Tin sáng 20/2: Thông tin mới nhất vụ bé gái 5 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội; các Sở Giao thông vận tải tiếp tục cấp, đổi giấy phép lái xe sau ngày 19/2

Vụ bé gái 5 tháng tuổi tử vong bất thường: Lời khai ban đầu của người phụ nữ trông giữ

NLĐ đưa tin, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một bé gái 5 tháng tuổi tử vong bất thường trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên.

Lực lượng chức năng kiểm tra nhà của chị N.T.N. Ảnh: V.T.

Trước đó, vào ngày 16/2, Công an phường Long Biên nhận được tin báo của chị N.A.T. (SN 1996 trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) về việc con nuôi của chị là cháu N.D.C. (sinh ngày 20/9/2024) tử vong khi gửi trông giữ cháu tại ngõ 61/83 Phố Trạm, tổ 14, phường Long Biên. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Long Biên đã khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sự việc.

Bước đầu công an xác định, do bận công việc nên khoảng 17 giờ 15/2 chị T. đã gửi cháu C. đến nhà chị N.T.N. (SN 1991, trú tại tổ 14 phường Long Biên) để nhờ trông hộ với giá 250.000 đồng/ngày đêm. Đến 11 giờ ngày 16/2, chị N. thông báo với chị T. là cháu C. đang cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Anh (TP Hà Nội). Khi chị T. đến bệnh viện, bác sĩ thông báo cháu C. đã tử vong.

Làm việc bước đầu với cơ quan Công an, chị N. khai nhận, khoảng 22 giờ ngày 15/2, chị cho cháu C. lên phòng ngủ tầng 3 và ngủ cùng cháu. Đến 7 giờ ngày 16/2, chị N. dậy và thấy cháu đang ngủ nên đi xuống tầng 1, để lại cháu nằm một mình. Khi xuống, chị N. để 1 con gấu bông sát người cháu và 1 con gấu bông phía dưới chân để tránh cháu lăn ngã.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, chị N. lên thì phát hiện cháu bé nằm úp mặt vào gối, phía trên có con gấu bông dài khoảng 1 m chèn lên người và đầu. Thấy khuôn mặt cháu tím tái, hơi thở thoi thóp, chị N. hô hấp cho nạn nhân nhưng không chuyển biến nên đã gọi xe đưa cháu đi cấp cứu.

Cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi trên cơ thể nạn nhân không có thương tích do ngoại lực tác động. Còn về nguyên nhân tử vong của cháu C., cơ quan chức năng đang tiến hành giám định để kết luận.

Con gái 17 tuổi bị đánh dã man ở Hà Nội, người mẹ không dám xem hết video

VNN đưa tin, mới đây, đoạn video ghi lại cảnh cô gái bị nhóm nam, nữ hành hung tại khu vực hồ Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Đoạn video thu hút 17.000 lượt xem sau một ngày đăng tải. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của nhóm đối tượng và lo ngại về sức khỏe, tinh thần của nạn nhân sau vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng vào cuộc, triệu tập 3 đối tượng liên quan gồm 2 nữ và 1 nam, tới trụ sở để làm việc, đồng thời đang hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa nạn nhân đi giám định thương tật.

Video quay cảnh cô gái bị đánh hội đồng khiến người xem bàng hoàng. Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ với PV VietNamNet chiều 19/2, chị T.T.T.T. (SN 1983, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), mẹ nạn nhân cho biết, con gái chị (SN 2008) đang theo học tại một trường ở Hà Nội. Đến giờ, chị và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc.

Theo lời kể của chị T., tối 15/2, con gái chị xin phép gia đình đi chơi cùng bạn. Sau nhiều cuộc gọi không thể liên lạc được với con, tới 23h30 chị mới biết con đang ở trong Bệnh viện Thanh Nhàn. Chị T. vội vã vào viện thì thấy con đang ở tình trạng đau đớn, tinh thần hoảng loạn.

“Thú thực, lúc đó tôi chưa xem được video con bị quây đánh nên cũng chỉ biết thương xót trong lòng. Đến lúc xem được đoạn video, tôi thấy bàng hoàng. Chỉ có đúng 3 từ ‘quá dã man’. Tôi chỉ xem được khoảng 15 giây là vội tắt điện thoại”, chị chia sẻ.

Gặng hỏi con gái về sự việc, chị được biết, trước đó con gái chị và một người bạn có mâu thuẫn, đối phương đăng bài bôi nhọ con gái chị trên mạng xã hội. Hôm đó, con gái chị gọi bạn ra nói chuyện riêng, nhưng đối phương dẫn theo đông người.

Khi đôi bên lời qua tiếng lại, nhóm người kia cả nam lẫn nữ đã quây đánh con gái chị. “Tôi nghe bạn của con kể lại, khi đó có khoảng 40 người quây vào đánh con”, chị T. nói.

Theo chị T., con gái chị bị nhóm người kéo đi 3 địa điểm khác nhau để hành hung và khu vực hồ Yên Sở là điểm đánh cuối cùng. Nhóm nam, nữ liên tiếp đấm, đá thậm chí dùng cả mũ bảo hiểm để đánh, sau đó bắt cô gái quỳ xin lỗi.

Hiện tại, con gái chị vẫn còn bị đau đầu, chóng mặt, đôi lúc buồn nôn, chân đau, tay đau không cầm được bút. Về mặt tinh thần, con gái chị vẫn hoảng sợ và hiện chưa thể đến trường.

Theo lời chị T., con gái chị thường ngày vui vẻ, hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Đôi khi, cô gái còn nhiệt tình giúp bạn, bỏ qua lời khuyên nhủ của mẹ.

Chị T. nói: “Hiện tại, tôi chỉ biết đồng hành, động viên con gái sớm bình ổn tâm lý. Tôi mong sự việc lần này sẽ là một bài học để con biết lựa chọn bạn bè, biết nhìn nhận và dừng lại đúng lúc để sự việc không bị đẩy đi xa. Tôi cũng mong pháp luật xử lý đúng người, đúng tội".

Các Sở Giao thông vận tải tiếp tục cấp, đổi giấy phép lái xe sau ngày 19/2

Cục Đường bộ Việt Nam vừa chỉ đạo các Sở Giao thông Vận tải tiếp tục cấp, đổi giấy phép lái xe cho đến khi chuyển giao nhiệm vụ này cho Bộ Công an.

Những ngày qua, một số Sở GTVT Quảng Trị, TP Huế, Bình Dương, Đăk Lăk, Bình Thuận... thông báo tạm dừng tổ chức sát hạch; cấp, đổi giấy phép lái xe từ 19/2 để chuyển giao cho cơ quan công an.

Do ngày 19/2 việc chuyển giao chưa tiến hành nên Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở GTVT địa phương tiếp tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe trong lúc chờ chuyển giao nhiệm vụ này cho Bộ Công an, để không gây gián đoạn, ảnh hưởng đến người dân.

Các Sở GTVT tổ chức các kỳ sát hạch phù hợp để công nhận trúng tuyển và cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển trước ngày chuyển giao nhiệm vụ.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo trung tâm sát hạch lái xe phối hợp với công an tổ chức các lớp tập huấn cho công an địa phương để lực lượng này sử dụng thành thạo trang thiết bị, phần mềm sát hạch lý thuyết, sát hạch lái xe trên đường.

Đồng thời, cán bộ chuyên môn hướng dẫn cảnh sát giao thông, công an địa phương vận hành hệ thống phần mềm quản lý, tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại, cấp giấy phép lái xe quốc tế trực tiếp và trực tuyến.

Cảnh giác lời dụ dỗ lấy chồng nước ngoài hưởng cuộc sống giàu sang

Báo SKĐS đưa tin, Bộ Công an cho biết, trong năm 2024 lực lượng Công an đã điều tra, xử lý 163 vụ mua bán người (MBN), với 455 đối tượng và 500 nạn nhân.

Một nạn nhân bị lừa bán sang Myanmar với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao” được Công an tỉnh Bạc Liêu giải cứu. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, thời gian qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm MBN có sự vào cuộc, tham gia của nhiều bộ, ngành, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, tuy nhiên, hoạt động của tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp.

Thủ đoạn của các đối tượng này là tìm kiếm, dụ dỗ "việc nhẹ lương cao", lấy chồng nước ngoài hưởng cuộc sống giàu sang hoặc lợi dụng khó khăn về kinh tế và lệ thuộc của nạn nhân (vay tiền, không có khả năng trả nợ).

Các đối tượng dùng vũ lực khống chế, ép buộc nạn nhân ra nước ngoài làm việc trả nợ, sau đó liên lạc với các "đại lý" ở nước ngoài phụ trách tìm kiếm, dẫn người từ Việt Nam sang làm nguồn lao động cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến và nhận số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu đồng "tiền giới thiệu" từ các đại lý.

Nạn nhân thường được tổ chức xuất cảnh bất hợp pháp qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới và bán sang nước ngoài làm việc, làm vợ bất hợp pháp để thu lợi bất chính.

Hiện trong nước nổi lên tình hình mua bán người vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện và mua bán trẻ sơ sinh trên không gian mạng thông qua thủ đoạn cho, nhận con nuôi, làm giả giấy tờ, hợp pháp hóa các thủ tục cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài để trục lợi bất chính.

Để đấu tranh với loại hình tội phạm này, thời gian qua Bộ Công an đã triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng các địa phương tổ chức tuần tra biên giới, tập trung vào các tuyến trọng điểm, phức tạp nhằm ngăn chặn hành vi MBN, xuất nhập cảnh trái phép.

Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế hoạt động tội phạm mua bán người và các tội phạm có liên quan. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án mua bán người,…

Trong thời gian tới, Bộ Công cho biết sẽ triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác công an để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động mua bán người; Tăng cường xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm liên quan. Cùng với đó tập trung thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 và xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật này.

Miền Bắc mưa phùn liên tiếp, sắp đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 19/2, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét.

Ảnh minh họa

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chung hình thái ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng Bình Định đến Khánh Hoà từ hôm nay có mưa, mưa rào rải rác.

Nhận định thời tiết từ đêm nay đến 27/2, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi.

Trong đó, từ 22-24/2, khu vực có mưa và mưa nhỏ rải rác; từ 25-26/2, có mưa rào và giông rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng 23/2, trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt không khí lạnh này có thể ảnh hưởng đến thời tiết nước ta vào khoảng đêm 22-23/2. Không khí lạnh kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao tiếp tục gây mưa nhỏ rải rác cho các tỉnh miền Bắc. Đồng thời, không khí lạnh tràn về sẽ khiến tình trạng nồm ẩm chấm dứt.

Nhận định xa hơn, trong tháng 3 tại miền Bắc, các khối không khí lạnh có xu hướng lệch ra phía đông, gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, thời tiết nồm ẩm kéo dài.

Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng nhận định, những ngày tới không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu. Khoảng ngày 22-23/2, không khí lạnh tăng cường trở lại phía bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, từ 23-24/2 nâng trục lên phía bắc, sau đó rút dần ra phía Đông.

Hình thái trên khiến thời tiết TPHCM se lạnh về đêm và sáng sớm; từ 20-24/2, xác suất mưa là 60%.

Trong tháng 3, cơ quan khí tượng nhận định, khu vực Trung và Nam Bộ khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ tháng 4/2025, mưa có khả năng xuất hiện sớm và gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bộ Chính trị yêu cầu sửa đổi quy định theo hướng không kỷ luật trường hợp sinh con thứ 3 trở lên

Bộ Chính trị yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương sửa đổi Hướng dẫn số 05-HD/TW, ngày 22/11/2022 theo hướng không xử lý kỷ luật trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, đồng bộ với việc sửa đổi các quy định của pháp luật.

Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Công văn số 13421-CV/VPTW về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới và sửa đổi các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến chính sách dân số.

Ảnh minh họa

Theo đó, trên cơ sở xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc rà soát các quy định của Đảng liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số và báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Y tế về việc sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW; ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với nội dung và những kiến nghị, đề xuất nêu trong Báo cáo đánh giá sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và kết quả rà soát các quy định của Đảng liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đồng ý ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và ý kiến của các cơ quan liên quan (có văn bản tổng hợp và góp ý chi tiết kèm theo) để hoàn thiện Kết luận của Bộ Chính trị trình Thường trực Ban Bí thư xem xét, ban hành.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Dân số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong năm 2025.

Trước mắt, khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có quy định về số con (nhất là Pháp lệnh số 06/2003/PL-UBTVQH11, ngày 09/01/2003 và Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12, ngày 27/12/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) hoàn thành trong quý I/2025.

Đồng ý chủ trương xây dựng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035; giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng Chương trình này và trình Quốc hội trong quý III/2025.

Đặc biệt, Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, sửa đổi Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến việc xử lý vi phạm chính sách dân số và chủ động sửa đổi Hướng dẫn số 05-HD/TW, ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo hướng không xử lý kỷ luật trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, đồng bộ với việc sửa đổi các quy định của pháp luật (không hồi tố những trường hợp đã bị xử lý kỷ luật).

Ngoài ra, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, kết nối đồng bộ dữ liệu về con người (trên cơ sở dữ liệu gốc là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) để đánh giá chính xác sự biến động về dân số (cả về số lượng, chất lượng), phục vụ chính xác, kịp thời, hiệu quả công tác hoạch định, triển khai các chính sách dân số trong thời gian tới.

