.

khi công an làm việc, người đàn ông này nói rằng do thấy cháu đi một mình, thấy thương nên mua giúp vé xe. Người này khẳng định không quen biết M., Hiện, lực lượng chức năng truy vết, trích xuất camera để tìm kiếm M.