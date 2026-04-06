Tìm thấy thi thể người đàn ông mất liên lạc trong rừng núi sau 3 ngày
GĐXH - Sau 3 ngày mất liên lạc, người đàn ông ở Nghệ An được phát hiện tử vong trong khu vực rừng núi hiểm trở phía sau chùa Tân Kỳ (xã Tân Kỳ, Nghệ An).
Chiều 6/4, lực lượng chức năng xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã tìm thấy thi thể ông Lê Văn Dương (46 tuổi, trú xóm Phượng Kỳ) sau nhiều ngày mất tích.
Khoảng 15h15 cùng ngày, trong quá trình tìm kiếm tại khu vực núi Lèn Rỏi, phía sau chùa Tân Kỳ, một tổ tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực Thung 2, liền báo cho lực lượng chức năng.
Trước đó, sáng 3/4, ông Dương rời nhà đi làm nhưng không trở về. Gia đình sau đó trình báo cơ quan công an. Được biết, ông làm nghề điêu khắc lăng mộ, khi đi mặc quần áo lao động màu xanh, điều khiển xe máy hướng lên khu vực xóm Cừa, xã Tân Phú.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Kỳ đã phối hợp lực lượng quân sự, các tổ an ninh cơ sở và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, chiếc xe máy của ông Dương được phát hiện gần khu vực chùa Tân Kỳ, nhưng không thấy người.
Nhận định nạn nhân có thể đi vào khu rừng phía sau chùa, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động hơn 200 người cùng thiết bị bay không người lái để rà soát toàn bộ khu vực lèn Rỏi và vùng phụ cận.
Các tổ tìm kiếm mang theo dao phát rừng, tiếp cận sâu vào khu vực hang đá, vách núi dựng đứng và rừng rậm. Địa hình phức tạp, nhiều khe sâu, không có sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Sau nhiều ngày nỗ lực, đến chiều 6/4, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục cần thiết, điều tra nguyên nhân tử vong.
Chuyện những 'học sinh đặc biệt' nơi bản Tà ÔiGiáo dục - 11 phút trước
GĐXH - Những học viên là đồng bào Tà Ôi, ở tuổi ông, tuổi bà, đêm đêm vẫn soi đèn đến lớp học con chữ. Họ mong được tiếp thu kiến thức phục vụ đời sống, đồng thời làm gương để con cháu thêm nỗ lực học tập.
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắtPháp luật - 28 phút trước
GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường họcPháp luật - 44 phút trước
GĐXH - Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồngĐời sống - 48 phút trước
Hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, không ghi nhãn, không có cảnh báo sức khỏe, có thể bị phạt tới 5 triệu đồng và đình chỉ 1 - 3 tháng.
Công an Hà Nội khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh ChâuPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Dùng hai hệ thống phần mềm song song để "phù phép" số liệu, xóa dấu vết dữ liệu thực tế và bỏ ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu – đó là những thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an TP Hà Nội bóc trần tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Hà Nội: Nỗi lo hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở phường Đại MỗĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Những nhà xưởng dựng tạm bằng tôn rách nát, kết cấu lỏng lẻo, bên trong chứa đầy vật liệu dễ cháy đang bủa vây khu dân cư Tháp Truyền hình (Đại Mỗ, Hà Nội). Trong cái nóng hầm hập của mùa hè Hà Nội, nỗi lo về hỏa hoạn đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.
Toàn cảnh Hà Nội quý I/2026: Dịch tay chân miệng tăng mạnh; gần 50.000 người lao động có việc làm; kinh tế tăng khá vì chịu áp lực từ giá xăng dầuThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Quý I/2026, kinh tế Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động giá xăng dầu và bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định.
Dồn lực bứt tốc quý II/2026: Hà Nội ưu tiên '6 trọng tâm', '5 trụ cột' lớnThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Bước sang quý II/2026, Hà Nội xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn, với trọng tâm là thúc đẩy giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực xã hội và phát triển các động lực mới.
Ngày sinh Âm lịch 'đẹp': Công danh ổn định, tuổi già thảnh thơiĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường được cho là có số thanh nhàn, dễ gặp may mắn, sớm gây dựng sự nghiệp.
Hà Nội: Tài xế ô tô bị hành khách dùng dao tấn công sau mâu thuẫnPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Sáng 6/4, tại khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), một nam tài xế đã bị đối tượng dùng dao tấn công sau mâu thuẫn, phải nhập viện cấp cứu.
Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giậnĐời sống
GĐXH - Một số con giáp dễ rơi vào trạng thái "giận quá mất khôn", để rồi khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.