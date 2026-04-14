Tin sáng 14/4: Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc có 'rét nàng Bân'?; Đề xuất xe máy dưới 5 năm không phải kiểm định khí thải trực tiếp

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc có 'rét nàng Bân'?

VTC News cho biết, theo chuyên gia khí tượng thuỷ văn, khoảng đêm 16/4 ngày 17/4 (đêm 29/2, ngày 1/3 Âm lịch), một đợt không khí lạnh yếu sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc khiến khu vực này giảm nhiệt, nắng nóng cũng dịu dần.

Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh yếu, nhiệt độ không giảm sâu nên khu vực này khó xuất hiện "rét nàng Bân".

Bà Tạ Thị Hồng An, dự báo viên Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong tuần qua, nhiều khu vực trên cả nước xảy ra nắng nóng gay gắt.

Trong đó, từ Thanh Hóa đến TP Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt lên đến 38-40°C, có nơi trên 40°C. Đặc biệt tại vùng núi phía Tây khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh còn có mức nhiệt trên 41°C, cấp độ rủi ro thiên tai đã ở ngưỡng cấp 2.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh nhưng nhiệt độ không giảm quá sâu. (Ảnh minh họa)

Tình trạng nắng nóng trên các khu vực đang có xu hướng giảm dần. Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng kéo dài đến hết ngày mai (14/4). Từ 15-16/4 trở đi, nắng nóng trên các khu vực này xu hướng dịu dần. Tại Trung Bộ, nắng nóng kéo dài hơn và bắt đầu có xu hướng giảm từ 17/4.

Thông tin về diễn biến thời tiết trong giai đoạn nửa cuối tháng 4 sang đầu tháng 5, bà An cho hay, nắng nóng quay trở lại và có xu hướng gia tăng trên hầu khắp cả nước. Số ngày nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao trên 37°C) khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung chính ở Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hoá đến Huế.

Bên cạnh nắng nóng, thời kỳ cuối tháng 4 sang đầu tháng 5 cũng là giai đoạn chuyển mùa ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nên khả năng sẽ xuất hiện những ngày mưa rào và dông.

Đề xuất xe máy dưới 5 năm không phải kiểm định khí thải trực tiếp

Theo VTV, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy.

Trong dự thảo thông tư, Bộ Xây dựng đề xuất xe máy mới hoặc sử dụng dưới 5 năm sẽ được miễn kiểm định lần đầu. Chủ xe không cần đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm, thay vào đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tự động cấp giấy chứng nhận điện tử dựa trên dữ liệu chất lượng ban đầu đã được liên thông với cơ quan công an.

Trong khi đó, xe trên 5 năm bắt buộc phải kiểm định định kỳ. Chu kỳ kiểm định là hai năm một lần với xe từ 5 đến 12 năm và mỗi năm một lần với xe trên 12 năm sử dụng.

Trong dự thảo thông tư, Bộ Xây dựng đề xuất xe máy mới hoặc sử dụng dưới 5 năm sẽ được miễn kiểm định lần đầu.

Nếu phương tiện đạt chuẩn khí thải, giấy chứng nhận kiểm định sẽ được cấp ngay dưới dạng điện tử và tích hợp vào tài khoản định danh VNeID, giúp người dân lưu thông thuận tiện, không cần mang theo giấy tờ bản cứng.

Ngược lại, nếu không đạt yêu cầu, cơ sở đăng kiểm sẽ thông báo rõ lỗi để chủ xe sửa chữa, khắc phục.

Dự thảo cũng đề xuất rút gọn thủ tục kiểm định lần đầu với xe dưới 5 năm. Thời gian giải quyết chỉ khoảng 3 giờ, căn cứ vào hồ sơ chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường từ khâu sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu.

Một điểm nhấn khác là việc số hóa toàn bộ dữ liệu phương tiện. Mỗi xe sẽ có một hồ sơ điện tử duy nhất ngay từ lần kiểm định đầu tiên.

Các giấy tờ như đăng ký xe, căn cước công dân có thể sử dụng bản điện tử hoặc tích hợp trên VNeID. Trường hợp phương tiện chưa hoàn tất xử phạt vi phạm hành chính, hệ thống có thể từ chối kiểm định.

Khuẩn Salmonella khiến hơn 200 học sinh trường Tiểu học Bình Qưới Tây ngộ độc

Thông tin trên VOV, ngày 13/4, Sở Y tế TP.HCM cho hay, dựa trên kết quả xét nghiệm do Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã xác định tác nhân ngộ độc tại Trường tiểu học Bình Quới Tây mới đây là Salmonella.

Theo Sở Y tế TP.HCM, có 202 học sinh tại Trường tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 57 em phải nhập viện điều trị nội trú, gồm: 39 học sinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 16 học sinh tại Bệnh viện nhi đồng 2 và 2 học sinh tại Bệnh viện Bình Thạnh. Hiện đến ngày 13/4, còn 33 học sinh đang điều trị nội trú và đều trong tình trạng ổn định.

Trước đó, Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM cho biết, bữa ăn nghi gây ngộ độc là bữa trưa 7/4 có cơm, gà kho gừng, canh bắp cải, dưa leo xào, mận và bữa xế với bánh flan. Ngay tối đó, nhiều học sinh xuất hiện các triệu chứng và nhập viện vào những ngày tiếp theo.

Bệnh nhi ngộ độc được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện Nhân dân Gia Định cung cấp

Salmonella là vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa của nhiều loài động vật và có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Người bệnh có các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn và mệt mỏi sau 16-48 giờ.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nấu chín kỹ thịt, trứng và các sản phẩm từ gia cầm; không sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa chín.

Đồng thời giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch trước khi chế biến và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh thường xuyên bề mặt, dụng cụ nhà bếp; tách riêng thực phẩm sống và chín; đồng thời sử dụng thức ăn ngay sau khi nấu, hoặc bảo quản đúng cách.

Phát hiện sai phạm tại điểm kinh doanh tụ tập nhiều người cao tuổi

Báo Sức khỏe & Đời sống cho hay, thông tin từ Công an xã Bắc Thụy Anh (Hưng Yên), mới đây đơn vị phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một điểm kinh doanh tụ tập nhiều người cao tuổi trên địa bàn có biểu hiện vi phạm.

Cụ thể, khi tiếp nhận phản ánh về việc tại khu vực Chợ Dành (thuộc thôn 1 An Định, xã Bắc Thụy Anh) diễn ra hoạt động kinh doanh tập trung đông người cao tuổi, có biểu hiện vi phạm, Công an xã Bắc Thụy Anh phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 7 và chính quyền địa phương kiểm tra Công ty Korean shopping Việt Hàn (điểm kinh doanh số 2 thuộc thôn 1 An Định, xã Bắc Thụy Anh).

Quá trình kiểm tra, cơ sở kinh doanh đã xuất trình các giấy tờ theo quy định. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện địa điểm kinh doanh có treo biển hiệu không thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định, vi phạm điểm c khoản 1 Điều 34 Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 75/2025/QH15 ngày 16/6/2025.

Công an xã Bắc Thụy Anh kiểm tra điểm kinh doanh tụ tập đông người cao tuổi tại Chợ Dành. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Sau đó, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh trên để xử lý theo quy định.

Công an xã Bắc Thụy Anh khuyến nghị, khi người dân có nhu cầu sử dụng sản phẩm có lợi cho sức khoẻ cần tìm hiểu kỹ thông tin, công dụng, nguồn gốc xuất xứ, giá thành sản phẩm định mua, tránh mua phải hàng kém chất lượng với mức giá cao hay các loại hàng hóa với giá trị cao hơn nhiều so với giá trị thực của nhà cung cấp sản phẩm.

Khi phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp lừa đảo người dân (bán hàng giá cao, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm không đúng giá trị thực tế…), người dân cần nhanh chóng thông báo ngay cho cơ quan Công an xã Bắc Thụy Anh, hoặc lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở để được tiếp nhận thông tin và xử lý kịp thời.

Vượt đèn đỏ nơi giao nhau đường sắt, cô gái bị phạt 5 triệu, tước GPLX 2 tháng

Theo Báo Tuổi trẻ, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận phản ánh từ người dân qua video đăng trên ứng dụng VNeTraffic, ghi lại một trường hợp ô tô vượt đèn đỏ đường sắt tại đường ngang rào chắn tự động Km867+225, nơi đường sắt giao với đường bê tông nông thôn ở xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương xác minh, mời người có liên quan làm việc. Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là chị Đ.T.N. (23 tuổi, trú xã Tam Xuân).

Hình ảnh ô tô vượt đèn đỏ nơi đường bộ giao nhau với đường sắt.

Tại cơ quan chức năng, chị N. thừa nhận lúc 9h36 ngày 22/3/2026 đã lái xe ô tô trên thực hiện hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông đã xử phạt chị N. với số tiền 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Đề nghị truy tố kẻ giả danh cán bộ Bộ Công an lừa bán xe thanh lý

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai, Lê Minh Hiển là đối tượng có 3 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", lại không có nghề nghiệp ổn định.

Biết các bị hại có nhu cầu mua xe cũ để đi, Hiển đã tự xưng tên là Hoàng Minh, cán bộ hiện đang công tác tại Chi nhánh Phương Nam công ty TNHH MTV 19/5 – Bộ Công an và đưa ra thông tin sai sự thật là tại chi nhánh Phương Nam đang thanh lý xe mô tô.

Đối tượng Lê Minh Hiển. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp

Tin tưởng thông tin Hiển đưa ra, các bị hại Tr.Th.Ng.Q. (SN 1970, trú tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai), Ph.V.K. (SN 1970, ở phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai), V.V.H. (SN 1977, trú tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) đã chuyển cho Hiển với tổng số tiền 87,8 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Hiển tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn.

Đến ngày 11/11/2025, Lê Minh Hiển đến Công an phường Tân Định, TPHCM để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.