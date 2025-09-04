Tin sáng 4/9: Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến hết 15/9; những thay đổi quan trọng trong năm học mới, học sinh cần nắm rõ

Những thay đổi quan trọng trong năm học mới, học sinh cần nắm rõ

Từ ngày 1/7/2025, Việt Nam chính thức hoạt động với 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sự thay đổi này tác động trực tiếp đến công tác tuyển sinh, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 sẽ được tổ chức theo địa giới hành chính mới. Việc sáp nhập đặt ra yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo phải đồng bộ hóa lịch thi, phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu của các địa phương cũ. Lịch thi lớp 10 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5, cuối tháng 6 hoặc tháng 7, tùy theo kế hoạch của từng địa phương, nhưng phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sự điều chỉnh lịch thi này cũng nhằm đảm bảo không trùng với lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Học sinh và phụ huynh tại các địa phương có sự sáp nhập cần theo dõi sát sao thông tin chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương mình để cập nhật kế hoạch tuyển sinh.

Để phù hợp với lịch thi tốt nghiệp THPT sớm hơn, năm học 2025-2026 cũng có sự điều chỉnh về khung thời gian học tập và thi cử. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch thời gian chung, yêu cầu các trường hoàn thành năm học sớm hơn để phù hợp với lịch thi tốt nghiệp.

Theo đó, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, và toàn bộ chương trình năm học phải kết thúc trước ngày 31/5/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6/2026, sớm hơn khoảng hai tuần so với các năm trước. Riêng công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Những thay đổi này không chỉ đòi hỏi sự thích ứng từ phía nhà trường và học sinh mà còn cả sự đồng hành chặt chẽ của phụ huynh. Việc chủ động tìm hiểu thông tin và nắm bắt các quy định mới sẽ giúp học sinh có một năm học thành công.

Nhiều người đóng khung 100 nghìn đồng quà 2/9 để lưu giữ như báu vật

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Đảng, Nhà nước gửi tặng người dân món quà 100.000 đồng. Không ít người sau khi nhận món quà này đã lựa chọn cách đặc biệt, ép plastic, đóng khung và treo ngay trong nhà để lưu giữ làm kỷ niệm.

Không chỉ đơn thuần là một tờ tiền, nhiều người chia sẻ 100.000 đồng này mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn vật chất.

Anh Hoàng (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Bình thường 100 nghìn có thể tiêu hết trong một bữa ăn, nhưng 100 nghìn quà Quốc khánh thì khác, tôi giữ lại để mỗi lần nhìn thấy là nhớ đến không khí ngày lễ trọng đại của cả nước. Tôi đã để tờ tiền này vào chiếc hộp chứa những kỷ niệm từ thời bé thơ, sau này tôi sẽ tặng lại cho con cháu của mình”.

Trên mạng xã hội, nhiều người còn khoe hình ảnh tờ tiền 100.000 đồng được đặt trong khung gỗ, treo trang trọng ở phòng khách.

"Báo cáo Chính phủ, nhà tôi đã đồng lòng xài hết 500.000 đồng quà tặng bằng cách đóng khung và cắt thêm góc lịch để làm kỷ niệm cho con cháu và trịnh trọng treo lên trên tường nhà", một người dân ở Long Khánh, Đồng Nai chia sẻ.

Bà Thiện (Lào Cai) cười vui: “Con cháu tôi bảo tờ tiền này mang "lộc Quốc khánh", để trong nhà sẽ thêm may mắn, sung túc. Tôi đồng ý ngay”.

“Tôi sẽ gìn giữ tờ tiền này như báu vật của cuộc đời. Tôi đã 75 tuổi rồi, nếu ông trời thương thì có lẽ sẽ sống được thêm 10 năm nữa để đón ngày kỷ niệm 90 năm Quốc khánh 2/9. Còn nếu không thì đây gần như là kỷ vật quý báu cuối cùng của cuộc đời. Mỗi lần nhìn thấy, tôi như thấy mình được sống lại trong không khí tự hào của ngày lễ lớn, thấy tình cảm của Đảng, Nhà nước gửi gắm trong từng tờ tiền nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này", ông Thân (Ninh Bình) chia sẻ.

Hình ảnh những tờ 100.000 đồng được đóng khung, treo tường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tích cực. Nhiều bạn trẻ cũng hào hứng làm theo, coi đây là một cách lưu giữ kỷ niệm độc đáo, gắn liền với niềm tự hào dân tộc.

Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến hết 15/9

VnExpress đưa tin, tại Công điện số 155/2025, Thủ tướng đánh giá Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Người dân thích thú khi chơi đùa cùng robot do Tập đoàn Viettel phát triển. Ảnh: Nguyễn Đông

Triển lãm là dịp để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật 80 năm qua; góp phần củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững. Đây còn là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả phát triển của đất nước.

Việc kéo dài thời gian triển lãm đến 15/9 (kế hoạch ban đầu là 5/9) nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện. Đây cũng là đề nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát kỹ, tổ chức các hoạt động triển lãm, sự kiện liên quan hiệu quả, an toàn, tạo thuận lợi cho nhân dân.

Bộ ngành liên quan làm việc với Tập đoàn Vingroup và các nhà cung cấp dịch vụ để giảm tối đa chi phí về thuê mặt bằng, máy móc, nhân công, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Bộ, ngành, địa phương xác định rõ nhu cầu kinh phí cần ngân sách trung ương hỗ trợ khi kéo dài thời gian Triển lãm, gửi Bộ Tài chính.

Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" bắt đầu từ 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh, quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2.

Nam thanh niên bị 'bắt cóc online' tự xối nước vào người, kêu cứu thảm thiết

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) vừa giải cứu 1 nam thanh niên bị "bắt cóc online" sau khi nhận trình báo từ gia đình.

Ảnh minh họa. Nguồn: Mạng xã hội

Khoảng 19h30 ngày 30/8, ông Đ.B.H (trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) đã trình báo công an về việc con trai ông là anh Đ.P.L (22 tuổi) bị "bắt cóc". Các đối tượng đã nhắn tin đòi 150 triệu đồng tiền chuộc, nói rằng anh L nợ tiền do thua lỗ chứng khoán.

Ông H. nhận được hình ảnh con trai mình không mặc quần áo, bị xối nước vào người, và nghe tiếng kêu khóc, khẩn thiết cầu cứu.

Tuy nhiên, nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến, Công an phường Từ Liêm đã trấn an gia đình, khẳng định anh L. không phải bắt cóc hay đánh đập, mà chỉ bị các đối tượng lừa đảo khống chế qua điện thoại.

Ngay trong đêm 30/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Từ Liêm đã xác định được anh L. đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hoài Đức, Hà Nội. Lực lượng công an đã phát hiện và đưa anh L. về trụ sở để bàn giao cho gia đình.

Tại cơ quan công an, anh L. kể lại, sáng 29/8, anh nhận được điện thoại một người tự xưng là shipper, sau đó một tài khoản Zalo tên T.A gọi điện, gửi hình ảnh một người bị còng tay và các gói "ma túy", cùng với hai CCCD của anh L, cáo buộc anh liên quan đến một đường dây lừa đảo.

Các đối tượng đã yêu cầu anh L. chuyển tiền để chứng minh mình vô tội. Chúng yêu cầu anh đến một nhà nghỉ, không được nói với ai và làm theo hướng dẫn. Nhóm lừa đảo đã chiếm quyền điều khiển điện thoại, yêu cầu anh L. vào nhà vệ sinh, cởi quần áo, xối nước vào người, và tự quay clip, chụp ảnh phần đầu, giả vờ bị đánh đập và kêu khóc. Toàn bộ hình ảnh này sau đó được gửi cho bố anh L.

Đây là một hình thức lừa đảo khá phổ biến thời gian gần đây. Mặc dù được tuyên truyền rất nhiều, tuy nhiên không ít người vẫn "mắc bẫy", đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online" này. Đối tượng lừa đảo chủ yếu nhằm vào thanh niên, học sinh - sinh viên, do đó các gia đình phải cảnh báo đến con em mình cảnh giác với thủ đoạn này.

Cấm ô tô tải trọng trên 18 tấn từ cầu Vĩnh Tuy đi Nguyễn Khoái

Sau vụ cháy bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành cấm toàn bộ các phương tiện có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh ramp CV1C hướng từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi đường Nguyễn Khoái.

Hiện trường vụ cháy bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đó, từ ngày 3/9, các phương tiện có tải trọng trên 18 tấn chuyển hướng đi thẳng cầu Vĩnh Tuy xuống đường Minh Khai để lưu thông các hướng khác. Xe buýt được phép hoạt động.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và đơn vị thi công có trách nhiệm tổ chức lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng 18 tấn trên nhánh ramp CV1C hướng cầu Vĩnh Tuy đi đường Nguyễn Khoái.

Bố trí lực lượng ứng trực, theo dõi, hướng dẫn và phân luồng giao thông 24/24h, đặc biệt trong khung giờ cao điểm, để tuyệt đối tránh tình trạng ùn tắc trên nhánh ramp CV1C.

Thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình giao thông tại nhánh ramp CV1C và khu vực các tuyến đường, nút giao xung quanh để đề xuất phương án điều chỉnh, nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trên nhánh ramp CV1C.

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông TP được giao nhiệm vụ thông báo cho các xí nghiệp vận hành các tuyến buýt trong trường hợp xảy ra ùn tắc phải thực hiện chuyển hướng lưu thông xuống đường Minh Khai.