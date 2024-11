Tin tối 21/11: 3 người trong 1 gia đình rơi xuống vùng nước sâu may mắn được cứu sống; bắt giữ gần 1 tấn thực phẩm ăn lẩu nhiều người yêu thích

Tin tối 20/11: Dùng giấy phép lái xe trên VNeID khi mất giấy tờ gốc có bị xử phạt? Từ hôm nay, ngân hàng không được khuyến mại cho người gửi tiền GĐXH - Bộ Công an đã có nội dung giải đáp thắc mắc của công dân về trường hợp tài xế bị mất giấy phép lái xe (GPLX) bằng vật liệu PET, khi tham gia giao thông chỉ sử dụng thông tin GPLX trên VNeID thì có được không?

Bắt 6 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TTXVN đưa tin, 6 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Đàm Đình Phú (sinh năm 1993, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Đoàn Duy Thái (sinh năm 1997, trú tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương); Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1989, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Đỗ Văn Hoàng (sinh năm 1998, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1994, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) và Phạm Văn Quý (sinh năm 1993, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Đối tượng cùng các tang vật liên quan đến hành vi làm giấy tờ giả. Ảnh: L.N.

Theo Công an quận Đống Đa, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đáng nói, có tình trạng làm giả con dấu và các tài liệu trong lực lượng Công an và Quân đội.

Xác định tính chất nghiêm trọng, nhạy cảm của vụ án; gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an và Quân đội, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra, qua đó làm rõ và triệu tập 6 đối tượng trên đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận việc làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng thông qua hình thức lập hồ sơ vay tiền.

Trước đó, tháng 7/2024, Đàm Đình Phú quen một đối tượng có thể làm giả các giấy tờ trong ngành Công an và Quân đội (như Giấy chứng minh công an nhân dân, Thẻ sĩ quan quân đội, Giấy xác nhận đơn vị công tác và Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm...) để dùng vay tiền tại các ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền vay. Sau đó, Phú đăng bài nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu trên mạng xã hội.

Tháng 8/2024, Phú thuê một căn nhà mở văn phòng tư vấn cho vay và lôi kéo Đoàn Duy Thái về cùng làm giấy tờ giả. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

7 nam nữ sử dụng ma túy, bay lắc trong quán karaoke

SKĐS đưa tin, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Xuân Bình (36 tuổi), Phan Công Điều (43 tuổi) vì có hành vi tổ chức cho nhóm bạn sử dụng trái phép chất ma túy, bay lắc tại quán karaoke.

Công an bắt quả tang các đối tượng đang sử dụng ma túy. Ảnh: CACC.

Thông tin ban đầu, trưa ngày 18/11, sau khi ăn nhậu xong, Nguyễn Xuân Bình, Phan Công Điều, Phạm Hữu Nghị (33 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk) cùng với 2 người bạn đi hát karaoke.

Khi tới quán karaoke Luxury ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Bình gọi thêm 5 nhân viên nữ để phục vụ rồi gọi điện thoại mua ma túy đến sử dụng.

Lúc 5 nhân viên nữ đến quán có 3 người nhìn thấy ma túy nên bỏ ra về, còn 2 nhân viên ở lại sử dụng ma túy rồi bay lắc cùng với nhóm Bình.

Khi các đối tượng đang sử dụng ma túy và say sưa trong tiếng nhạc thì bị Công an huyện Krông Pắk ập vào bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy và heroin. Qua test nhanh các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của 5 đối tượng liên quan và chủ quán karaoke để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử lý 3 thiếu niên ném đá vỡ kính 2 xe ô tô

Ba thiếu niên có độ tuổi 12 và 14 cùng ném đá vào 1 xe ô tô tải chở đá, 1 xe ô tô chở khách tại Km 104+300, thuộc địa phận thôn Khai Hoang 2, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Xe ô tô bị ném đá vỡ kính. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, khoảng 15h30 ngày 18/11/2024, Công an huyện Yên Minh (Hà Giang) nhận được phản ánh của người dân về việc bị một nhóm trẻ con ném đá vào xe ô tô khách đang chạy trên đường, khiến xe vỡ kính lái...

Sau khi ghi nhận thông tin trên, Công an huyện Yên Minh đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan nhanh chóng tổ chức xác minh, làm rõ các trường hợp có hành vi ném đá vào xe khách như phản ánh.

Kết quả xác minh, cơ quan điều tra xác định: Khoảng 15h00 ngày 18/11/2024, cháu V.M.S, SN 2010, cháu V.M.T, SN 2012 và cháu V.M.B, SN 2012 (cùng có hộ khẩu thường trú tại thôn Khai Hoang 2, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh) đã có hành vi ném đá vào 1 xe ô tô tải chở đá, 1 xe ô tô chở khách, tại Km 104+300, thuộc địa phận thôn Khai Hoang 2, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh.

Công an xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh đã lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Bắt giữ gần 1 tấn thực phẩm ăn lẩu nhiều người yêu thích

Thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã bắt giữ một khối lượng lớn thực phẩm không rõ xuất xứ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số hàng hóa vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Yên Bái.

Theo đó, vào hồi 2h, ngày 20/11/2024, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Km150 Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an tiến hành kiểm tra xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 25B-001-57 do Trần Ngọc Vũ, SN 1996, trú ở xã Mường Thon, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu điều khiển.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có chở một số lượng lớn thực phẩm, gồm: Đậu hũ chiên, chả mực xoắn, tôm viên, thịt viên, viên cá, thanh cua, thịt viên vị tôm, viên thịt dê, viên thả lẩu, bánh bao hấp, xúc xích…Tổng khối lượng thực phẩm là 982kg. Tất cả số hàng hóa này đều có nhãn hiệu xuất xứ từ Trung Quốc.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, Trần Ngọc Vũ không xuất trình được các thủ tục, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa đang vận chuyển trên xe.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cứu kịp thời 3 người trong gia đình bị rơi xuống vùng nước sâu

Báo Công Lý đưa tin, ngày 21/11, lãnh đạo Công an huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa kịp thời cứu một gia đình bị rơi xuống vùng nước ngập sâu.

Lực lượng chức năng và người dân ứng cứu kịp thời 3 người trong gia đình gặp nạn (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 20/11, lực lượng chức năng nhận thông tin về việc có người dân gặp nạn trên đoạn đường ngập sâu thuộc xã Quảng Vinh.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phối hợp với người dân đã kịp thời ứng cứu, đưa 3 nạn nhân là ông V.Đ.T. (SN 1970), bà N.T.H. (SN 1979, vợ ông T.) và cháu V.Đ.Đ.Q. (SN 2018, con của vợ chồng ông T.) đến bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền cho biết, sau khi tiếp nhận, qua thăm khám sức khỏe, các nạn nhân ổn định. Bác sĩ đã tư vấn, hướng dẫn sau đó cho những người này về nhà.

Được biết, sáng 20/11, gia đình ông T. về quê tại xã Quảng Vinh làm lễ chạp họ (tảo mộ). Đến khoảng 17h30 cùng ngày, cả nhà trở về bằng xe máy và xảy ra sự việc.

Tin tối 19/11: Bộ Công an: Xuất hiện tình trạng cán bộ, nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá sử dụng ma túy; rút đơn kiện, Thanh Thảo khép lại 13 năm tranh chấp với Thúy Vinh GĐXH - Theo Bộ Công an, có tình trạng một số cán bộ, công chức nhà nước, văn nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; ca sĩ Thanh Thảo vừa chính thức thông báo quyết định rút đơn kiện đối với Thúy Vinh sau 13 năm tranh chấp kéo dài liên quan đến công ty Music Box.