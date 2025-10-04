Tin sáng 3/10: Liên tiếp mở 2 cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình ứng phó với đợt mưa sắp tới; cụ bà ở Hà Nội suýt mất 700 triệu đồng vì chiêu lừa quen thuộc

Công an xã vượt lũ giải cứu mẹ con sơ sinh bị cô lập

Nhận tin sản phụ vừa mới sinh con một tháng cần được giúp đỡ vì nhà bị nước lũ cô lập, Công an xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng có mặt đưa ra nơi an toàn.

Công an xã Nghi Xuân đưa hai mẹ con chị Hạnh ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bé sơ sinh hơn một tháng tuổi được công an hỗ trợ đưa đến nơi an toàn.

Trước đó, chiều 2/10, gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (ở thôn Xuân Hồng 4, xã Nghi Xuân) bị nước lũ bao vây, không thể di chuyển. Trong nhà còn có bé sơ sinh mới hơn một tháng tuổi, sức khỏe yếu, nguy cơ gặp nguy hiểm nếu không được sơ tán kịp thời.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghi Xuân huy động lực lượng cùng phương tiện cứu hộ tiếp cận hiện trường. Do nước ngập sâu và chảy xiết, các cán bộ, chiến sĩ phải lội qua dòng nước dữ, tiếp cận từng ngôi nhà để hỗ trợ di chuyển người dân ra ngoài.

Trong quá trình giải cứu, hình ảnh những chiến sĩ công an cẩn trọng bế em bé sơ sinh trên tay, dìu người mẹ vượt qua đoạn đường ngập nước đã khiến nhiều người xúc động. Sau gần một giờ đồng hồ, hai mẹ con được đưa đến nơi an toàn và được chăm sóc sức khỏe.

“Chúng tôi chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng tiếp cận và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Nhất là với sản phụ và trẻ nhỏ, mọi thao tác đều phải cẩn trọng tuyệt đối”, một cán bộ tham gia cứu hộ chia sẻ.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài sau bão, nhiều khu vực tại Hà Tĩnh bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Chính quyền và các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực 24/24, tổ chức sơ tán người dân khỏi các điểm nguy hiểm, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ sau sinh.

51 người chết, thiệt hại gần 16.000 tỷ đồng do bão Bualoi

VnExpress đưa tin, sáng 3/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, bão Bualoi đã làm 51 người chết; 14 người mất tích và 164 người bị thương.

Phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai chìm trong biển nước. Ảnh: Đình Ngọc

Thiên tai cũng làm 349 nhà sập, hơn 172.000 nhà hư hỏng, tốc mái (riêng Hà Tĩnh gần 95.000 nhà), gần 66.000 nhà ngập, trong đó hơn 9.000 nhà tại Lào Cai và hơn 14.000 ở Thanh Hóa. Gần 89.000 ha lúa, hoa màu và 50.000 ha rừng bị thiệt hại; hơn 17.000 ha thủy sản, 2.200 gia súc và 519.000 gia cầm bị cuốn trôi.

Ngập lụt, sạt lở gây ách tắc tại gần 7.600 điểm giao thông ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Hơn 33.000 m kè, bờ sông, bờ biển; 58 km kênh mương; 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Gần 1.500 điểm trường học bị ảnh hưởng, hơn 8.800 cột điện và 83.000 cây xanh gãy đổ, làm 2,7 triệu khách hàng mất điện.

Mưa lớn gây lũ trên các sông từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh ở mức báo động 2-3. Sông Lô tại Hà Giang vượt báo động 3 tới 3,47 m, cao hơn lũ lịch sử năm 1969 khoảng 0,9 m; sông Bưởi tại Kim Tân (Thanh Hóa) vượt báo động 3 khoảng 0,08 m.

Đến 3/10, lũ đã rút nhanh. Sông Lô tại Bắc Mê (Tuyên Quang) trên báo động 1 gần 0,9 m, giảm gần 6 m so với đỉnh ngày 1/10. Sông Thao tại Lào Cai rút hơn 4,5 m, tại Yên Bái rút 5,8 m so với đỉnh 30/9.

Các sông lớn ở Thanh Hóa như Chu, Yên, Mã, Lèn đều xuống dưới báo động 1-2, mức rút từ 2 đến hơn 5 m. Ở Nghệ An, lũ sông Cả, sông Lam, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đã hạ dần, nhiều điểm xuống dưới báo động 1. Hà Tĩnh cũng ghi nhận sông La tại Linh Cảm trên báo động 1 khoảng 0,25 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tiếp tục xuống dưới báo động 3; sông Lô, Thương xuống chậm và duy trì trên báo động 2; lũ ở hạ lưu sông Cả xuống báo động 1-2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ các sông tiếp tục hạ, riêng sông Cả ở hạ lưu sẽ về báo động 1.

Liên tiếp mở 2 cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình ứng phó với đợt mưa lớn sắp tới

Chiều 3/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Theo đó, hồi 14h ngày 3/10/2025, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,57m, mực nước hạ lưu 12,67m, lưu lượng về hồ 6.183m3 /s, tổng lưu lượng về hạ du 2.228m3 /s.

Thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy nhằm ứng phó với đợt mưa lớn sắp tới.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h chiều nay và mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 24h ngày 3/10.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sập cầu trên đường tránh ở Tuyên Quang

Sáng 3/10, cầu Tát Luông dài 150 m, rộng 10 m trên tuyến đường tránh xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, bị sập một mố cầu sau khi nước lũ rút.

Cầu Tát Luông bị sập sáng 3/10. Ảnh: Xã Nà Hang

Khoảng 1h, một mố cầu cạnh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên xã Nà Hang đổ, khiến mặt cầu nứt vỡ, rơi xuống suối.

Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch UBND xã Nà Hang cho biết, vụ sập cầu không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu là do nhiều ngày mưa lớn, nước suối dâng cao đánh mạnh vào mố cầu. Khi nước rút, nền móng bị sụt lún, kéo theo toàn bộ mố cầu còn lại sập hẳn.

Hiện lực lượng chức năng đã cấm phương tiện lưu thông qua khu vực. Cầu Tát Luông được xây dựng từ năm 2014, gồm hai làn xe, rộng 10 m, dài 150 m, có hai mố cầu chính.

Cụ bà ở Hà Nội suýt mất 700 triệu đồng vì chiêu lừa quen thuộc

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, sáng 2/10, Công an phường Ba Đình nhận được tin báo từ Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), chi nhánh Phan Đình Phùng về trường hợp một khách hàng có biểu hiện bất thường khi rút số tiền lớn.

Công an kịp thời ngăn chặn các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội

Khách hàng là bà M. (SN 1944, trú tại Hà Nội) đến ngân hàng làm thủ tục rút 700 triệu đồng. Trong quá trình giao dịch, bà M. liên tục tỏ ra lo âu, sốt ruột và thường xuyên kiểm tra điện thoại, khiến cán bộ ngân hàng nghi ngờ bà đang bị lừa đảo. Ngay lập tức, phía ngân hàng đã thông báo cho Công an phường Ba Đình.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, xác minh sự việc. Qua trao đổi, cơ quan công an xác định bà M. đang bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền. Công an phường đã kịp thời giải thích, tuyên truyền và thuyết phục bà dừng giao dịch, bảo vệ an toàn số tiền.

Gia đình bà M. sau đó đã gửi thư cảm ơn Ngân hàng NCB và Công an phường Ba Đình vì đã kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, tránh nguy cơ mất trắng tài sản.

Từ vụ việc này, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt là người lớn tuổi, tránh rơi vào bẫy của các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng.

Cơ quan công an khẳng định khi làm việc với công dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông báo qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại.

Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.