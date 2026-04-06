Tìm thấy thi thể người đàn ông mất liên lạc trong rừng núi sau 3 ngày

Chiều 6/4, lực lượng chức năng xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã tìm thấy thi thể ông Lê Văn Dương (46 tuổi, trú xóm Phượng Kỳ) sau nhiều ngày mất tích.

Những ngày qua, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 15h15 cùng ngày, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực núi Lèn Rỏi, phía sau chùa Tân Kỳ, một tổ tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực Thung 2, liền báo cho lực lượng chức năng.

Trước đó, sáng 3/4, ông Dương rời nhà đi làm nhưng không trở về. Gia đình sau đó trình báo cơ quan công an. Được biết, ông làm nghề điêu khắc lăng mộ, khi đi mặc quần áo lao động màu xanh, điều khiển xe máy hướng lên khu vực xóm Cừa, xã Tân Phú.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Kỳ đã phối hợp lực lượng quân sự, các tổ an ninh cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, chiếc xe máy của ông Dương được phát hiện gần khu vực chùa Tân Kỳ, nhưng không thấy người.

Nhận định nạn nhân có thể đi vào khu rừng phía sau chùa, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động hơn 200 người cùng thiết bị bay không người lái để rà soát toàn bộ khu vực lèn Rỏi và vùng phụ cận.

Các tổ tìm kiếm mang theo dao phát rừng, tiếp cận sâu vào khu vực hang đá, vách núi dựng đứng và rừng rậm. Địa hình phức tạp, nhiều khe sâu, không có sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều ngày nỗ lực, đến chiều 6/4, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục cần thiết, điều tra nguyên nhân tử vong.