Tin sáng 22/4: Miền Bắc sắp đón mưa lớn; Hà Nội bắn pháo hoa mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Miền Bắc sắp đón mưa lớn sau đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm

Theo VTC, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ 22-23/4, nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo vào ban ngày ở Bắc Bộ, trời hanh khô. Nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C như Sơn La, Hòa Bình. Độ ẩm trong không khí thấp, khoảng 45-50%, làm gia tăng cảm giác oi bức.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì thời tiết nắng nóng từ sáng đến chiều, trời hanh khô. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C như Hồi Xuân (Thanh Hoá), Tương Dương và Đô Lương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Tuyên Hoá (Quảng Bình). Độ ẩm thấp nhất 45-50%. Gió Tây Nam cấp 2-3, buổi chiều có gió phơn tăng cường.

Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận thời tiết nắng nhiều nhưng không gay gắt như các địa phương trên khi nhiệt độ cao nhất dao động 22-35°C.

Sau đợt nắng nóng trên diện rộng, miền Bắc xuất hiện mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Thời tiết Tây Nguyên tương đối ổn định, trong 24-48 giờ tới, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33-36°C. Nam Bộ ít mây, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C như Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 3 ngày tới, không có mưa trên diện rộng trên phạm vi toàn quốc. Biên độ nhiệt giữa ngày và đêm khá lớn (10-14°C) tại miền núi, gây nứt nẻ thảm thực vật khô. Gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần ở Trung Bộ, làm tăng khả năng cháy lan do gió cuốn tàn lửa.

Mặc dù ban ngày trời nắng nhưng chiều tối và đêm, các tỉnh, thành trên cả nước cần đề phòng mưa rào và dông đi kèm các thiên tai như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ khoảng 25/4, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng dịu dần. Nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khoảng 24/4, nắng nóng ở Bắc Bộ giảm dần. Đêm 23/4-25/4 và khoảng 27-28/4, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Bắt đầu di chuyển đồ đạc, chuẩn bị tháo dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập'

Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, ngày 21/4, các cơ sở kinh doanh tại tòa nhà "Hàm cá mập" đã ngừng hoạt động và đang di dời đồ đạc, chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho đơn vị vận hành và chính quyền quận Hoàn Kiếm để phá dỡ công trình.

Ghi nhận tại khu vực tòa nhà "Hàm cá mập", những đồ đạc chính được các đơn vị kinh doanh di chuyển, một số đơn vị di chuyển cả phần trần nội thất, gỗ, kim loại, đèn trang trí, hạ tầng điện, điều hòa, hút mùi.

Theo thông báo của Văn phòng UBND TP Hà Nội mới đây, với dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, lãnh đạo thành phố yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng (trong đó có việc phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập") trước ngày 30/4 và hoàn thành đầu tư xây dựng phần nổi trước ngày 2/9. Phần ngầm sẽ xây dựng sau.

Dự kiến tòa nhà Hàm cá mập sẽ được tháo dỡ trước ngày 30/4.

Sau khi Hà Nội phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" và kết hợp với tuyến phố xung quanh sẽ tạo ra không gian khoảng 1,2ha để phục vụ cộng đồng, phía dưới khu vực này sẽ làm 3 tầng hầm.

Khu vực bên trên mặt đất sẽ cải tạo lại cảnh quan, bố trí không gian cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Vị trí cũ của tòa nhà "Hàm cá mập" sẽ bố trí lối lên xuống không gian ngầm và khán đài nhìn ra khu vực quảng trường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức tham vấn ý kiến từ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nhằm hoàn thiện phương án thiết kế đô thị cho khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Hà Nội bắn pháo hoa mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VTC cho hay, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình chính luận nghệ thuật "Hẹn ước Bắc Nam" và chương trình Cầu truyền hình trực tiếp "Vang mãi khúc khải hoàn".

Kế hoạch nhằm tạo không khí phấn khởi, tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

UBND thành phố triển khai kế hoạch với 2 nội dung. Với chương trình chính luận nghệ thuật "Hẹn ước Bắc Nam", tổ chức 1 điểm bắn, 1 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật tại khu vực đường đua F1 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thời gian dự kiến từ 21h45 đến 22h00 ngày 22/4, theo hiệp đồng của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Vang mãi khúc khải hoàn" kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức 1 điểm bắn, 1 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp tại khu vực sân khấu Đa năng Công viên Thống Nhất phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.

Thời gian dự kiến từ 21h45 đến 22h ngày 27/4 năm 2025, theo hiệp đồng của Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam.

Nam sinh lớp 7 ở Hà Nội tử vong khi rơi từ tầng cao chung cư Pride

VietNamNet cho hay, khoảng 15h ngày 21/4, nam sinh lớp 7, sống tại tòa CT3 chung cư The Pride (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), rơi từ tầng cao xuống đất, tử vong.

Người dân cho biết, họ nghe thấy tiếng hét thất thanh, sau đó phát hiện bé trai rơi từ tầng cao xuống đất. Nạn nhân được xác định sống tại tầng 38 của tòa CT3 chung cư The Pride.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháu bé rơi từ độ cao xuống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Nguyễn Văn Long – Chủ tịch UBND phường La Khê, xác nhận vụ việc và cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân. Nạn nhân sinh sống tại tầng 38 của chung cư. Lực lượng chức năng chưa xác định được chính xác vị trí bé trai rơi.

Truy tìm công ty đổ hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng ra vỉa hè Hà Nội

Báo Sức khỏe và Đơi sống cho biết, chiều 21/4, ông Trần Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin hàng nghìn hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị đổ tràn lan ra vỉa hè đường Nguyễn Lân mà không qua xử lý theo quy định, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc.

Các sản phẩm là những hộp, lọ còn nguyên vẹn, mang nhãn hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh, đã hết hạn sử dụng. Trên bao bì sản phẩm có ghi công dụng hỗ trợ giảm axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát, đau thượng vị, trào ngược thực quản do viêm loét dạ dày, tá tràng…

Một sản phẩm mang tên An Vị Mộc Linh được vứt trên vỉa hè. Ảnh: Quỳnh Mai.

Theo thông tin in trên bao bì, sản phẩm do Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M, có địa chỉ tại số 54A, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội chịu trách nhiệm. Đơn vị sản xuất là Công ty Cổ phần Dược phẩm Bảo Nguyên, có trụ sở tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

"Tuy nhiên, khi công an và chính quyền địa phương đến địa chỉ số 54A, ngõ 192 Lê Trọng Tấn thì được biết đây là nhà dân, không có ai nhận là đại diện công ty nêu trên", ông Trần Xuân Duy thông tin.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh xem đây là hành vi cố ý hay vô tình. Công an cũng đang truy tìm địa điểm hoạt động mới của công ty này vì hiện không rõ đơn vị đã chuyển đi đâu.

Hà Nội: Người đàn ông bịt mặt cầm dao xông vào ngân hàng cướp tiền

Thông tin trên Tiền phong, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 21/4, tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hình ảnh camera ghi lại, một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai vào phòng giao dịch.

Hình ảnh camera ghi lại, một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai vào phòng giao dịch trên. Người này cầm theo dao cùng chiếc ba lô và 1 chai dung dịch trên tay.

Sau đó, đối tượng này đe dọa nữ nhân viên phòng giao dịch và yêu cầu nhân viên cho tiền vào ba lô. Gây án xong, đối tượng này nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc.