Tin sáng 7/5: Midu tổ chức lễ cưới với chồng doanh nhân tại Đà Lạt chiều nay, khách mời có quy định đặc biệt; Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng

Midu tổ chức lễ cưới với chồng doanh nhân tại Đà Lạt, khách mời có quy định đặc biệt

"Hôn lễ dự kiến diễn ra lúc 16h. Midu trước đó đặt vé máy bay cho khách mời. Lễ cưới giới hạn bạn bè, người thân tham dự. Cô ấy dặn khách mặc dress code màu trắng chủ đạo. Hoa hậu Mai Phương Thúy, diễn viên Quốc Trường... có thể là một trong số ít bạn bè thân thiết sẽ góp mặt trong ngày vui của Midu", nguồn tin nói với Ngôi Sao chiều 6/5.



Midu sẽ có tiệc cưới riêng tư tại một resort tại Đà Lạt vào chiều ngày mai

Chồng của Midu là thiếu gia Minh Đạt, hiện đang giữ chức vụ giám đốc điều hành chi nhánh tại Mỹ của công ty gia đình. Midu và chồng cùng có trình độ học vấn là thạc sĩ. Nam doanh nhân vẻ ngoài lịch lãm, phong độ, được nhận xét "xứng đôi vừa lứa" với Midu. Cả hai từng công khai xuất hiện ở thảm đỏ sự kiện giải trí vào tháng 3/2023. Midu và chồng chụp ảnh cưới tại Pháp vào tháng 1/2024. Nữ diễn viên cho biết đã thực hiện được ước mơ cuộc đời khi được chồng đưa đi may váy cưới ở một thương hiệu tại Pháp, nhiều ngôi sao quốc tế cũng diện váy cưới của hãng này. "Cô dâu tháng 6" tiết lộ chồng còn hồi hộp hơn cả cô khi cả hai chuẩn bị các công đoạn liên quan đến ngày cưới. Thông tin trên Đời sống & Pháp luật.



Chồng sắp cưới của Midu là doanh nhân giàu có, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

Cục Hàng không chỉ ra 5 lý do khiến giá vé máy bay tăng cao

Báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải về tình hình giá vé máy bay nội địa 4 tháng đầu năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận, từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay (đã bao gồm thuế, phí) của các hãng hàng không nội địa tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, giá vé máy bay vẫn nằm trong khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách theo quy định hiện hành. Thông tin trên VietnamNet.

Cục Hàng không Việt Nam dẫn chứng, với đường bay Hà Nội - TP.HCM, giá vé trung bình của Vietnam Airlines khoảng 2,64 triệu đồng (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023), Vietjet Air khoảng 1,74 triệu đồng (tăng 25%), Bamboo Airways tăng 2 triệu đồng (tăng 11%) và Vietravel Airlines khoảng 1,5 triệu đồng (tăng 15%).

So với mức giá tối đa theo quy định (3,4 triệu đồng, chưa gồm thuế, phí), giá vé trung bình của các hãng hàng không chỉ ở mức từ 44,1-77,6%.

Đối với đường bay từ Hà Nội và TP.HCM đi/đến Đà Nẵng, giá vé trung bình của các hãng bay trong nước chỉ ở mức từ 38-62% so với giá quy định (2,89 triệu đồng, chưa gồm thuế, phí).

Tương tự như vậy, với đường bay Hà Nội - Phú Quốc, giá vé trung bình của Vietnam Airlines khoảng 2,7 triệu đồng (tăng 13,8%), Vietjet xấp xỉ 1,8 triệu đồng (tăng 49,6%). So với mức giá tối đa theo quy định (4 triệu đồng), giá vé trung bình của các các hãng chỉ từ 45-68%.

Với đường bay Hà Nội - Nha Trang, giá vé trung bình cũng ở mức từ 42,6%-60,8% so với giá quy định (3,4 triệu đồng).

Việc giá vé máy bay tăng cao đột biến trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Cục Hàng không Việt Nam lý giải, là do nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao. Khách đặt sớm sẽ mua được vé ở dải giá thấp, số còn lại đặt muộn, sát ngày bay thì mua giá đắt hơn.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, giá vé máy bay nội địa tăng là trong xu hướng tăng chung trên thế giới do chịu tác động bởi các nguyên nhân chính: giá nhiên liệu tăng cao; chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất làm thiếu hụt tàu bay và tình hình cung - cầu vận tải hàng không.



Về giá nhiên liệu , Cục Hàng không Việt Nam dẫn số liệu cập nhật của Hiệp hội Hàng không quốc tế (IATA) cho hay, giá nhiên liệu Jet-A1 khu vực châu Á ngày 26/4 là 100,25 USD/thùng.

Theo tính toán, với biến động của giá nhiên liệu bay và tỷ giá USD/VND, chi phí nhiên liệu tháng 4/2024 của các hãng hàng không tăng trên 74% so với tháng 9/2015, tác động làm tổng chi phí tăng 53% so với tháng 8/2015 (thời điểm ban hành quy định về khung giá vận chuyển trên chặng bay nội địa).

Mức giá này tương đương cùng kỳ năm ngoái, song do tỷ giá biến động mạnh, tăng 8% so với tháng 4/2023 nên chỉ tính riêng biến động tỷ giá đã khiến chi phí của các hãng hàng không tăng gần 6% so với cùng kỳ (chi phí có gốc ngoại tệ của các hãng hàng không chiếm khoảng 75% tổng chi phí).

Thứ hai, do chênh lệch về tỷ giá ngoại tệ . Xét về yếu tố đầu vào, so với năm 2019, giá nhiên liệu trong quý I/2024 đã tăng 28 USD/thùng, tương đương 38,2% chi phí, qua đó làm chi phí khai thác toàn mạng phát sinh thêm 1.409 tỷ đồng.

Tính ra, trong 3 tháng đầu năm nay, mỗi 1 USD giá nhiên liệu tăng sẽ làm chi phí chuyến bay tăng thêm 56,7USD. Cùng với tỷ giá VND/USD tăng 1.300 đồng (tương đương 5,6%) so với năm 2019, dẫn đến chi phí hoạt động vận tải hàng không phát sinh thêm khoảng 823 tỷ đồng.

Chưa kể, nhiều chi phí vận hành hoạt động của hãng hàng không (thuê tàu bay, giá điều hành bay quốc tế,... ) được thanh toán bằng ngoại tệ (chủ yếu là USD) dẫn đến tăng chi phí.

Thứ ba, do biến động giảm về đội tàu bay . Đến ngày 2/5, tổng số tàu bay của các hãng hàng không nội địa là 199 chiếc, giảm 32 tàu bay so với năm 2023. Trong đó, chỉ có 165-170 tàu bay đang khai thác, giảm khoảng 40-45 tàu bay so với bình quân năm 2023.

Việc sụt giảm số lượng tàu bay của các hãng hàng không là do nhà sản xuất động cơ triệu hồi để kiểm tra và sửa chữa. Hơn 40 tàu bay A321 của Vietnam Airlines và Vietjet Air phải dừng khai thác từ tháng 1/2024 và năm 2025, mất 140-160 ngày để sửa chữa thay vì 75 ngày như năm.

Trong khi đó, theo kế hoạch, năm 2024 Vietjet Air không nhận thêm bất kỳ tàu bay nào, Vietnam Airlines chỉ nhận thêm 2 tàu bay B787 vào tháng 6-7/2024 còn các hãng khác đều thông báo không tìm được tàu bay thuê theo kế hoạch.

Pacific Airlines và Bamboo Airways đang trong quá trình tái cơ cấu đội tàu bay nên hiện Pacific Airlines không khai thác tàu bay nào (giảm 10 tàu), còn Bamboo Airways chỉ khai thác 5 tàu (giảm 25 tàu so với năm 2023).

Ngoài ra, giá thuê động cơ năm nay tăng gấp đôi và giá phụ tùng vật tư tăng cũng từ 10-13% so với thời điểm trước năm 2019.

Do nhu cầu đi lại tăng mạnh trong dịp cao điểm lễ, tết , trong khi cung giảm do thiếu tàu bay là nguyên nhân khiến giá vé biến động tăng. Cục Hàng không Việt Nam dự báo, với tình trạng chênh lệch cung cầu này, giá vé máy bay tiếp tục tăng khi vào cao điểm hè 2024.

Trước đó, do tình trạng vé máy bay tăng cao ngất ngưởng, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam thanh tra, kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá của các hãng. Tuy nhiên, trong văn bản báo cáo Bộ, Cục Hàng không Việt Nam không đề cập tới việc giá vé máy bay đắt được cho là bởi các hãng hàng không đang phải gánh trên 20 loại phí cả trực tiếp và gián tiếp.

Đề xuất mở thêm hai tuyến buýt mui trần chở khách ngắm cảnh ở TP.HCM

Theo Sở GTVT TP.HCM, hiện nay, thành phố đang thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc (buýt mui trần) với hai tuyến DL01 và DL02 kết nối các quận 1, 3 và 4. Thông tin trên Dân Trí.

Trong đó, tuyến DL01 hoạt động từ ngày 15/1/2020 với chiều dài tuyến 12,7km, tần suất 5 xe/ngày với thời gian hoạt động từ 9h-23h mỗi ngày. Tính đến quý 1/2024, tuyến này phục vụ hơn 190.000 lượt khách.

Tuyến DL02 hoạt động từ tháng 8/2022 với chiều dài tuyến dài 13,8km, tần suất 5 xe/ngày với thời gian hoạt động từ 9h-17h30 mỗi ngày. Tính đến quý 1/2024, tuyến này phục vụ hơn 125.000 lượt khách.

Hai tuyến trên có giá vé dao động từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng một người, tùy thời gian đi và dịch vụ kèm theo.

Tuyến buýt mui trần DL02 phục vụ khách tham quan ngắm cảnh nội đô TP.HCM, lộ trình kết nối quận 1 với quận 4. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Sở GTVT TP đánh giá việc triển khai thí điểm xe buýt mui trần đã góp phần xây dựng sản phẩm du lịch mới nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, tạo ra điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến TP.HCM.

Do đó, Sở GTVT TP đề xuất UBND TP xem xét cho phép tiếp tục thực hiện thí điểm buýt mui trần trên địa bàn quận 1, 4 và mở rộng tại khu vực TP Thủ Đức. Đồng thời, kiến nghị mở mới hai tuyến buýt mui trần chở khách du lịch ngắm cảnh khi đi qua nhiều điểm du lịch theo lộ trình kết nối quận 1 với quận 5, 6.

Thời gian thí điểm đến hết ngày 31/12/2025.

Một số địa điểm tham quan chính trên hành trình những tuyến này như chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, tòa nhà UBND thành phố, Dinh Độc Lập, nhà Thờ Đức Bà, cầu Ba Son, Tượng đài An Dương Vương, chợ Lớn...

Hai tuyến buýt mui trần được đề xuất mở mới: Tuyến Sài Gòn- Chợ Lớn (mã số DL03) có cự ly tuyến dài 19,6km, thời gian hoạt động từ 8h-22h30, với tần suất 30 chuyến/ngày, mỗi chuyến có thời gian chạy khoảng 90 phút. Tour khởi hành từ bến xe buýt Sài Gòn, chạy qua các tuyến đường trung tâm quận 1, 5, 6 đến khu vực chợ Lớn và ngược lại.

Tuyến City tour Sài Gòn- Chợ Lớn (mã số DL04) có cự ly tuyến dài gần 14 km, thời gian hoạt động từ 9h-16h, với tần suất 15 chuyến/ngày, mỗi chuyến có thời gian chạy khoảng 80 phút. Xe xuất phát từ bến xe buýt Sài Gòn nhưng hành trình từ quận 1 chạy qua các tuyến đường thuộc quận 3, 5, 6, đến khu vực chợ Lớn rồi vòng ngược trở lại. Công an Hà Nội khuyến cáo sau 8 vụ đuối nước làm 9 người tử vong Tin từ Công an Hà Nội cho biết, tính riêng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, trên địa bàn xảy ra 8 vụ đuối nước, làm 9 người tử vong. Trong các vụ đuối nước thương tâm trên, các nạn nhân đều trong độ tuổi thanh, thiếu niên, để lại hậu quả hết sức đau lòng. Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống.

Như vụ đuối nước thương tâm xảy ra ngày 29/4 trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên đã khiến 2 em học sinh tử vong cùng lúc.

Trước tình trạng nhiều vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước thời gian gần đây, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ.

Theo đó, các địa phương, gia đình cần quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian các em không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, thời gian xảy ra bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước.

Tổ chức vận động các hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Cùng với đó là rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước… có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn.

Đồng thời, triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục như làm rào chắn, biển cảnh báo, cảnh giới để nhắc nhở. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi trong các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, trẻ em, học sinh và cộng đồng dân cư. Phòng chống đuối nước cho trẻ em cần sự phối hợp của cộng đồng (Ảnh minh hoạ). Để chủ động phòng ngừa đuối nước trong mùa nắng nóng, Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân và cộng đồng 7 biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ. Cụ thể:

Trang bị các kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi như: khởi động kỹ trước khi xuống nước, cách xử lý khi bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy, cách sơ cứu khi gặp người bị đuối nước,…

Đặt biển cảnh báo về những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như sông, suối, ao, hồ, những vùng nước sâu, nước xoáy....

Đối với các bể bơi, chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ đồng thời tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi. Khi cho trẻ đi bơi cần phải luôn bên cạnh, trông chừng và theo dõi trẻ. Khi đi tắm biển hay sông, người biết bơi hay không cũng chỉ nên tắm gần bờ, đặc biệt là ở biển, chỉ nên bơi trong khu vực an toàn được chỉ định.

Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy như mặc áo phao.

Khi phát hiện người đuối nước cần bình tĩnh xử lý, hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân (nhanh chóng tìm bất kỳ vật dụng nào để có thể cứu gián tiếp như: cây sào, phao, áo, quần, dây nịt… cho những người bị đuối nước bám vào các vật dụng này để người trên bờ kéo dần vào. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu không biết bơi và không biết cách cứu đuối nước). Đồng thời gọi điện báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội theo số máy 114.

Khi đưa nạn nhân bị đuối nước lên bờ cần bình tĩnh đánh giá tình trạng của nạn nhân. Trường hợp nạn nhân bất tỉnh, có ngừng tim, ngừng thở, cần áp dụng ngay các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn, kiên trì đến khi nạn nhân có nhịp tim trở lại thì nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Trong trường hợp nạn nhân khi được đưa lên bờ vẫn tỉnh táo, tự thở được, cần lau khô, ủ ấm, đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị.

Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 7/5, miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ bước vào một đợt mưa rào kèm dông trên diện rộng. Vùng núi Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng 70-130mm, có nơi trên 150mm. Thông tin trên Dân Trí.



Đợt mưa trên được dự báo kéo dài hết ngày 9/5. Mưa lớn khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Miền Bắc nhiều khả năng hứng đợt mưa lớn trên diện rộng từ đêm 7/5, trọng tâm mưa ở vùng núi phía Bắc (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Tại TP Điện Biên, thời tiết ngày 7/5 (diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ) tương đối thuận lợi vào buổi sáng khi xác suất mưa chỉ khoảng 20%. Nhiệt độ dao động 21-29 độ C, không quá oi nóng. Đến trưa và chiều, mưa dông có thể xuất hiện với xác suất xảy ra 65-70%.

Trong khi đó tại Nam Bộ, nắng nóng gia tăng trở lại ở nhiều nơi trong hai ngày 7-8/5. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đáng lưu ý trên biển, vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trong đêm 6/5, đi kèm nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên khu vực đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 7/5 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to kèm nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to, nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía nam mưa dông vài nơi về đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phía bắc 30-33 độ C, phía nam có nơi trên 35 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.