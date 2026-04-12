Tin sáng 12/4: Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng; nam sinh lớp 10 dũng cảm cứu người giữa dòng nước xoáy

Nam sinh lớp 10 dũng cảm cứu người giữa dòng nước xoáy

Phát hiện ba người chới với giữa dòng nước xoáy gần ở bờ biển Cửa Lò, một nam sinh lớp 10 ở Nghệ An bất chấp hiểm nguy lao xuống ứng cứu, kịp thời đưa được hai người vào bờ.

Lực lượng chức năng phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng 16h20 ngày 10/4, em Võ Hoàng Thành (lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc 3) đang đi dạo ở bãi biển Cửa Lò phát hiện ba người chới với giữa sóng biển. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Thành mượn nhanh chiếc phao của người dân gần đó rồi bơi thẳng ra khu vực nước xoáy.

Sóng lớn, dòng chảy mạnh liên tục đẩy ngược lại. Thành tiếp cận được các nạn nhân, lần lượt dìu hai người vào bờ. Tuy nhiên, do kiệt sức và nước cuộn xiết, em không thể tiếp cận người còn lại. Nạn nhân này sau đó đã không qua khỏi.

Theo bà Phạm Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3, Thành là học sinh chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động của trường. Nhà trường thời gian qua cũng thường xuyên tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, nhất là vào mùa nắng nóng.

"Điều đáng quý là em không chỉ dũng cảm mà còn biết cách xử lý tình huống", bà Mai nói và cho biết nhà trường sẽ tuyên dương Thành trong buổi chào cờ đầu tuần.

Công an vào cuộc vụ tài xế taxi dùng gạch tấn công hành khách

Ngày 11/4, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ việc tài xế taxi hành hung hành khách xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, chiều 10/4, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế taxi dùng gạch, đá tấn công hành khách trước một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi, phường Vinh Hưng.

Theo thông tin ban đầu, một cặp vợ chồng gọi taxi để di chuyển trong nội thành. Trong quá trình di chuyển, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, hành khách yêu cầu tài xế dừng xe.

Khi xuống xe, hai bên tiếp tục to tiếng. Lúc này, người chồng dùng điện thoại quay lại sự việc thì tài xế bất ngờ nhặt hai viên gạch gần đó, quay lại tấn công. Nạn nhân bị đánh trúng vào vai và ngực, sau đó phải đến cơ sở y tế kiểm tra, may mắn chưa ghi nhận tổn thương nghiêm trọng.

Phía hành khách cho biết đã phản ánh sự việc tới hãng taxi và cơ quan công an để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin 'trúng thưởng online', người phụ nữ mất 31 triệu đồng

Ngày 11/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an xã Hạ Lang vừa phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Hạ Lang kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng, giúp người dân giữ lại số tiền 26 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 9/4, trong lúc làm thủ tục tại ngân hàng, giao dịch viên nhận thấy chị N. (sinh năm 1991, trú tại xã Quang Long) có biểu hiện bất thường. Chị N. liên tục nghe điện thoại, nhắn tin với thái độ lo lắng và yêu cầu rút số tiền lớn nhưng không giải thích được mục đích rõ ràng. Nghi vấn khách hàng đang bị lừa đảo, phía ngân hàng đã lập tức báo tin cho Công an xã.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chị N. đang bị các đối tượng tội phạm công nghệ cao dẫn dụ. Với thủ đoạn giả danh người bán hàng online và thông báo "trúng thưởng", các đối tượng này đã lôi kéo chị thực hiện các "nhiệm vụ" để nhận hoa hồng, từ đó yêu cầu chị liên tục chuyển tiền.

Đáng chú ý, trước khi được ngăn chặn, chị N. đã chuyển cho các đối tượng tổng cộng 31.450.000 đồng. Khi chị đang định rút thêm 26.000.000 đồng để tiếp tục chuyển thì được cán bộ công an và nhân viên ngân hàng tuyên truyền, giải thích kịp thời nên đã dừng giao dịch.

Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng: Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho người lạ; Không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền, "làm nhiệm vụ" nhận thưởng từ các tài khoản không rõ nguồn gốc; Báo ngay cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ kịp thời.

Khởi tố Giám đốc công ty bất động sản Star Homes lừa bán nhà ở xã hội

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ để chiếm đoạt tiền của người bị hại có nhu cầu mua Nhà ở xã hội (NOXH) xảy ra tại Hà Nội.

Theo đó, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến mua NOXH xảy ra tại Hà Nội. Sau đó, vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội để điều tra theo quy định.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lê Trung Tiến (SN: 1991, trú tại: xã Đại Thanh, Hà Nội - là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Star Homes); Nguyễn Thị Thúy (SN: 1987, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội - là Giám đốc nhân sự Công ty Star Homes) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ án hiện đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của 6 đối tượng liên quan đến việc môi giới và bán NOXH để điều tra, xử lý.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu thông tin rõ ràng để mua NOXH (theo quy định của pháp luật), cũng như ai là bị hại đã từng đặt mua NOXH của các đối tượng trên liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội); Điều tra viên thụ lý (số điện thoại: 0935696569 hoặc 0692194085) để trình báo và phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/5/2026. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về mức xử phạt vi phạm các quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi và hành vi loại bỏ thai nhi.

Tại Điều 98 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định rõ xử phạt về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi:

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi.

Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch hoặc siêu âm hoặc xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này

Mức xử phạt hành vi phá thai

Tại Điều 100 Nghị định 90/2026/NĐ-CP cũng đã quy định mức xử phạt hành vi phá thai để lựa chọn giới tính mới nhất như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không bị ép buộc phải loại bỏ thai nhi.

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính;

- Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Ngoài bị phạt tiền, đối tượng có hành vi vi phạm còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:

- Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghể trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

- Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này.

- Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.