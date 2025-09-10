Tin sáng 10/9: Khuyến cáo người dân mua, bán vàng miếng tại đơn vị được cấp phép; cháu bé cấp cứu vì sai lầm của bà nội

NHNN khuyến cáo người dân mua, bán vàng miếng tại đơn vị được cấp phép

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nội dung tuyên truyền Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

NHNN khuyến cáo người dân mua, bán vàng miếng tại đơn vị được cấp phép. Ảnh minh họa

Theo NHNN, việc chấm dứt cơ chế nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn.

Người dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn, qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng.

Đối với thị trường vàng miếng, Nghị định 232 yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được cấp Giấy phép nhập khẩu vàng chỉ được phép nhập khẩu vàng miếng, nguyên liệu có hàm lượng 99,5% trở lên; công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của vàng miếng, vàng nguyên liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng, khối lượng, hàm lượng sản phẩm đã nhập khẩu đúng với tiêu chuẩn, khối lượng, hàm lượng đã công bố.

Doanh nghiệp, ngân hàng thương mại phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm vàng miếng do mình sản xuất, bảo hành sản phẩm vàng miếng cho khách hàng theo quy định của pháp luật; lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu vàng miếng được sản xuất; xây dựng hệ thống thông tin xử lý; lưu trữ dữ liệu vàng miếng được sản xuất có nội dung bao gồm thông tin nguyên liệu đầu vào, thời gian sản xuất, sản phẩm đầu ra; thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho NHNN theo quy định của Thống đốc NHNN.

Doanh nghiệp, TCTD hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng có trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ về mua, bán vàng miếng, trong đó quy định rõ quy trình mua, bán vàng miếng với khách hàng;

Công bố thông tin công khai về quyền và nghĩa vụ của khách hàng trên các trang thông tin điện tử của TCTD, doanh nghiệp hoặc niêm yết công khai tại trụ sở giao dịch; lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu giao dịch mua, bán vàng miếng.

Theo NHNN, Nghị định 232 đã quy định đầy đủ trách nhiệm của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh mua, bán vàng miếng, nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

NHNN khuyến cáo người dân mua, bán vàng miếng tại những đơn vị được cấp phép; yêu cầu đầy đủ hoá đơn điện tử và giấy tờ liên quan để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.

Cháu bé cấp cứu vì sai lầm của bà nội

Ngày 9/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận bệnh nhi G.V.Đ (4 tuổi, trú tại Tuyên Quang) vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, bàn - mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, có nhiều lá cây thuốc nam đắp trên vết thương, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Bệnh nhi đang được các bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC

Ba ngày trước, bé Đ. vô tình dẫm phải đuôi mèo nhà. Con mèo lập tức quay lại cắn vào mu bàn chân trái khiến trẻ bị chảy máu với 4 vết thương. Thay vì đưa cháu đến cơ sở y tế, bà nội đã dùng thuốc nam không rõ tác dụng đắp lên vết thương cầm máu mà không thực hiện bất kỳ biện pháp sát khuẩn hay xử lý nào.

Hai ngày sau, cháu Đ. xuất hiện sốt cao, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, đau nhiều, xuất hiện vùng thâm đen hoại tử. Gia đình đưa trẻ nhập viện gần nhà điều trị nhưng do tình trạng nghiêm trọng, bệnh nhi được chuyển gấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Nhi, trẻ được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu nặng và viêm mô bào nặng vùng mu bàn và cẳng chân trái, kèm nổi nhiều bọng nước kích thước khoảng 5x5cm.

Bệnh nhi phải dùng kháng sinh liều cao bao phủ các căn nguyên gây nhiễm khuẩn, tiêm phòng uốn ván, tiêm huyết thanh dại. Sau khi kiểm soát nhiễm trùng, hết sốt và ổn định tình trạng rối loạn đông máu, cháu Đ. được chuyển đến Khoa Chấn thương chỉnh hình và Thần kinh cột sống để tiến hành cắt lọc, làm sạch các vết thương hoại tử.

Đến nay, vào ngày thứ 5 tình trạng cháu Đ đã có tiến triển: các cơn sốt, các chỉ số sinh tồn đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, trường hợp này là lời cảnh báo nghiêm trọng về việc tự ý sử dụng thuốc nam cho vết thương hở.

Cảnh báo tin giả kêu gọi ủng hộ từ thiện trẻ em mổ não tại TPHCM

VNN đưa tin, Công an TPHCM vừa có thông báo để người dân cảnh giác về trường hợp đăng tải thông tin giả lên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện.

Cơ quan công an xác định, chủ tài khoản Facebook mang tên “Nguyen Ngoc Hieu” đã nhiều lần đăng tải các bài viết kêu gọi ủng hộ tiền cho những hoàn cảnh không có thật nhằm mục đích trục lợi.

Bài viết của "Nguyen Ngoc Hieu" đăng tải tin giả để trục lợi từ thiện. Ảnh: CA

Mới đây nhất, người này đăng tải thông tin về một trường hợp bé mồ côi ở Bình Dương cần chi phí để mổ não giành sự sống.

Hay tại một tài khoản Facebook khác, là 'hoàn cảnh' một người đàn ông ở Đồng Nai bị nhóm người bắt cóc ngay giữa ban ngày, đưa sang Campuchia rồi tống tiền gia đình...

Dưới các bài viết này dù các tài khoản facebook khác nhau nhưng đều để lại số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Ngọc Hiếu để kêu gọi từ thiện.

Công an bước đầu xác định, đây là các tin giả, không đúng sự thật, được các đối tượng đăng tải nhằm lừa đảo, trục lợi từ thiện.

Công an khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền các bài viết trên; đồng thời cần hết sức cẩn trọng khi chuyển tiền từ thiện, chỉ nên đóng góp thông qua các cơ quan, tổ chức chính thống, được xác minh rõ ràng.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

Hai anh em ở Bắc Ninh nghi bị đánh dã man khi đang làm việc tốt

VNN đưa tin, Công an xã Nhân Thắng đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc hai người đàn ông nghi bị hành hung khi có hành động hỗ trợ người bị nạn giữa đường. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982) và em trai là Nguyễn Bá Trung (SN 1988), cùng trú xã Nhân Thắng.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh chưa hết bàng hoàng sau vụ bị hành hung vô cớ. Ảnh. NVCC

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Đức Vĩnh cho biết, khoảng 23h ngày 7/9, anh phát hiện một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng. Sau đó, anh Vĩnh tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời ở lại hiện trường để đảm bảo an toàn cho nạn nhân trong lúc chờ người thân đến.

“Chúng tôi ở lại chỉ để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, vì đêm khuya xe cộ qua lại có thể gây nguy hiểm thêm”, anh Vĩnh chia sẻ.

Tuy nhiên, khi người thân nạn nhân đến nơi, thay vì cảm ơn, họ lại bất ngờ lớn tiếng chửi bới và cho rằng anh Vĩnh cùng em trai là người gây tai nạn. Mặc dù anh Vĩnh đã giải thích rõ sự việc và bản thân nạn nhân cũng xác nhận anh chỉ là người giúp đỡ, nhưng nhóm người lạ mặt vẫn hung hãn lao vào hành hung hai anh em.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh kịp thời hô hoán và báo cho Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp.

Hậu quả của vụ việc, anh Nguyễn Bá Trung bị đánh đến hôn mê, được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn anh Vĩnh bị thương nặng, tổn thương phần mềm và bị đứt một bên tai, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

"Tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm những đối tượng côn đồ, để lấy lại công bằng cho gia đình tôi. Đồng thời cũng để người dân yên tâm khi làm việc tốt, không phải sợ bị hiểu lầm và hành hung như chúng tôi", anh Vĩnh bày tỏ.

Hi hữu người phụ nữ mang 120 triệu đến công an xã nhờ chuyển cho 'công an rởm'

Đại diện Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) cho biết, cách đây ít ngày, đơn vị đã ngăn chặn thành công vụ giả danh công an lừa đảo số tiền lớn của một công dân sinh sống trên địa bàn. Đáng chú ý, sau khi rút tiền ở ngân hàng về, nạn nhân đã mang đến trụ sở công an xã nhờ hướng dẫn chuyển tiền cho "công an rởm".

Công an xã Vũ Quý ngăn chặn thành công vụ giả danh lừa đảo người dân số tiền lớn. Ảnh: Cơ quan công an

Theo đó, vào chiều 4/9, bà N.T.L (SN 1953, trú tại thôn Đồng Vàng, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) mang theo 120 triệu đồng đến trụ sở Công an xã Vũ Quý nhờ hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của một người tự xưng là cán bộ công an.

Tại Công an xã Vũ Quý, bà L. cho biết, trước đó nạn nhân nhận được điện thoại của người lạ tự xưng là cán bộ công an. Trong cuộc nói chuyện, người này yêu cầu bà L. phải chuyển tiền để "làm thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2". Nếu không sẽ bị thu hồi mã định danh và vô hiệu hóa toàn bộ sổ tiết kiệm. Đối tượng giả danh còn yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ với ai.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, Công an xã Vũ Quý đã kiên trì giải thích, động viên bà L. và kịp thời liên hệ người thân, đưa nạn nhân đến ngân hàng gửi, giữ lại số tiền, tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt.

Nhờ sự hỗ trợ tận tình của lực lượng công an, bà L. đã hiểu rõ thủ đoạn kẻ gian, an tâm gửi lại toàn bộ số tiền và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Vũ Quý.

Cơ quan công an khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không nghe, không làm theo yêu cầu chuyển tiền từ những cuộc gọi lạ, giả danh cán bộ công an hoặc cơ quan Nhà nước. Chủ động cảnh báo người thân, nhất là người cao tuổi và trẻ nhỏ để không trở thành nạn nhân. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.