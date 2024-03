Tin sáng 12/3: Người đàn ông đang hot nhất TikTok là ai? Kết đắng cho kẻ ghi hình, đe dọa CSGT để đòi tiền ‘bồi dưỡng’

Người đàn ông đang hot nhất TikTok là ai?

Nam TikToker xuất hiện với diện mạo gây cười để thu hút sự chú ý.

Những ngày gần đây TikToker "Nam đẹp trai" đang gây bão mạng xã hội. Một loạt video với nội dung vừa hài hước vừa "gây choáng" của anh đã trở nên viral, được chia sẻ nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Đặc biệt, clip với tựa đề "Thông tin tuyển vợ" của nam TikToker này đã trở thành tâm điểm chú ý, với gần 10 triệu lượt xem chỉ trong 3 ngày đăng tải. Theo đó, trong clip "Nam đẹp trai" tạo ra hình tượng kém sắc với áo sơ mi chật ních, mái tóc bổ đôi ướt át cùng gương mặt kém sắc.

TikToker đã chỉ ra một tiêu chí tuyển vợ của anh khiến nhiều cô gái phải "khóc thét". Theo nội dung clip: "Anh cần tuyển một bạn xinh, đặc biệt là phải xinh nhé, xấu thì cũng được nhưng anh vẫn thích những người xinh hơn. Còn người xấu thì anh xin nhường cho bạn khác".

Ngoài tiêu chí phải xinh ra, "Nam đẹp trai" còn đưa ra một loạt yêu cầu khác: "Thứ hai, anh thích con gái có kiểu tóc đen, chứ không phải tóc nhuộm... Nếu mà em nào đang nhuộm tóc màu đỏ màu xanh, màu tím màu vàng thì các em cứ đi nhuộm lại. Thứ ba là tóc phải thơm và không được bết. Em nào tóc bết thì phải đi gội đầu nhanh".

Bên cạnh đó, nam TikToker còn chọn vợ theo "nhân tướng học" làm ai cũng phải choáng váng: "Về lông mày nhé, anh thích kiểu cong cong, nếu mà lông mày thẳng tưng thì anh không thích đâu. Bởi vì bố mẹ anh bảo, những người mà lông mày thẳng tưng là kiểu người có tính cách dữ. Anh không thích dữ đâu, anh thích người hiền lành cơ. Cái mắt của người anh thích thì hai mí hay một mí cũng được nhưng mà anh không thích những người mắt lươn đâu".

Sau khi clip đăng tải, có rất nhiều cô gái đã vào bình luận về clip tuyển vợ "gây bão" của chàng trai này. Nội dung đa phần là mỉa mai, châm chọc về tiêu chí khắt khe của anh chàng.

Được biết chàng trai hot nhất TikTok trong những ngày qua tên là Nguyễn Nam, sinh năm 1999, đến từ Vĩnh Phúc. Ngoài clip ở trên, hot TikToker này cũng có nhiều clip viral khác với nội dung hài hước khác.

Nam cho biết, tất cả các clip viral trên mạng xã hội đều do một mình làm từ quay video cho đến cắt ghép, dựng thành clip hoàn chỉnh. Trước đây Nam khá tự ti về ngoại hình của bản thân vì anh bị mọi người chê là kém sắc nhưng giờ đây anh đã thay đổi suy nghĩ và sống thật với bản thân mình.

Nhặt được vàng, học sinh lớp 6 nhờ mẹ đăng Facebook tìm chủ nhân

Em Quỳnh được tuyên dương trong lễ chào cờ. Ảnh: T.T

Ông Trần Xuân Thắng, Chủ tịch UBND phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, sáng 11/3, địa phương phối hợp với Phòng GD&ĐT thị xã Hồng Lĩnh tuyên dương em Nguyễn Thị Như Quỳnh (học lớp 6B, Trường THCS Đức Thuận, phường Đức Thuận) vì có hành động đẹp nhặt được của rơi, tìm người trả lại.

Cụ thể, chiều 21/2, trong lúc ra nhà văn hóa Thuận Tiến (phường Đức Thuận) chơi, Quỳnh nhặt được một chiếc bông tai bằng vàng không rõ chủ nhân. Em đã mang về nhà nhờ mẹ đăng lên trang Facebook cá nhân tìm người trả lại.

Đến trưa 22/2, bà Thảo (72 tuổi, trú cùng tổ dân phố Thuận Tiến) là chủ nhân của chiếc bông tai vàng đã đến xin nhận lại.

Theo bà Thảo, hôm mùng 3 Tết Nguyên đán, bà ra nhà văn hóa dự lễ chúc thọ các cụ đầu xuân nên bị rơi. "Đây là món đồ kỷ vật quý giá đã theo tôi suốt hàng chục năm qua nên được nhận lại, tôi rất vui. Tôi cảm ơn cháu Quỳnh và gia đình, nhà trường đã dạy dỗ được con ngoan", bà Thảo nói.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng đã phối hợp với gia đình làm thủ tục trao trả lại bông tai vàng cho bà Thảo.

Bắt đối tượng ghi hình, đe dọa CSGT để đòi tiền "bồi dưỡng"

Đối tượng Phạm Thành Dương tại Công an quận Hải An.

Công an quận Hải An (Hải Phòng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thành Dương (SN 1986, trú tại số 425 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1 quận Hải An) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hải An phát hiện Phạm Thành Dương là đối tượng thường xuyên tham gia các hội nhóm trên các trang mạng xã hội như "tránh chốt áo vàng Hải Phòng", "Lục Vân Tiên" để đăng tải bài viết, hình ảnh hướng dẫn các thành viên trong nhóm đối phó với lực lượng công an, nhất là lực lượng CSGT.

Ngoài ra, Dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT để ghi hình, gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Nghiêm trọng hơn, Dương đã có hành vi đe dọa cán bộ CSGT, đòi tiền "bồi dưỡng", nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng CSGT.

Công an quận Hải An đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của Phạm Thành Dương. Đến ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cán và ra Lệnh tạm giam đối với bị can Phạm Thành Dương về tội cưỡng đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên được VKSND quận Hải An phê chuẩn.

Công an truy tìm nhóm đi mô tô phân khối lớn ngang nhiên chạy trên cao tốc Bắc-Nam

Nhóm người đi mô tô trên cao tốc Bắc-Nam.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) đang phối hợp cơ quan chức năng tìm để xử lý nhóm người đi mô tô trên cao tốc Bắc-Nam.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao video quay cảnh một nhóm người điều khiển mô tô phân khối lớn đi trên cao tốc Bắc-Nam. Đoạn cao tốc trong clip được xác định là Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An).

Hình ảnh trên clip cho thấy khi đi đến điểm xuống/ra khỏi cao tốc Bắc-Nam để rẽ xuống quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì nhóm này đã không rẽ mà lại đi thẳng theo cao tốc.

Nhiều người lên tiếng về hành vi coi thường pháp luật của nhóm đi mô tô phân khối lớn nêu trên và đề nghị xử phạt…

Do video quay không rõ biển kiểm soát các xe nên công tác xác minh, truy tìm đang gặp khó khăn.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2025: Không còn khoanh bừa vẫn điểm cao

Thi tốt nghiệp THPT 2025 thí sinh làm bài sẽ khác so với năm 2024.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT đã thông tin tại hội thảo công tác đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Theo đó, môn thi duy nhất có hình thức thi tự luận là Ngữ văn, thời gian thi là 120 phút. Các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng hai môn tự chọn.

Với các môn thi trắc nghiệm, điểm mới là đề thi sẽ có ba phần. Trong đó, phần I gồm các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn cho bốn phương án chọn một đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Phần II gồm các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm dạng đúng/sai. Mỗi câu hỏi có bốn ý, tại mỗi ý, thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai. Lựa chọn chính xác một ý trong một câu được 0,1 điểm; lựa chọn chính xác hai ý trong một câu được 0,25 điểm; lựa chọn chính xác ba ý trong một câu được 0,5 điểm; và lựa chọn chính xác cả bốn ý được một điểm.

Phần III gồm các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh tô vào các ô tương ứng với đáp án của mình. Đối với môn Toán, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm; đối với các môn còn lại, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Theo ông Hà, với đề thi trắc nghiệm với nhiều dạng thức thi như trên, xác suất có điểm do chọn ngẫu nhiên giảm từ 2,5 xuống còn 1,975 điểm đối với môn Toán và còn 2,35 điểm với các môn trắc nghiệm còn lại.

Còn với dạng câu hỏi đúng/sai, ông Hà cho biết dạng này kiểm tra được đồng thời 4 biểu hiện năng lực trong cùng một câu hỏi, kết hợp với quy tắc tính điểm tạo nên tính phân hóa cao.

Theo ông Hà, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tổ chức chung một đợt thi trên phạm vi cả nước, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.

Gắp chiếc ghim sắt hồ sơ đâm thủng thành ruột non của nữ bệnh nhân

Dị vật được các bác sĩ lấy ra từ trong bụng của bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Bệnh viện Hữu nghị, các bác sĩ của bệnh viện đã lấy ra một chiếc ghim sắt hồ sơ dài gần 2 cm trong bụng nữ bệnh nhân 24 tuổi ở Hà Nội.

Bác sĩ Hoàng Việt Dũng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Hữu Nghị) cho biết, bệnh nhân vào viện với biểu hiện đau bụng âm ỉ hạ vị, đau tăng, không sốt, bí trung tiện. Khám hạ vị ấn đau, phản ứng. Bệnh nhân được tiếp nhận khám và thực hiện chụp CT, phát hiện có dị vật đâm thủng thành ruột non vào trong ổ bụng gây tổn thương khối mạc nối bọc đoạn ruột non. Khi gỡ ra, các bác sỹ thấy có giả mạc và ít dịch mủ và 1 dị vật kim loại, giống đinh ghim dài 1,5cm. Bác sỹ đã lấy bỏ dị vật, khâu lỗ thủng nội soi.

Bệnh nhân chia sẻ không hề biết nuốt phải dị vật khi nào.

Theo bác sỹ Hoàng Việt Dũng, dị vật người lớn thường bị hóc là tăm, xương gà, dao lam, viên thuốc chưa bóc vỏ, thậm chí là bàn chải đánh răng, nắp chai bia… Như trường hợp của bệnh nhân trên, nếu không mổ kịp thời gắp dị vật ra có thể thủng ruột non gây xuất huyết nội, rất nguy hiểm. Giai đoạn muộn, hình thành khối áp xe thì bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng.

Bác sĩ Dũng cũng khuyến cáo mọi người đi khám ngay khi có các triệu chứng như nuốt khó, nuốt vướng, nôn khi cố ăn - đây có thể là những triệu chứng của người có dị vật ở vùng thực quản. Một số trường hợp người bệnh cảm thấy tức ngực khó thở, đau kèm theo nóng rát vùng sau xương ức; Giai đoạn muộn thì người bệnh có sốt, đau nhiều vùng họng, ứ đọng đờm nhớt và thức ăn.

Với trường hợp buồn nôn sau ăn: Có thể do dị vật ở dạ dày gây tắc môn vị và hành tá tràng. Người có cảm giác buồn nôn, ăn không tiêu và thường nôn ra dịch thức ăn chưa tiêu lẫn thức ăn cũ.