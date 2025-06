Tin sáng 29/6: Lập tổ điều tra độc lập vụ 2 máy bay va nhau ở Nội Bài, đình chỉ 4 phi công; Bộ GD-ĐT phản hồi về đề thi Toán, Tiếng Anh khiến thí sinh 'khóc nức nở'

Tin sáng 28/6: Dự báo thời tiết hôm nay 28/6, miền Bắc tăng mưa lớn cả về diện và lượng; Cơ quan nào giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế? GĐXH - Miền Bắc gia tăng mưa lớn cả về diện và lượng. Trung Bộ duy trì nắng nóng; Phòng Văn hóa - Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT phản hồi về đề thi Toán, Tiếng Anh khiến thí sinh 'sốc, khóc nức nở'

Theo VNN, trong hai ngày 26-27/6, hơn 1,1 triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hai đề thi môn Toán và Tiếng Anh đều được học sinh đánh giá “khó hơn nhiều” so với đề minh hoạ Bộ GD-ĐT đã công bố trước đó. Thậm chí, có những thí sinh đã bật khóc ngay khi bước ra khỏi phòng thi, than “đề Toán dài như đề Văn”.

Không chỉ thí sinh, các giáo viên cũng đánh giá đề thi năm nay là thách thức với học sinh. Chẳng hạn ở đề Toán, theo các giáo viên, có những câu trả lời ngắn tương đối khó với học sinh, bởi nặng về tư duy toán học và mô hình hoá toán học.

Với đề Tiếng Anh, giáo viên cho rằng đề quá dài và “việc xử lý 40 câu này trong 50 phút là một thách thức đối với học sinh khá”.

Trước đề thi khó, nhiều người lo lắng điều này sẽ đi ngược với chủ trương “tổ chức một kỳ thi nhẹ nhàng”.

GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT.

Về điều này, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết năm 2025 là năm đầu tiên đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực. Cấu trúc, định dạng đề thi thay đổi hoàn toàn so với năm trước, đặc biệt là nhóm môn không phải Ngoại ngữ. Có thể những tính chất mới của đề thi đã làm thí sinh bỡ ngỡ.

Tuy nhiên, cũng là năm đầu thay đổi nên Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đã trao đổi, quán triệt, việc thay đổi này không đột ngột, kể cả độ khó. Để thực hiện điều này, từ sớm, Bộ GD-ĐT đã ban hành cấu trúc, định dạng của đề, đề tham khảo để giúp học sinh quen cấu trúc, định dạng. Giáo viên cũng quen với định hướng, được xem xét đề thi đánh giá năng lực được thể hiện như thế nào.

Ngoài ra, trước khi hội đồng làm đề thi làm việc, Bộ GD-ĐT đã tổ chức thử nghiệm đề thi trên diện rộng ở cả 3 miền, thực chất là để đánh giá khả năng của các em nhằm điều chỉnh độ khó trong công tác làm đề.

Tất cả các số liệu về công tác thử nghiệm đề thi, nhất là phổ điểm đã được trao đổi kỹ lưỡng ở các tổ làm đề.

“Như vậy, khi nói về độ khó phải nói đến cấu trúc định dạng, đề thi có bám sát đề tham khảo đã công bố không”, GS Nguyễn Ngọc Hà nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết thêm sẽ xem xét các phản ánh về độ khó của đề thi môn Toán, Tếng Anh năm nay, tuy nhiên đánh giá cụ thể phải chờ kết quả sau khi công tác chấm thi hoàn thiện.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, nhiều người than đề thi khó, lo lắng phổ điểm năm nay sẽ không cao bằng những năm trước ở một số môn. Nhưng thử đặt câu hỏi, nếu nhiều điểm 9, điểm 10, thậm chí điểm 8 nhưng đó không phải năng lực thật mà vì đề dễ thì có vui không? Nếu 6, 7 điểm nhưng đó là năng lực thật, các em vẫn có những bước đi tiếp theo đầy trưởng thành, vẫn có thể vào đại học, cao đẳng thì sẽ vui hơn.



Nguyên nhân xuất hiện vòi rồng ở Bắc Ninh trưa nay

Trưa 28/6, sau khi ngớt mưa, người dân sống gần khu vực cầu Bình Than – cây cầu nối hai huyện Quế Võ và Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã chứng kiến vòi rồng xuất hiện, nối từ mặt đất lên đám mây đen.

Một cột xoáy khí mạnh, kéo dài từ mặt đất lên tới tầng mây đen phía trên. Vòi rồng tồn tại trong khoảng 15 phút trước khi tan dần và bầu trời quang đãng trở lại", một người dân tại huyện Quế Võ chia sẻ. Trên mạng xã hội, hình ảnh "vòi rồng" được nhiều người và các page lớn đăng tải.

Theo các chuyên gia khí tượng, vòi rồng là hiện tượng gió xoáy cường độ mạnh trong phạm vi hẹp, hình thành từ các đám mây giông, đặc biệt là mây giông tích điện. Vòi rồng thường cuốn theo bụi, nước hoặc vật thể nhẹ trên đường di chuyển, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng nếu chạm vào khu dân cư hoặc công trình hạ tầng.

Trong thời gian xảy ra vòi rồng, mọi người phải ngay lập tức tìm nơi trú ẩn trong một tầng hầm hay nơi kín đáo của tòa nhà như phòng họp, phòng tắm… Tuyệt đối tránh trú ẩn trong xe hơi và nhà di động bởi chúng có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Không nên ở trong những nhà lớn có mái rộng như thính phòng hay siêu thị là những nơi dễ bị sụp đổ. Nếu đang ở ngoài đường nên chui xuống một cái rãnh hay mương sâu và che đầu cẩn thận để khỏi bị thương do đất đá rơi xuống.

Trong trường hợp đang ở ngoài đường mà gặp vòi rồng thì không được chạy đua với nó, bởi chiếc xe không thể nào đạt đến vận tốc hàng trăm km/giờ. Hãy cố gắng lái xe đến nơi trú ẩn hoặc ít nhất là ra khỏi đường đi của vòi rồng càng nhanh càng tốt.

Hiện tượng này xuất hiện trong bối cảnh khu vực miền Bắc đang bước vào đợt mưa lớn kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 27/6 đến sáng 28/6, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa lớn như Cù Vân (Thái Nguyên) 164 mm, Mường Lai (Yên Bái) 160 mm, Cao Bồ (Hà Giang) 150 mm, Thượng Ấm (Tuyên Quang) 112 mm.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn kéo dài đến ngày 2/7 với tổng lượng mưa có nơi vượt ngưỡng 500 mm, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng núi và trung du.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương từ Bắc Bộ đến Thanh Hóa khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, chủ động phương án sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa lũ năm nay.

Lập tổ điều tra độc lập vụ 2 máy bay va nhau ở Nội Bài, đình chỉ 4 phi công

VNN đưa tin, ngay sau khi xảy ra va chạm tại sân bay Nội Bài, hãng hàng không Vietnam Airlines đã ra quyết định tạm đình chỉ 4 phi công điều khiển máy bay Boeing 787 và Airbus 321. Thời gian đình chỉ bắt đầu từ chiều 27/6 cho đến khi có kết luận về sự việc.

Vietnam Airlines đã lập tổ điều tra độc lập để tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân sự cố, song song với tổ điều tra xác định nguyên nhân của Cục Hàng không Việt Nam. Hãng cũng phối hợp với nhà chức trách hàng không làm rõ sự việc.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá hai máy bay va chạm là sự cố nghiêm trọng mức B (đứng thứ 2 trong 5 mức an toàn hàng không), gây mất an toàn nghiêm trọng dẫn đến việc đóng cửa tạm thời đường cất hạ cánh, đường lăn, hoặc đóng cửa tạm thời cảng hàng không, sân bay.

Như đã đưa tin, lúc 14h ngày 27/6, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã xảy ra sự việc va chạm giữa hai máy bay trong quá trình di chuyển tại khu vực đường lăn.

Máy bay mang số hiệu VN-A863, thực hiện chuyến bay VN7205 hành trình từ Hà Nội đi TPHCM, trong quá trình lăn ra đường băng để chuẩn bị cất cánh, đã va quệt cánh vào phần đuôi của máy bay mang số hiệu VN-A338, đang dừng chờ để thực hiện chuyến bay VN1804 hành trình từ Hà Nội đi Điện Biên.

Hậu quả máy bay Boeing bị hư hỏng phần đầu cánh bên phải, chiếc Airbus bị rách phần cánh đứng. Hai máy bay phải dừng khai thác để kiểm tra kỹ thuật.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, ghi nhận bước đầu cho thấy nguyên nhân chiếc Airbus chuẩn bị khởi hành đi Điện Biên đỗ không đúng điểm dừng chờ trên đường lăn S3.

Miền Bắc bắt đầu hứng đợt mưa lớn tầm tã

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 28/6 có nơi trên 60mm như: Tân Kỳ (Hải Dương) 63.4mm, Lục Yên (Yên Bái) 109.2mm, An Hiệp (Thái Bình) 95.6mm, Hải Triều (Hưng Yên) 90.2mm, Thượng Sơn (Hà Giang) 66.4mm,…

Miền Bắc mưa lớn, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Từ đêm 28/6, khu vực Bắc Bộ bắt đầu hứng đợt mưa lớn kéo dài 5 ngày liên tiếp, trong đó, từ đêm 28-30/6, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Từ đêm 30/6-1/7, mưa lớn dữ dội hơn với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 2/7 (tổng lượng mưa từ đêm 28/6-2/7, ở Bắc Bộ phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm).

Ngoài ra, chiều tối và tối 28/6, ở Thanh Hóa, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Riêng thời tiết Hà Nội 29/6, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt cao nhất tăng nhẹ so với hôm qua, ở mức 32 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đồng thời, từ nay (28/6) đến 29/6, trên thượng lưu sông Thao, Lô, Cầu, Thương và Lục Nam, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-3m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Người dân giải cứu cá heo bị chĩa sắt đâm

VnExpress đưa tin, ngày 28/6, anh Bùi Văn Đảm (41 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) cho biết đã cùng bạn bè giải cứu cá heo khi đang giăng lưới bắt cá úc trên sông Gành Hào, đoạn qua ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân.

Con cá heo bị chĩa đâm vào thân được người dân giải cứu. Ảnh: VnExpress

Khoảng 12h hôm qua, anh Đảm phát hiện con cá heo bơi chậm, trên lưng găm một cây chĩa sắt có cán gỗ dài hơn 2m. Anh cùng bạn dùng vỏ lãi đuổi theo cá khoảng 20 phút. Ban đầu cá bơi nhanh, nhưng do mất máu nên yếu dần. Khi tiếp cận được, nhóm đưa cá vào gần bờ, dùng kéo cắt da để gỡ cây chĩa ra khỏi thân cá.

"Vết thương trên lưng khá lớn, cá chảy nhiều máu. Tôi đoán nó dài gần 2m, nặng khoảng 70 kg", anh Đảm nói và cho biết đây có thể là con cá heo từng được phát hiện bơi cách đó khoảng 3km.

Sau khi sơ cứu, người dân đưa cá ra vùng nước sâu, hướng về cửa biển Gành Hào. Toàn bộ quá trình giải cứu kéo dài khoảng 30 phút, được anh Đảm quay video và phát trực tiếp lên mạng xã hội, nhận được nhiều sự ủng hộ.

Trước đó, lúc 9h45 cùng ngày, ông Nguyễn Tuấn Thanh, tài công phà, cũng phát hiện cá heo bơi yếu tại đoạn sông này, cách cửa biển Gành Hào khoảng 50 km.

Cá heo là động vật có vú sống ở biển, thân thiện với con người, thường được huấn luyện biểu diễn xiếc. Nhiều ngư dân xem loài này như "thần biển", thường thờ phụng vì tin rằng chúng giúp người gặp nạn trên biển.