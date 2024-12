Tin tối 15/12: Các tỉnh thành bắt đầu công bố lương, thưởng Tết; khoảng 250 người mắc kẹt do sạt lở ở đèo Khánh Lê

Tin tối 14/12: Công an Hà Nội chỉ rõ các thủ đoạn lừa đảo dịp cuối năm; Hàng chục người sập bẫy lừa xuất khẩu lao động sang Dubai GĐXH - Công an Hà Nội vừa khuyến cáo, cuối năm là thời điểm nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng bày nhiều chiêu trò nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đây là một trong những thông tin quan trọng trong bản tin tối nay (14/12).

Các tỉnh thành bắt đầu công bố lương, thưởng Tết

VnExrpress đưa tin, hôm nay là hạn các tỉnh thành báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2025 theo đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hàng loạt địa phương đã thống kê về tiền lương, thưởng Tết năm 2025, cho thấy không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm ngoái.

Thưởng Tết Âm lịch tại các tỉnh (Đơn vị: triệu đồng):

TT Tỉnh Bình quân Cao nhất Thấp nhất 1 Hà Giang 110 0,3 2 Thái Nguyên 7,5 175 0,1 3 Đăk Lăk 6,13 94 0,2 4 Long An 8,5 519 1 5 Bình Dương 8,77 375 4,96 6 Cần Thơ 5,65 300 0,2

Hiện mức thưởng cao nhất dịp Tết Ất Tỵ thuộc về lao động ở Long An 519 triệu đồng. Năm ngoái, địa phương này cũng dẫn đầu cả nước về tiền thưởng Tết 5,68 tỷ đồng cho quản lý cấp cao doanh nghiệp FDI Nhật Bản.

Thái Nguyên thống kê từ 319 doanh nghiệp có gần 146.000 lao động làm việc, cho kết quả 250 đơn vị dự kiến thưởng Tết Dương lịch, bình quân 900.000 đồng mỗi người. Mức thưởng cao nhất 85 triệu thuộc về công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, thấp nhất 100.000 đồng.

242 doanh nghiệp cho biết thưởng Tết Âm lịch mức bình quân 7,5 triệu đồng. Tiền thưởng cao nhất đạt 175 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Mức lương bình quân thực trả cho lao động tỉnh này đạt 9,7 triệu đồng. Tiền lương tháng cao nhất thuộc về lao động trong doanh nghiệp FDI 370 triệu đồng; thấp nhất khoảng 4,4 triệu đồng.

Trong khi đó, tiền lương của lao động Đăk Lăk đạt bình quân 8,95 triệu đồng. Mức lương cao nhất gần 105 triệu đồng, thấp nhất 3,5 triệu. Hà Giang đạt bình quân 8,78 triệu đồng, cao nhất 31,6 triệu và thấp nhất 3,45 triệu đồng.

Điều 104 Bộ luật Lao động quy định thưởng là số tiền, tài sản hoặc các hình thức khác mà chủ sử dụng thưởng cho lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc. Quy chế thưởng do chủ doanh nghiệp quyết định, công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện lao động tại cơ sở.

Nam thanh niên lái ô tô tông người phụ nữ vì mâu thuẫn ở Bà Rịa- Vũng Tàu

NLĐ đưa tin, ngày 15/12, các cơ quan chức năng huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tài xế ô tô tông và cán qua một người phụ nữ ngay trước cửa quán karaoke ở xã Bình Trung, huyện Châu Đức.

Theo clip hiện trường ghi lại, khoảng 23 giờ ngày 14/12, có 2 nhóm người đứng trao đổi qua lại ngay trước cửa quán karaoke.

Nam thanh niên lái ô tô cán qua người phụ nữ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Sau đó, một nam thanh niên bước lên xe ô tô màu trắng và bất ngờ lùi xe, rồi chạy tới tông và cán qua người phụ nữ.

Nhiều người bất ngờ với hành động này, không kịp phản ứng, sau đó chạy vội ra hiệu cho nam thanh niên dừng lại. Lúc này, người điều khiển xe mới lùi xe, người phụ nữ được bạn bè đỡ dậy.

Được biết, vụ việc xảy ra tại quán karaoke Q. (xã Bình Trung, huyện Châu Đức). Thời điểm này, anh Đ.V.H. (SN 1991) cùng nhóm bạn sau khi hát xong chuẩn bị đi về thì gặp một nam thanh niên điều khiển xe ô tô BKS 72A-… bước đến, cả 2 bên có lời qua tiếng lại.

Sau đó, nam thanh niên lên ô tô, điều khiển xe tông và cán qua một người phụ nữ mặc quần áo trắng như trên.

Người phụ nữ tên N.T.N.T (SN 1992, ngụ xã Sơn Bình). Sau khi bị tông và cán qua người, chị T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường.Thông tin ban đầu, người lái xe ô tô là bạn trai cũ của chị T. Khi chị T. đang cùng nhóm bạn hát karaoke thì bạn trai cũ tìm đến đón về.

Tại đây, người bạn trai của chị T. bị nhóm bạn hát karaoke chung với chị T. đánh. Do bị đánh nên bạn trai cũ của chị T. lên ô tô để đi về, do hoảng loạn đã tông trúng nạn nhân.

Khoảng 250 người mắc kẹt do đèo Khánh Lê sạt lở

Chiều 15/12, ông Phạm Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh) cho biết người bị mắc kẹt trong đó có du khách, người dân địa phương cùng nhiều phương tiện. Khu vực cô lập không có nhà dân, chỉ có một vài nơi có lán nhỏ, miếu.

Người dân mắc kẹt được cơ quan chức năng tiếp tế lương thực trong lúc chờ thông tuyến. Ảnh: VnExpress

Để hỗ trợ người dân, cơ quan chức năng huy động lực lượng đi bộ qua điểm sạt lở, vận chuyển lương thực bằng đường bộ. Hầu hết người bị kẹt sức khoẻ ổn định.

"Xã đang phối hợp ngành chức năng liên quan đẩy nhanh khắc phục sự cố sạt lở. Hiện khối lượng đất sạt xuống đường khá lớn, việc hốt dọn đất đá chưa thể khẳng định có thể thông tuyến trong ngày", ông Hữu nói.

Sáng nay, tuyến đèo Khánh Lê qua vực trên xảy ra ba điểm sạt lở nghiêm trọng. Các vị trí sạt cách nhau chừng 4-6 km, mỗi đoạn khối lượng đất đá sạt lở khoảng 200-300 m3, kéo dài hơn 10-20 m. Ngành chức năng phải cắm biển, căng dây cảnh báo người dân, điều xe chuyên dụng xử lý đất đá sạt lở, rà soát các điểm sạt mới.

Quốc lộ 27C dài 121 km, là tuyến huyết mạch nối TP Đà Lạt (Lâm Đồng) với TP Nha Trang (Khánh Hòa). Trên tuyến có đèo Khánh Lê dài 33 km thường xuyên sạt lở vào mùa mưa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận đang mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 60-150 mm, có nơi trên 300 mm. Ở Khánh Hòa lượng mưa từ 150-200 mm mỗi đợt. Mưa giảm dần vào ngày mai.

Nghi can sát hại em vợ 19 tuổi trong phòng trọ ở TPHCM đã tự vẫn ở Vĩnh Long

Liên quan đến vụ cô gái 19 tuổi bị sát hại tại phòng trọ ở quận Gò Vấp, TPHCM, hôm 14/12, nguồn thông tin cho hay, nghi can Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi, quê Vĩnh Long) đã tự vẫn tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Camera ghi nhận nghi can Nguyễn Hoàng Anh đi bộ đến phòng trọ của em vợ tại quận Gò Vấp vào chiều tối 13/12. Ảnh: Người dân cung cấp

Đây là đối tượng mà công an TPHCM cho rằng đã sát hại chị Dương Thị Ngọc H. (19 tuổi, sinh viên) tại phòng trọ ở quận Gò Vấp vào tối 13/12. Giữa nghi can Hoàng Anh và nạn nhân H. có mối quan hệ anh rể - em vợ.

Theo đó, tối 13/12, người dân trong khu trọ nằm trong hẻm 78 đường Nguyễn Văn Khối, phường 11, quận Gò Vấp phát hiện chị H. tử vong trong nhà tắm phòng trọ, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Khi điều tra hiện trường, công an nhanh chóng xác định nghi can gây án là Nguyễn Hoàng Anh, anh rể của nạn nhân. Sau khi sát hại chị H., Hoàng Anh lấy xe gắn máy của nạn nhân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Camera an ninh khu trọ và xung quanh hiện trường có ghi nhận diễn biến Hoàng Anh đi bộ đến phòng trọ và rời đi bằng xe gắn máy.

Nhiều mũi công tác của Công an TPHCM phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị, công an các tỉnh thành khác để truy bắt Hoàng Anh. Sáng 14/12, công an xác định Hoàng Anh đã tự vẫn tại một nhà nghỉ ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án mạng này.

Tìm thấy thi thể nữ tài xế, xuyên đêm trục vớt ô tô rơi sông Đồng Nai

Sáng nay (15/12), lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ vụ ô tô lao xuống sông Đồng Nai sau khi tông gãy lan can cầu.

Xe ô tô gặp nạn được trục vớt lên bờ. Ảnh: Hoàng Anh

Ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, đến hơn 1h cùng ngày, công tác trục vớt phương tiện gặp nạn mới hoàn tất. Ô tô nói trên là loại 4 chỗ hiệu Hyundai i10, biển số tỉnh Đồng Nai.

Theo chia sẻ của một thợ lặn tham gia cứu hộ, xe tô tô khi rơi xuống đã lật ngửa, nằm sâu dưới lòng sông. Để đưa lên bờ, đội cứu hộ đã sử dụng các thùng phi lớn, bơm hơi tạo lực nâng để làm nổi chiếc xe trước khi tiến hành trục vớt.

Ô tô khi được vớt lên gần như biến dạng hoàn toàn, cản trước và lưới tản nhiệt bị bẹp dúm. Các cửa kính vỡ vụn, nội thất bên trong ngập nước và bùn đất; phần nóc xe bị móp méo nặng do lực tác động khi va chạm và chìm xuống sông.

Trước đó, lúc 23h ngày 14/12, lực lượng Cảnh sát CNCH Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Dương phối hợp, đưa thi thể nạn nhân là nữ tài xế trong ô tô dưới sông Đồng Nai lên bờ, chuyển đến Trung tâm y tế TP Dĩ An để tiếp tục điều tra.

Nạn nhân khi được đưa lên mặc áo đỏ, quần trắng khớp với mô tả của gia đình chị T.T.N. (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) trước đó. Khi thi thể được đưa lên xe, chuyển về nhà xác, người nhà đau đớn gào khóc, gọi tên nạn nhân xấu số...

Thu hồi giấy chứng nhận của công ty có vệ sĩ chặn đường cho đoàn xe đám cưới

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định thu hồi không có thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của Công ty TNHH vệ sĩ Security.

Công ty TNHH vệ sĩ Security bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Ảnh: Lê Dương

Lý do thu hồi là Công ty TNHH vệ sĩ Security đã lợi dụng hoạt động của cơ sở kinh doanh để xâm hại đến an ninh, trật tự, bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị thu hồi không có thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Công ty vệ sĩ trên do ông Trịnh Đình Khoa (SN 1973, ở thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định) làm Giám đốc.

Trước đó, Công an tỉnh phát hiện trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên Đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa) có một nhóm người trong phục trang kiểu vệ sĩ ra giữa đường điều tiết các phương tiện giao thông để đoàn xe đám cưới đi qua.

Hành vi trên đã gây ùn tắc giao thông, gây ra những phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.





