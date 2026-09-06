Tin sáng 6/9: Đợt mưa dông sắp tới ở miền Bắc kéo dài bao lâu? Mở bán 300.000 vé tàu Tết, giá cao nhất gần 4 triệu đồng

Ngày 5/9, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước chính thức khai giảng

Sáng 5/9, học sinh trên cả nước chính thức bước vào năm học 2026-2027 bằng một lễ khai giảng được tổ chức theo chương trình chung trên phạm vi toàn quốc. Không chỉ diễn ra đồng thời tại các địa phương, lễ khai giảng năm nay còn có nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm.

Mỗi cơ sở giáo dục bố trí cán bộ quản lí cơ sở giáo dục thực hiện đồng thời với Điểm cầu trung tâm.

Theo Công văn số 5838/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình chung toàn quốc Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9/2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ đây, chương trình được kết nối tới mỗi tỉnh, thành phố thông qua một điểm cầu chính. Chương trình cũng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là thay vì mỗi địa phương, mỗi trường tổ chức một chương trình khai giảng với thời gian và nghi thức riêng, năm nay Bộ GD&ĐT yêu cầu các điểm cầu và cơ sở giáo dục trên cả nước tham dự chương trình chung, tạo nên một lễ khai giảng có tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Các trường có thể tổ chức những hoạt động riêng trước chương trình chung nếu phù hợp, nhưng phải thực hiện gọn nhẹ và kết thúc trước 7h30. Sau khi chương trình chung kết thúc, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức những hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế.

Xử phạt người đàn ông liên tục đâm, đánh chó Alaska ở Đà Lạt

Báo Tiền Phong đưa tin, tối 4/9, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xử phạt ông T.V.L. (38 tuổi, trú TPHCM), người xuất hiện trong đoạn clip dùng gậy đánh một con chó Alaska tại Quảng trường Lâm Viên.

Ông L. tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, ông L. bị xử phạt số tiền 2 triệu đồng vì hành vi "Đánh đập, hành hạ tàn nhẫn với vật nuôi" được quy định tại khoản 1 điều 28 NĐ 211/2026 NĐ- CP ngày 16/6/2026.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 3/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông cầm gậy liên tục tác động vào một con chó Alaska tại khu vực Quảng trường Lâm Viên. Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ, thu hút nhiều ý kiến phản đối hành vi đánh đập, ngược đãi động vật.

Trưa 3/9, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã mời ông L. đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông L. thừa nhận do bực tức vì con chó không thực hiện theo hiệu lệnh nên đã dùng gậy đánh chó.

Nhiều tài xế phớt lờ khoảng cách an toàn, bám đuôi rồi chuyển làn trên cao tốc

Dù đã có biển báo, vạch xác định khoảng cách và hệ thống giám sát, vẫn còn nhiều tài xế phớt lờ quy định an toàn, bám sát xe phía trước rồi mới chuyển làn. Cách di chuyển này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là khi phương tiện phía trước phanh đột ngột.

Nhiều tài xế phớt lờ khoảng cách an toàn, bám sát xe phía trước rồi mới chuyển làn. (Video Cục CSGT)





Gần đây nhất, vào khoảng 13h19 ngày 4/9, tại Km326, một xe bán tải màu xám mang biển kiểm soát 29C-X22.XX được ghi nhận không bảo đảm khoảng cách an toàn khi thực hiện chuyển làn.

Thời điểm này, xe bán tải di chuyển với tốc độ khoảng 78 km/h, chỉ cách đuôi xe tải phía trước dưới 25m khi bắt đầu chuyển làn.

Đáng nói, cùng chiều lúc này chỉ có 2 phương tiện, người điều khiển xe bán tải hoàn toàn có điều kiện chuyển làn từ xa. Tuy nhiên, tài xế vẫn lựa chọn bám sát đuôi xe tải rồi mới chuyển hướng.

Nếu xe tải phía trước phanh đột ngột, khoảng cách quá ngắn sẽ khiến tài xế phía sau có rất ít thời gian để phản ứng, xử lý tình huống, nguy cơ xảy ra va chạm là rất lớn.

Theo Cục CSGT, để chủ động phòng ngừa tai nạn, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe phải giữ khoảng cách với xe liền trước. CSGT chỉ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với những trường hợp cố tình vi phạm hoặc đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Mở bán 300.000 vé tàu Tết, giá cao nhất gần 4 triệu đồng

Khoảng 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 được ngành đường sắt mở bán từ sáng 5/9, trong đó chặng TP HCM - Hà Nội giá gần 2,5-4 triệu đồng, tăng 4-8% so với năm ngoái.

Khách chờ mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn, sáng 5/9. Ảnh: Giang Anh

Vé tàu Tết bắt đầu được bán đại trà từ 8h tại các nhà ga, đại lý và kênh trực tuyến. Mỗi khách được mua tối đa 10 vé chiều đi và 10 vé chiều về.

Với khách tập thể, ngành đường sắt đã nhận đăng ký từ trước, ưu tiên lực lượng vũ trang, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo kế hoạch, từ ngày 23/1 đến 25/2/2027 (16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng), ngành đường sắt khai thác 57 đoàn tàu với hơn 800 toa, cung ứng khoảng 300.000 vé. Tàu sẽ được bổ sung nếu nhu cầu tăng cao.

Ngoài 7 đôi tàu Thống Nhất chạy hàng ngày, ngành đường sắt tăng cường hai đôi tàu TP HCM - Hà Nội và 11 đôi trên các tuyến ngắn có nhu cầu lớn như Sài Gòn - Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết.

Ở phía Bắc và miền Trung, tàu được bổ sung trên các chặng Hà Nội - Phủ Lý, Vinh, Đà Nẵng; Huế - Đà Nẵng. Trong kỳ nghỉ Tết, những tuyến đông khách cũng sẽ được tăng thêm tàu phục vụ nhu cầu đi lại.

Đợt mưa dông sắp tới ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/9 đến ngày 7/9, thời tiết Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, đêm 5/9 và chiều tối 6/9 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Miền Bắc sắp có đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh: H.T

Tại khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai và miền Đông Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Về chiều và tối, mưa có xu hướng gia tăng, với mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ cũng duy trì hình thái mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm, mưa xuất hiện rải rác hơn, có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong thời gian này, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 7/9 đến ngày 15/9, Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khoảng ngày 9-10/9, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Từ Thanh Hóa đến TP. Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, trong ngày 8-9/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Từ ngày 10-15/9, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ ngày 7-15/9, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Đặc biệt, khoảng ngày 10-12/9, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.