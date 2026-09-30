Tin sáng 30/9: Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp bao phủ miền Bắc; Bác sĩ nối bàn tay đứt lìa vào chân bé trai bị cổng làng đè

Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp bao phủ miền Bắc

Tối ngày 29/9, bà Trần Thị Thuý Nga, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có những chia sẻ thông tin về đợt không khí lạnh sắp bao phủ miền Bắc.

Ảnh minh họa.

Sau những ngày thời tiết ít mưa, nắng nhiều, một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ đêm 30/9, gây mưa ở vùng núi và làm nhiệt độ giảm 2-3 độ. Hôm nay (29/9), thời tiết trên cả nước chủ yếu ổn định, ít mưa, nhiều nơi có nắng. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi còn xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Tại Bắc Bộ, trạng thái thời tiết này còn duy trì trong ngày mai (30/9). Khoảng từ đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến khu vực.

Do tác động của không khí lạnh, từ gần sáng 1/10 đến ngày 2/10, vùng núi Bắc Bộ có mưa. Nhiệt độ tại Bắc Bộ từ ngày 1/10 giảm khoảng 2-3 độ C so với những ngày trước, phổ biến 32-34 độ C, nắng nóng chấm dứt.

Tại Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì trong khoảng 2 ngày tới. Ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 01/10, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 02/10 nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Thiếu niên 13 tuổi rời nhà theo lời dụ dỗ 'việc nhẹ, lương cao' trên mạng

Ngày 29/9, Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, vừa đưa một thiếu niên 13 tuổi trở về với gia đình an toàn sau khi em rời nhà theo lời mời chào việc làm trên mạng xã hội.

Công an xã Qùy Châu kịp thời đưa thiếu niên trở về với gia đình sau khi bị dụ dỗ qua mạng xã hội. Ảnh: C.A

Trước đó, gia đình trình báo cháu L.T.B.L. (13 tuổi) tự ý rời nhà. Qua mạng xã hội, em được một người lạ làm quen, hứa hẹn đưa ra các tỉnh phía Bắc làm việc với mức thu nhập cao.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳ Châu khẩn trương xác minh và phối hợp với lực lượng chức năng tại các địa phương liên quan. Qua đó, xác định thiếu niên đang đi xe khách theo hướng ra Quảng Ninh. Lực lượng chức năng nhanh chóng liên hệ, đón em và đưa về với gia đình an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, nắm bắt các mối quan hệ của con em trên mạng xã hội, đồng thời hướng dẫn trẻ nhận diện những lời mời chào, lôi kéo từ người lạ, nhất là các thông tin về "việc nhẹ, lương cao".

Khi trẻ có dấu hiệu bị dụ dỗ, lôi kéo hoặc mất liên lạc, gia đình cần báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ.

Vỡ òa hạnh phúc khi nhận lại gần 1,77 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm

Ngày 29/9, Công an Công an phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, giúp đỡ một công dân ở tỉnh Bắc Ninh nhận lại gần 1,77 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Công an phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình hỗ trợ, giúp đỡ công dân nhận lại gần 1,77 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Trước đó, Công an phường Hồng Quang tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1983, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về việc chuyển nhầm gần 1,77 tỷ đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Hiền, trú tại Tổ dân phố An Lá, phường Hồng Quang.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hồng Quang đã khẩn trương xác minh, liên hệ và làm việc với chị Nguyễn Thị Hiền.

Qua xác minh, chị Hiền xác nhận có nhận được số tiền trên, nghi ngờ là do người khác chuyển khoản nhầm nên cũng tìm cách trả lại, sau đó dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của Công an phường, chị Nguyễn Thị Hiền đã thực hiện thủ tục tại ngân hàng, chuyển trả toàn bộ số tiền gần 1,77 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thị Vân Anh.

Nhận lại số tiền, chị Nguyễn Thị Vân Anh vô cùng xúc động, bày tỏ cảm ơn Công an phường Hồng Quang đã kịp thời tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc và cảm ơn chị Nguyễn Thị Hiền đã tự nguyện hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Vụ bé trai lớp 3 bị cổng làng đổ sập: Tạm giữ phương tiện để điều tra

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 29/9, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đang phối hợp làm việc với tài xế Trần Văn Đ. (33 tuổi, trú xã Hương Đô) để làm rõ vụ cổng làng đổ sập, đè trúng học sinh lớp 3.

Cổng làng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Tiền phong

Theo cơ quan công an, tài xế đã được mời lên trụ sở để lấy lời khai, phương tiện liên quan cũng đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Qua xác minh ban đầu, tuyến đường xảy ra vụ việc không có quy định cấm xe cẩu lưu thông.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/9, xe cẩu do ông Đ. điều khiển lưu thông qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê thì xảy ra va chạm khiến cổng làng bằng bê tông đổ sập. Đúng lúc này, một phụ nữ chở bé N.D.T. (học sinh lớp 3) bằng xe máy đi qua, khiến em bị cổng đè trúng, đứt lìa bàn tay.

Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, cho biết phần cẳng tay của bệnh nhi bị dập nát quá nặng, không thể nối trực tiếp bàn tay vào cẳng tay.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành xử lý phần mô dập nát, sau đó chuyển vị bàn tay bị đứt lìa, ghép tạm vào vùng cẳng chân để tận dụng hệ thống mạch máu tại đây duy trì tưới máu cho bàn tay.

Theo bác sĩ Quyết, đây là phương án nuôi chi thể tạm thời. Khi phần cẳng tay ổn định, các tổn thương được kiểm soát, các bác sĩ sẽ tiếp tục đánh giá để thực hiện phẫu thuật tái tạo, đưa bàn tay trở lại vị trí cũ. Đây là kỹ thuật vi phẫu đặc biệt phức tạp, lần đầu tiên được thực hiện tại khu vực Bắc Trung Bộ. Bệnh viện cũng cho biết thêm, sau phẫu thuật, bàn tay được ghép tạm vào vùng cẳng chân của bệnh nhi đã hồng ấm, tưới máu tốt, huyết động ổn định. Triều cường dâng, người đi xe máy dò đường tránh ổ gà ở TP.HCM Tuổi trẻ đưa tin, chiều tối 29/9, triều cường dân cao khiến ngã tư Nguyễn Văn Quỳ - Đào Trí (phường Phú Thuận, TP.HCM) ngập nước. Người đi xe máy phải chạy chậm, dò mặt đường để tránh những ổ gà, ổ voi bị nước che khuất, trong khi xe container liên tục qua lại. Ngã tư Nguyễn Văn Quỳ - Đào Trí (phường Phú Thuận) Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại khu vực này cho thấy nước dâng tại giao lộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân vào giờ tan tầm. Đến hơn 18h30, nước bắt đầu rút chậm nhưng vẫn phủ trên mặt đường. Đây là khu vực nhiều năm qua thường xuyên xuống cấp, dọc tuyến đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Dù nhiều vị trí đã được sửa chữa, một số hố vẫn còn tồn tại. Khi bị nước che lấp, những vị trí này trở thành "bẫy" đối với người đi đường.

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.



