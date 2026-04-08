Một loại xoài Việt đang bán đầy chợ giá chỉ hơn chục nghìn đồng/kg, tiểu thương tiêu thụ hàng tạ mỗi ngày ai nhìn cũng muốn mua

Vào thời điểm đầu tháng 4, trên thị trường bày bán nhiều loại xoài Việt thơm, ngon, giá cả lại phải chăng. Một trong số mặt hàng bán chạy nhất phải kể đến xoài hạt lép - một giống xoài khá nổi tiếng ở An Giang. Xoài hạt lép (hay xoài đeo, xoài mút) có hình dạng hơi thuôn dài, cong ở phần đuôi và thường có vỏ màu xanh đậm. Loại xoài này có hương vị thơm ngon, giòn và vị ngọt xen một chút chua thanh vừa ăn nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, vài năm trở lại đây, xoài hạt lép là dòng xoài được nhiều người tiêu dùng săn đón nhờ hình dáng nhỏ xinh, mùi vị chua ngọt lạ miệng khi còn xanh và ngọt đậm, thơm nức khi chín. Điểm đặc biệt thu hút nhất chính là hạt siêu mỏng, gần như không có hạt, giúp tăng tỉ lệ thịt xoài hơn hẳn so với các loại xoài thông thường.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), hiện tại giá bán trung bình của xoài hạt lép trên thị trường dao động từ 10.000đ - 30.000đ/kg (tùy chất lượng và kích thước).

Tại các cửa hàng hoa quả, chợ dân sinh và 'chợ mạng', xoài hạt lép được rao bán tràn ngập với đủ các mức giá khác nhau, mua hàng số lượng càng lớn giá sẽ càng rẻ. Nhiều người bán hàng chia sẻ, xoài hạt lép là một trong những mặt hàng hoa quả bán chạy bởi hương vị thơm, ngon, giòn, chua ngọt vừa phải và đặc biệt là ít xơ hơn những loại xoài khác.

Chị Nguyễn Hòa (tiểu thương chợ Nghĩa Tân - Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Xoài hạt lép có nhiều loại nhưng trên thị trường chủ yếu đang bán xoài hạt lép An Giang và xoài hạt lép giống Đài Loan. Tùy vào kích thước và chất lượng quả sẽ có giá khác nhau, ví dụ quả nhỏ, mã xấu, vỏ không tươi thì chỉ từ 10.000 đồng/kg, còn hàng to đẹp hơn sẽ có giá dao động từ 25.000 – 35.000 đồng/kg. Xoài hạt lép được nhiều khách hàng ưa chuộng vì vừa ngon vừa rẻ, hơn nữa loại quả này đang vào mùa, hàng của Việt Nâm nên không lo có chất bảo quản, ăn rất yên tâm.

So với những loại quả khác thì mặt hàng này bán khá chạy, có những ngày tôi bán được vài tạ, có cả khách mua trực tiếp và mua online, mỗi người 5 – 10kg hoặc vài chục kg, mọi người hay gom đơn để miễn phí giao hàng và có giá ưu đãi hơn. Xoài hạt lép có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, nhiều người dùng ăn trực tiếp hoặc làm gỏi, món cuốn, trộn cùng chân gà ngâm,…rất phù hợp".

Xoài hạt lép khi chín và xanh đều có vị cuốn hút riêng, chính vì vậy mà loại quả này dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng. "Gia đình tôi ai cũng thích ăn xoài hạt lép, cứ vào mùa là tôi sẽ mua nhiều một chút để cả nhà ăn dần. Xoài khi xanh thì giòn, không quá chua còn khi chín lại thơm nức, ngọt đậm, tóm lại là ăn kiểu gì cũng ngon. Nhiều hôm lướt mạng thấy người ta đăng bán trên các hội nhóm giá rất rẻ, tôi sẽ rủ các chị em làm cùng công ty mua chung để đỡ tiền giao hàng, mỗi người chia nhau vài cân về làm đủ các món ngon. Tôi có hỏi người bán hàng về nguồn gốc của xoài thì họ nói rằng, hàng được vận chuyển từ trong Nam ra, không có chất bảo quản nên cũng yên tâm, vừa ngon vừa rẻ thì tội gì không mua", chị Quỳnh Chi (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.