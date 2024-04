Tin sáng 5/4: Giá vàng nhẫn tăng cao, nhiều người chen chân xếp hàng chốt lời, nữ hộ sinh chết não hiến tạng hồi sinh 4 cuộc đời

Giá vàng nhẫn đạt đỉnh, nhiều người chen chân xếp hàng chốt lời

Giá vàng nhẫn trong nước tăng kỷ lục.

Sáng qua (4/4), giá vàng thế giới tăng mạnh, đồng thời giá vàng nhẫn trong nước cũng được các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá nhẫn trơn mức 70,8 - 72,05 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với cuối ngày 3/4; tập đoàn Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn trơn mức 71,1 - 72,3 triệu đồng/lượng; Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 70,85 - 72,1 triệu đồng/lượng, tăng 550.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Sau thông tin giá vàng nhẫn trong nước đạt đỉnh, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý tại Hà Nội tấp nập cảnh khách xếp hàng, chờ đến lượt được giao dịch.

Một nhân viên cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) cho biết, ngay từ sáng sớm nay cửa hàng đón lượng lớn khách tới giao dịch, nhiều thời điểm quá tải, khách tới giao dịch phải chờ 15 - 20 phút mới tới lượt.

Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, các chuyên gia, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng SJC. Nhiều người đầu tư vào kim loại hiếm này làm tài sản tích trữ, lo sợ giá vàng miếng trong tương lai sẽ giảm mạnh, giá vàng nhẫn trơn tăng cao. Chiều 4/4, nhiều khách hàng tới giao dịch, chủ yếu mua bán các sản phẩm vàng nhẫn trơn loại 1 chỉ, 5 chỉ và 10 chỉ.

"Sau Tết tôi chi tiền mua 2 cây vàng vào ngày Vía Thần tài, thời điểm đó giá vàng nhẫn trơn ở mức 60 - 65 triệu đồng/lượng. Đến thời điểm hiện tại giá vàng trơn lên 72,5 triệu đồng/lượng, nên tôi tranh thủ đem bán để chốt lời", một khách hàng quận Hoàn Kiếm chia sẻ.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa dông

Thời tiết miền Bắc có mưa dông do không khí lạnh tràn về.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió yếu trên mực 1.500m nên từ đêm 4/4 đến ngày 5/4, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Các tỉnh vùng núi Đông Bắc Bộ trời chuyển mát.

Tuy nhiên, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong các ngày 5-6/4 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; Tây Bắc Bắc Bộ, từ Đà Nẵng đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên còn duy trì đến khoảng 7/4 và giảm dần từ 8/4. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhiệt độ mặt đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn lên tới 63 độ C khiến 12 xe bị vỡ lốp

Nhiều xe bị vỡ lốp do mặt đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn nhiệt độ rất cao.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngày 4/4, nhiệt độ mặt đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn rất cao, ghi nhận mức cao nhất lên tới 63 độ C. Từ 0h ngày 1/4 đến 12h ngày 4/4, trên tuyến này xảy ra 12 trường hợp gặp sự cố vỡ lốp xe.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Phòng 6, Cục CSGT cho biết, các vụ việc xe ô tô bị vỡ lốp không chỉ dừng lại ở loại xe ô tô con mà còn xảy ra ở cả xe ô tô khách, xe container, xe đầu kéo.

Theo đánh giá bước đầu của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, nguyên nhân do thời tiết tại khu vực tỉnh Quảng Trị nắng nóng gay gắt khiến nhiệt độ mặt đường tăng, quãng đường từ Km0 đến Km102 trên tuyến cao tốc không có điểm dừng nghỉ, xe phải lưu thông liên tục nên lốp xe ô tô không chịu được độ nóng của mặt đường, áp suất lốp xe ô tô cũng tăng cao dẫn tới sự cố vỡ lốp xe.

Nữ hộ sinh chết não hiến tạng hồi sinh 4 cuộc đời

Ca phẫu thuật lấy - ghép tạng từ nguồn tạng hiến của nhân viên y tế Bệnh viện E. (Ảnh: BVCC)

Thạc sĩ, nữ điều dưỡng Lộ Thị Thùy Linh (40 tuổi, làm việc tại khoa Phụ sản, Bệnh viện E) bị ngừng tim đột ngột từ đầu tháng 3. Sau khi đưa vào viện cấp cứu, tim đập trở lại, nhưng rơi vào chết não.

Sau 3 lần đánh giá của Hội đồng chẩn đoán chết não, gia đình đồng ý hiến toàn bộ tạng để cứu sống 4 người mắc trọng bệnh.

Các bác sĩ thuộc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và các Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quận đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong việc lấy tạng và ghép tạng cho người bệnh.

"Để thực hiện việc lấy - ghép tạng, phòng mổ của Bệnh viện E cũng như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 108 đều sáng đèn với các kíp mổ sẵn sàng thực hiện việc lấy - ghép khi có thể thực hiện được ngay. Hàng chục y bác sĩ, chuyên gia của các bệnh viện tham gia vào các ca hiến - ghép đa tạng này.

Từ tạng hiến của nữ bệnh nhân đã hồi sinh sự sống cho 4 người, trong đó, 1 người được ghép tim và 2 người được ghép thận ở Bệnh viện Việt Đức, 1 người được ghép gan ở Bệnh viện 108", TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E nói chiều 4/4.

Đánh giá cao sự hy sinh và cống hiến của nữ cán bộ y tế, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan truy tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho thạc sĩ Lộ Thị Thùy Linh.

Từ 1/10, đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn xe chạy

Theo quy định mới ban hành, đường cao tốc phải có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy. Ảnh minh họa: TL

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 06/202/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc (số hiệu QCVN 115:2024/BGTVT)

Theo đó, QCVN 115:2024/BGTVT quy định đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 04 làn xe chạy (02 làn xe cho mỗi chiều), có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục (trừ các vị trí: qua cầu có khẩu độ nhịp từ 150,00m trở lên; cầu có trụ cao từ 50,00m trở lên; hầm; có bố trí làn tăng, giảm tốc; làn phụ leo dốc).

Kết cấu công trình đường bộ cao tốc phải bảo đảm ổn định, bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Các công trình gắn với đường bộ cao tốc bao gồm: Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến; trạm dừng nghỉ; hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với tuyến đường có thu phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; Hàng rào bảo vệ.

Mặt cắt ngang đường bộ cao tốc có thể được bố trí trên cùng một nền đường hoặc hai chiều xe chạy được bố trí trên hai nền đường riêng biệt.

Theo quy định mới ban hành, đường cao tốc phải có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy. Hiệu lực thi hành kể từ 1/10/2024.

Người lao động có thể được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 - 1/5

Theo đề xuất, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 người lao động có thể được nghỉ 5 ngày.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Theo Bộ LĐ,TB&XH, năm 2024, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có ngày 29/4 (thứ Hai) nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, có ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Theo lý giải của Bộ này, việc hoán đổi này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Vì vậy, Bộ LĐ,TB&XH đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hoán đổi thời gian làm việc nêu trên.