Trồng đinh lăng đúng chỗ, gia chủ dễ hút lộc, tiền vào như nước

Ý nghĩa phong thủy của cây đinh lăng

Đinh lăng tượng trưng cho tài lộc, sự hưng thịnh và đoàn kết trong gia đình. Cây có khả năng trấn giữ năng lượng tốt, thu hút vận may, đồng thời hóa giải mâu thuẫn và điều hòa khí vận. Nhiều người ví đinh lăng như "thần giữ của", âm thầm bảo vệ gia chủ và giúp nhà cửa luôn ấm êm.

Vị trí tốt nhất để trồng đinh lăng

Theo quan niệm dân gian, trồng cây đinh lăng trước nhà sẽ giúp gia đình chặn bớt luồng khí xấu, đông thời còn thu hút nhiều lộc tài. Có đinh lăng trấn giữ rồi thì tiền của sẽ không bị thất thoát, ngoài ra còn giúp gia đình hạn chế nhiều điềm xấu.

Theo Tử vi hàng ngày, vị trí tốt nhất nên trồng cây phong thủy trước nhà tuyệt đối không chắn ngang lối đi chính. Bạn nên trồng lệch sang một bên để chừa lối thu hút vượng khí vào nhà. Không nên trồng cây dựa sát tường, thay vào đó hãy ưu tiên các vị trí hướng nắng vì đây vốn là loài cây ưu nắng.

Cây đinh lăng là nguồn năng lượng xanh đặc biệt tương hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Mộc, gia chủ mệnh này nên trồng nhiều cây đinh lăng để tạo thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống.

Nếu để trong nhà, vị trí tốt nhất trồng đinh lăng là ban công, hiên nhà, sân thượng... Lựa chọn này vừa làm đẹp ngôi nhà vừa giúp cây có điều kiện sinh trưởng tốt.

Nếu đặt chậu đinh lăng trong phòng khách, bạn nên để cạnh cửa sổ để cây nhận nhiều ánh sáng. Còn nếu muốn đặt cây đinh lăng trong phòng ngủ, nên chọn những cây nhỏ, đặt cạnh cửa sổ. Trước khi đi ngủ, nên đặt chậu cây ra ngoài hiên hoặc mở cửa sổ vì ban đêm cây sẽ hấp thụ khí oxy, có thể khiến người trong phòng thấy ngột ngạt, mệt mỏi.

Cách trồng và chăm sóc

Trước khi đặt cây giống xuống đất, người trồng nên chuẩn bị lớp đất nền giàu dinh dưỡng. Có thể trộn phân hữu cơ hoai mục hoặc một lượng vừa phải phân NPK đã xử lý để tạo độ màu mỡ. Khi trồng, đặt hom giống vào chậu hoặc hố, lấp đất kín gốc rồi tưới nước thật đẫm để cây nhanh bén rễ.

Một số người còn có thói quen phủ thêm một lớp rơm rạ, bèo tây hay lá khô trên bề mặt đất. Lớp phủ này vừa giữ ẩm, vừa giúp đất thêm tơi xốp, tạo điều kiện tốt cho cây con phát triển.

Để cây luôn thông thoáng, khỏe mạnh, nên tiến hành tỉa bớt cành lá khoảng hai lần mỗi năm, vào tháng 4 và tháng 9. Việc này không chỉ giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi củ mà còn hạn chế sâu bệnh.

Khi cây đạt từ 3 năm tuổi trở lên, bộ rễ đã phát triển đủ lớn, có thể tiến hành thu hoạch củ. Thời điểm tốt nhất để đào củ là từ tháng 10 đến tháng 12, khi cây bước vào giai đoạn ngủ đông và dưỡng chất tập trung nhiều ở rễ. Củ đinh lăng càng lâu năm càng có giá trị dược liệu cao, chính vì vậy những cây 5–7 năm tuổi thường được săn lùng, mang lại giá trị kinh tế lớn.

Những vị trí tuyệt đối không nên trồng đinh lăng

Ngoài các vị trí cát lợi, gia chủ cũng cần tránh trồng cây ở một số nơi "phạm phong thủy": Không trồng sau nhà: Vị trí này bị coi là tụ âm, cây sẽ hút hết sinh khí, dễ làm gia chủ hao tài, khó giữ của.

Không trồng sát nhà bếp: Bếp là nơi hành Hỏa, trồng cây gần dễ xung khắc, ảnh hưởng đến sức khỏe và hòa khí. Không để cây khô héo: Cây đinh lăng mà chết khô hoặc bị bỏ mặc sẽ mang điềm gở, báo hiệu tài lộc thất thoát.

