Tin sáng 26/8: Tin mới nhất vụ 1.400 người ở Điện Biên bị cô lập bởi mưa lũ; rét đậm, rét hại ở miền Bắc diễn ra khi nào?

Tin sáng 25/8: Thời điểm nắng nóng quay trở lại miền Bắc; Trung thu năm nay phố Hàng Mã có gì mới? GĐXH - Cơ quan khí tượng cho biết, miền Bắc sẽ giảm mưa từ ngày 26/8; Dù gần một tháng nữa mới đến Trung thu nhưng khắp phố Hàng Mã đã lung linh rực rỡ ánh đèn...

1.400 người tại 5 bản ở Điện Biên bị cô lập bởi mưa lũ

Tối 25/8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lường Văn Toản - Phó Chủ tịch UBND xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên - cho biết, sáng 25/8 mưa lũ đã cuốn trôi một đoạn cống tạm, gây sạt lở và ngập úng trên tuyến đường từ bản Hua Ná đi bản Mánh Đanh, Pá Liếng, Hua Nặm, Pú Cai và Pú Khớ.

Khoảng 1.400 người dân thuộc 5 bản tại xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên bị cô lập tạm thời. Ảnh: Báo Lao động

Phó Chủ tịch UBND xã Ẳng Cang cũng cho biết, tuyến đường bị chia cắt là tuyến giao thông huyết mạch, nối các bản nói trên với với trung tâm huyện Mường Ảng. Việc giao thông bị gián đoạn đã gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đời sống của người dân 5 bản với khoảng 1.400 nhân khẩu.

"Đến thời điểm hiện tại, các phương tiện giao thông cá nhân như xe máy vẫn chưa thể lưu thông qua đoạn đường này, người dân chỉ có thể đi bộ. Tuy nhiên, ngay cả đi bộ cũng rất khó khăn và nguy hiểm", ông Toản cho biết thêm.

Cũng theo ông Toản, hiện chính quyền địa phương cùng với các đơn vị chức năng đã căng dây cảnh báo và khẩn trương bàn giải pháp khắc phục để đảm bảo giao thông cho người dân. Tuy nhiên, do mức độ hư hỏng nặng, việc khắc phục sẽ mất một khoảng thời gian nhất định.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong tối và đêm 25/8, ngày 26/8/2024

VTCnews cập nhật theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 25/8, Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm. Từ 26/8, mưa lớn xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, đêm 25/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Tối cùng ngày, vùng núi phía tây của Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 26-27/8, Quảng Bình đến Phú Yên nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Miền Bắc có mưa lớn trên diện rộng. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong tối và đêm 25/8, ngày 26/8/2024

Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong đó, khu Việt Bắc đêm mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) mưa rào và dông vài nơi, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-34 độ C, phía Nam 35-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, trong đó tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đề xuất thêm ngày nghỉ lễ Quốc khánh, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo VietNamNet đưa tin, cử tri các tỉnh: Bắc Kạn, Hải Dương, Quảng Nam, Khánh Hòa và Bình Thuận kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH về việc đề xuất thêm ngày nghỉ lễ trong năm.

Theo cử tri, chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là ngày kỷ niệm lớn của đất nước mỗi năm. Đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử to lớn của dân tộc. Cử tri đề nghị nghiên cứu, xem xét, bổ sung vào Bộ luật Lao động năm 2019 quy định ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ hằng năm là ngày nghỉ lễ, toàn dân được nghỉ 1 ngày. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Các cử tri đề xuất thêm ngày nghỉ lễ Quốc khánh, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

Mặt khác, cử tri đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ ngày 2/9 đến ngày 5/9) để tạo cơ hội cho công nhân được đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Đề xuất này là nguyện vọng rất thiết tha của số đông công nhân có con đang tuổi đến trường.

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian nghỉ lễ, Tết cho người lao động được nghiên cứu, đề xuất căn cứ vào nhiều yếu tố như tôn giáo, phong tục, tập quán, ý nghĩa của ngày nghỉ và tác động kinh tế - xã hội.

Việc bổ sung thêm ngày lễ, Tết được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngoài ý nghĩa động viên người lao động cũng sẽ tạo áp lực cho người sử dụng lao động vì đây là ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động.

Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan đánh giá tác động kinh tế - xã hội và nghiên cứu, tham mưu trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động.

Rét đậm, rét hại xuất hiện vào thời điểm nào?

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát hành bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc (tức từ tháng 9/2024 đến tháng 2/2025).

Phóng viên báo Lao động đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - xung quanh những nét thời tiết đáng lưu ý nhất trong giai đoạn trên. Trong cuộc trò chuyện này, ông Hoàng Phúc Lâm có đưa ra dự báo về thời điểm miền Bắc đón không khí lạnh và thời tiết rét đậm, rét hại.

Trong tháng 1 và tháng 2/2025, rét đậm rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Ảnh minh họa

"Chúng tôi dự báo không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9 - 10/2024 và xu hướng gia tăng tần suất và cường độ mạnh dần từ tháng 11.

Không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12/2024, tháng 1/ 2025. Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 năm 2024 (tương đương so với trung bình nhiều năm)", ông Hoàng Phúc Lâm trả lời báo Lao động.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết trong tháng 1 và tháng 2/2025, rét đậm rét hại tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 5 - 8 ngày, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi khu vực Bắc Bộ.

Cảnh sát cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy ở Hà Nội

Theo tin từ VietNamNet, sáng 25/8, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã kịp thời giải cứu 9 người mắc kẹt bên trong thang máy tại ngôi nhà trên phố Quan Nhân.

Cụ thể, khoảng 15h48 ngày 24/8, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo từ nhân dân về sự cố thang máy tại căn nhà số 269-271 Quan Nhân (quận Thanh Xuân) làm nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Hình ảnh các chiến sĩ của lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cứu người.

Nhận tin báo, 17 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng của lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân được điều động đến hiện trường phối hợp với Công an phường để giải cứu người mắc kẹt.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã trấn an 9 nạn nhân bị kẹt bên trong thang máy giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, đảm bảo sức khỏe. Sau hơn 10 phút thực hiện các biện pháp kỹ thuật, lực lượng chức năng đã đưa thang máy về đúng vị trí tầng và mở cửa thang, giúp 9 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn (trong đó có 2 trẻ nhỏ và 2 phụ nữ).

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do lỗi kỹ thuật thang máy dẫn tới bị kẹt.

Lừa đảo mạo danh Ngân hàng Nhà nước gửi link cập nhật sinh trắc học, người dân hãy cẩn trọng.

Tin sáng 24/8: Thông tin mới nhất vụ người đàn ông hành hung bé trai 12 tuổi ở khu chung cư Hà Nội; Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến khi nào? GĐXH - Cơ quan điều tra sẽ làm rõ và xử lý nghiêm vụ người đàn ông hành hung bé trai 12 tuổi ở chung cư New Horizon (Hà Nội); dự báo mưa vừa, mưa to còn tiếp tục duy trì đến hết ngày 24/8, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo để kịp thời ứng phó.