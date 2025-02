Tin sáng 8/2: Người dân dậy từ 2h sáng, đội mưa rét xếp hàng mua vàng ngày vía thần tài; diễn biến nồm ẩm ở miền Bắc thời gian tới

Người dân dậy từ 2h sáng, đội mưa rét xếp hàng mua vàng ngày vía thần tài

Ghi nhận của PV Báo SKĐS, vào sớm ngày 7/2 (ngày vía Thần Tài - mùng 10 Âm lịch), ngay từ sớm (khoảng 3h sáng) đã có không ít người dân đến xếp hàng lấy chỗ tại các cửa hàng bán vàng trên phố Trần Nhân Tông. Những người đến sớm cho biết sẵn sàng chờ 4 - 5 tiếng đồng hồ dù giờ mở cửa là 9h sáng, miễn sao có thể là người mua vàng sớm nhất để lấy may.

Người dân xếp hàng mua vàng trên phố Trần Nhân Tông từ 3h sáng trong ngày vía Thần Tài.

Anh Quyết (người đến xếp hàng mua vàng đầu tiên tại cửa hành Bảo Tín Minh Châu - cơ sở Trần Nhân Tông) cho biết, bản thân dậy từ hơn 2h sáng và đến cửa hành xếp hàng lúc 3h hơn.

Anh Quyết nói mình không phải là người kinh doanh, anh mua vàng vào ngày Vía Thần Tài chỉ để lấy may, lấy lộc về cho bản thân và gia đình, nếu là người buôn bán sẽ không lựa chọn mua vàng vào ngày này.

Đến sau anh Quyết chỉ 5 phút, ông Bình (người đến xếp hàng thứ 2) cho biết, năm nay ông sẽ mua 3 chỉ vàng thay vì 2 chỉ như mọi năm.

"Tôi không mua để tích trữ, mua ngày này chủ yếu lấy may và cũng là truyền thống mỗi năm rồi, khi có việc tôi sẽ bán, sau đó lại tích tiền mua", ông Quyết nói.

Theo quan sát của PV, lượng người đến xếp hàng từ sớm để mua hàng năm nay ít hơn so với các năm, lý giải về điều này, một chủ cửa hàng bán hàng trên phố Trần Nhân Tông cho biết có 3 nguyên nhân chính: Một là do giá vàng đang ở mức cao nên người dân ngại xuống tiền mua; Hai là hôm nay (ngày vía Thần Tài) trời mưa và rét, người dân ngại ra đường sớm và cuối cùng cũng có thể là do ngày vía Thần Tài năm nay trùng với ngày đi làm nên người dân cũng cân nhắc việc đến xếp hàng sớm hay muộn để tránh ảnh hưởng tới công việc.

Dự báo lượt mua/bán vàng trong ngày vía Thần Tài vẫn sẽ ở mức cao, sôi động hơn so với ngày thường khi người dân mua vàng ngày này không chỉ để tích trữ mà còn để lấy may nên những sản phẩm 1 chỉ, nửa chỉ sẽ được săn đón.

Diễn biến nồm ẩm ở miền Bắc thời gian tới

Nhận định thời tiết nồm ẩm nhiều khả năng diễn ra trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nồm ẩm sẽ diễn ra trong giai đoạn từ cuối tháng 2 và kéo dài đến tháng 4. Các đợt nồm ẩm thường kéo dài từ 3-5 ngày, có đợt kéo dài cả tuần. Hiện tượng này chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi gió mùa Đông Bắc tràn về.

Nồm ẩm ở miền Bắc không kéo dài như năm 2024.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, theo quy luật khí hậu, tháng 2 hằng năm vẫn là tháng chính của mùa Đông. Do đó, không khí lạnh vẫn còn tác động mạnh đến nước ta. Từ cuối tháng 2 trở đi, không khí khô được thay thế bằng khối không khí ẩm. Giai đoạn này, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, trời rét về đêm và sáng.

"Hiện tượng thời tiết nồm ẩm sẽ diễn ra phổ biến ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội từ cuối tháng 2 - 4 hằng năm. Trong giai đoạn nồm ẩm, độ ẩm không khí tăng cao trên 85% kèm theo mưa phùn, sương mù gây ẩm ướt nhà, các công trình dân dụng và các vật dụng thiết yếu", ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết.

Thời tiết nồm ẩm gây trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Độ ẩm cao cũng là môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Ngoài ra, thời tiết nồm ẩm cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại rau vụ Xuân, nhất là bệnh sương mai, rệp muội…

Để phòng, tránh hiện tượng nồm, ẩm ướt trong nhà, các gia đình nên luôn đóng kín cửa nhà, bật điều hòa để chế độ hong khô không khí, sử dụng các vật liệu hút ẩm như báo cũ, than củi hoặc các máy hút ẩm chống nồm, lau nhà bằng giẻ lau khô...

Thông tin thêm về đợt không khí lạnh đang bao phủ miền Bắc, ông Hưởng cho biết, thời điểm tác động mạnh nhất của đợt không khí lạnh sẽ vào trong ngày 7/2 – 8/2 8 và đợt rét đậm, rét hại diện rộng này sẽ kéo dài từ ngày 7/2 – 10/2, trong đó có thời điểm rét nhất sẽ là ngày và đêm 7/2 – 8/2.

Trong tháng 2 vẫn là tháng chính Đông ở miền Bắc, nên từ nay đến hết tháng 2, các tỉnh miền Bắc, khu vực Trung Bộ sẽ còn chịu tác động thêm của nhiều đợt không khí lạnh nữa. Các đợt không khí lạnh vẫn có khả năng gây ra tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Thủ tướng yêu cầu công bố phương án thi lớp 10 ngay trong tháng 2

SKĐS đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương hoàn thành việc công bố phương án tuyển sinh THCS, THPT năm học 2025-2026 trong tháng 2 để học sinh, giáo viên, các nhà trường chủ động.

Nội dung này nằm trong công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành phố ngày 7/2.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành việc công bố phương án tuyển sinh THCS, THPT năm học 2025-2026 trong tháng 2/2025 để học sinh, giáo viên và các nhà trường, các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động chuẩn bị cho công tác tuyển sinh

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức tuyển sinh, bảo đảm minh bạch, thiết thực, giảm áp lực, chi phí cho xã hội.

Tính đến ngày 7/2, hơn 20 tỉnh thành đã công bố hoặc dự kiến môn thứ ba vào lớp 10 năm 2025. Ngoại trừ Vĩnh Phúc, các tỉnh đều chọn ngoại ngữ hoặc tiếng Anh. Ngoài chốt môn thi thứ ba là ngoại ngữ, TP. HCM còn chốt luôn ngày thi sẽ diễn ra vào ngày 6-7/6.

Trong khi đó Hà Nội - nơi có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 lớn nhất cả nước, mức độ cạnh tranh căng thẳng cũng thuộc tốp đầu đến nay vẫn chưa có bất cứ thông báo nào về kế hoạch tuyển sinh năm học tới.

Trên các diễn đàn dành cho phụ huynh Hà Nội, nhiều ý kiến chia sẻ tâm trạng như đang ngồi trên lửa vì chưa biết môn thi thứ ba vào lớp 10 là môn gì, thời gian khi nào sẽ diễn diễn ra kỳ thi...

Theo bà Nguyễn Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), học sinh, giáo viên và phụ huynh có con học lớp 9 năm nay đều đang rất lo lắng, sốt ruột mong muốn biết môn thi thứ ba để có sự chuẩn bị chu đáo hơn do năm nay là năm đầu tiên thi vào lớp 10 với nhiều thay đổi.

Bà Hương cho biết, hầu hết ý kiến đều mong muốn Hà Nội sẽ chọn môn thi thứ ba là ngoại ngữ như các tỉnh thành khác; các em cũng lo lắng nhất nếu thi môn tích hợp khoa học tự nhiên vì đây là môn học rất mới.

Như vậy, theo công điện của Thủ tướng, một số tỉnh thành chốt lịch công bố môn thi vào cuối tháng 3 như Hà Nội sẽ phải thay đổi kế hoạch sớm hơn ngay trong tháng này để phụ huynh, học sinh có thêm thời gian chuẩn bị.

Tài xế ô tô ngông nghênh đi tắt ngược chiều, liên tục nháy đèn đòi nhường đường

Theo phản ánh của PV Báo VNN, chiếc ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Fortuner không những đi ngược chiều để tiện cho mình mà còn nháy đèn liên tục để đòi ô tô đi đúng phải nhường đường.

Tài xế ô tô ngông nghênh đi tắt ngược chiều, liên tục nháy đèn đòi nhường đường.

Theo camera hành trình trên ô tô đi từ hướng Thạch Bàn ra ngã tư ghi lại, thời điểm này các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư thì từ phía bên phải, một chiếc ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Fortuner đã rẽ trái, đi vào làn ngược chiều để tiện vào đường Thạch Bàn nhanh hơn. Nếu đi đúng, chiếc xe này sẽ cần đi vào đường Cổ Linh để quay đầu trở lại ngã tư rồi mới rẽ vào Thạch Bàn.

Tuy nhiên, không những đi sai mà chiếc Toyota Fortuner còn có hành động thiếu văn hoá khi liên tục nháy đèn vào ô tô có camera hành trình với ngụ ý yêu cầu nhường đường. Theo chủ camera hành trình, vì có việc vội đi nên anh mới chấp nhận chủ động dừng lại để nhường đường.

Với hành vi đi ngược chiều như trên, theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nữ sinh 14 tuổi suýt mù vì tự tiêm filler nâng mũi

VnExpress đưa tin, xem quảng cáo từ mạng xã hội, thấy nâng mũi bằng tiêm filler nhanh và đơn giản, nữ sinh 14 tuổi đã tự tiêm tại nhà, kết quả suýt mù mắt.

PGS Hà khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thái Ngọc

Trong quá trình tiêm, bệnh nhân cảm thấy đau buốt nhưng nghĩ bình thường nên tiếp tục. Sau khi tiêm, nữ sinh bị xây xẩm, choáng váng, nhìn đôi, mờ, được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ can thiệp khẩn cấp bằng kỹ thuật thông mạch máu, sử dụng công nghệ tiên tiến để phục hồi lưu thông máu, cứu vãn thị lực và ngăn ngừa tổn thương nghiêm trọng. May mắn, thị lực của bệnh nhân dần hồi phục.

Ngày 7/2, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết đây là trường hợp đáng báo động khi bệnh nhân chỉ mới 14 tuổi nhưng đã tự ý làm đẹp bằng filler (chất làm đầy) không rõ nguồn gốc. Do thiếu kiến thức, em đã tiêm filler vào các mạch máu thông với não, gây tắc động mạch não, dẫn đến choáng váng, nhìn mờ, nhìn đôi.

"Nếu nặng hơn, có thể gây tắc động mạch trung tâm võng mạc, dẫn đến mất thị lực hoàn toàn", ông Hà cho hay.

Một bệnh nhân khác, 29 tuổi, nhập viện ngày 4/2 trong tình trạng mất thị lực hoàn toàn mắt trái sau khi được người quen tiêm filler tại nhà. Bệnh nhân bị đau nhức vùng hốc mắt, nửa đầu bên trái và yếu các cơ vận động nhãn cầu. Dù được can thiệp y tế, mắt trái của cô đã mất thị lực vĩnh viễn do tắc hệ mạch mắt và động mạch trung tâm võng mạc, gây tổn thương nghiêm trọng dây thần kinh thị giác.

Theo bác sĩ Hà, tiêm filler tưởng chừng là thủ thuật đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Nếu tiêm vào hệ mạch cấp máu cho mũi và trán, filler có thể tràn vào động mạch não hoặc mắt, gây tắc mạch, co giật, liệt, thậm chí hôn mê.

Một số người thực hiện thủ thuật không được đào tạo bài bản, tiêm sai vị trí hoặc nặn mũi sau tiêm, làm filler xâm nhập sâu hơn vào mạch máu, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, hoại tử da, hoặc đe dọa tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ thực hiện tiêm filler tại các bệnh viện hoặc phòng khám thẩm mỹ được cấp phép. Người thực hiện phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề về tạo hình thẩm mỹ. Tuyệt đối không tự tiêm filler tại nhà hoặc thực hiện tại các cơ sở không đủ tiêu chuẩn.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu biến chứng như sưng, đau, mất thị lực, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên môn để được cấp cứu kịp thời.