Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất liên lạc trong rừng núi sau 3 ngày

Thứ hai, 18:06 06/04/2026 | Xã hội
Vũ Đồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau 3 ngày mất liên lạc, người đàn ông ở Nghệ An được phát hiện tử vong trong khu vực rừng núi hiểm trở phía sau chùa Tân Kỳ (xã Tân Kỳ, Nghệ An).

Chiều 6/4, lực lượng chức năng xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã tìm thấy thi thể ông Lê Văn Dương (46 tuổi, trú xóm Phượng Kỳ) sau nhiều ngày mất tích.

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trong rừng núi Nghệ An sau 3 ngày - Ảnh 1.

Những ngày qua, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 15h15 cùng ngày, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực núi Lèn Rỏi, phía sau chùa Tân Kỳ, một tổ tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực Thung 2, liền báo cho lực lượng chức năng.

Trước đó, sáng 3/4, ông Dương rời nhà đi làm nhưng không trở về. Gia đình sau đó trình báo cơ quan công an. Được biết, ông làm nghề điêu khắc lăng mộ, khi đi mặc quần áo lao động màu xanh, điều khiển xe máy hướng lên khu vực xóm Cừa, xã Tân Phú.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Kỳ đã phối hợp lực lượng quân sự, các tổ an ninh cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, chiếc xe máy của ông Dương được phát hiện gần khu vực chùa Tân Kỳ, nhưng không thấy người.

Nhận định nạn nhân có thể đi vào khu rừng phía sau chùa, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động hơn 200 người cùng thiết bị bay không người lái để rà soát toàn bộ khu vực lèn Rỏi và vùng phụ cận.

Các tổ tìm kiếm mang theo dao phát rừng, tiếp cận sâu vào khu vực hang đá, vách núi dựng đứng và rừng rậm. Địa hình phức tạp, nhiều khe sâu, không có sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều ngày nỗ lực, đến chiều 6/4, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục cần thiết, điều tra nguyên nhân tử vong.

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trong rừng núi Nghệ An sau 3 ngày - Ảnh 2.Huy động thiết bị bay không người lái tìm kiếm người mất tích trong rừng

GĐXH - Hơn 200 người cùng thiết bị bay không người lái được huy động khoanh vùng khu vực rừng núi phía sau chùa Tân Kỳ để tìm anh Lê Văn Dương mất liên lạc nhiều ngày. Địa hình hiểm trở, nhiều hang đá, không có sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích

Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích

Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích

Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích

Nam sinh lớp 7 mất tích khi đi mua đồ ăn sáng

Nam sinh lớp 7 mất tích khi đi mua đồ ăn sáng

Cùng chuyên mục

Chuyện những 'học sinh đặc biệt' nơi bản Tà Ôi

GĐXH - Những học viên là đồng bào Tà Ôi, ở tuổi ông, tuổi bà, đêm đêm vẫn soi đèn đến lớp học con chữ. Họ mong được tiếp thu kiến thức phục vụ đời sống, đồng thời làm gương để con cháu thêm nỗ lực học tập.

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

GĐXH - Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.

Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng

Hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, không ghi nhãn, không có cảnh báo sức khỏe, có thể bị phạt tới 5 triệu đồng và đình chỉ 1 - 3 tháng.

Công an Hà Nội khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

GĐXH - Dùng hai hệ thống phần mềm song song để "phù phép" số liệu, xóa dấu vết dữ liệu thực tế và bỏ ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu – đó là những thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an TP Hà Nội bóc trần tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Hà Nội: Nỗi lo hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở phường Đại Mỗ

GĐXH - Những nhà xưởng dựng tạm bằng tôn rách nát, kết cấu lỏng lẻo, bên trong chứa đầy vật liệu dễ cháy đang bủa vây khu dân cư Tháp Truyền hình (Đại Mỗ, Hà Nội). Trong cái nóng hầm hập của mùa hè Hà Nội, nỗi lo về hỏa hoạn đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Toàn cảnh Hà Nội quý I/2026: Dịch tay chân miệng tăng mạnh; gần 50.000 người lao động có việc làm; kinh tế tăng khá vì chịu áp lực từ giá xăng dầu

GĐXH - Quý I/2026, kinh tế Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động giá xăng dầu và bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định.

Dồn lực bứt tốc quý II/2026: Hà Nội ưu tiên '6 trọng tâm', '5 trụ cột' lớn

GĐXH - Bước sang quý II/2026, Hà Nội xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn, với trọng tâm là thúc đẩy giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực xã hội và phát triển các động lực mới.

Ngày sinh Âm lịch 'đẹp': Công danh ổn định, tuổi già thảnh thơi

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường được cho là có số thanh nhàn, dễ gặp may mắn, sớm gây dựng sự nghiệp.

Hà Nội: Tài xế ô tô bị hành khách dùng dao tấn công sau mâu thuẫn

GĐXH - Sáng 6/4, tại khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), một nam tài xế đã bị đối tượng dùng dao tấn công sau mâu thuẫn, phải nhập viện cấp cứu.

Xem nhiều

Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận

GĐXH - Một số con giáp dễ rơi vào trạng thái "giận quá mất khôn", để rồi khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top