Tin tối 22/2: Miền Bắc sắp kết thúc nồm ẩm; giải chạy 'Run With Me - Cộng Đồng Khỏe' có gì đặc biệt?

Giải thưởng "Run With Me - Cộng Đồng Khỏe" lên đến 10 triệu đồng

Giải chạy "Run With Me - Cộng Đồng Khỏe" thu hút cả những vận động viên nước ngoài.

Vào 5h30 sáng Chủ nhật ngày 23/2/2025, tại công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sẽ diễn ra giải chạy "Run With Me - Cộng Đồng Khỏe" do Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức. Tham dự giải chạy là các y bác sĩ, cán bộ ngành Y và cộng đồng runner trên cả nước.

Trước ngày diễn ra giải chạy, các vận động viên (VĐV) sẽ đến nhận BIB và race kit (bao gồm áo và túi đựng đồ) tại Công viên Yên Sở.

Từ 13h chiều ngày 22/2, đã có rất đông vận động viên (đa dạng ngành nghề, lứa tuổi) đến công viên Yên Sở để hoàn thành các thủ tục của cuộc thi.

Bên cạnh các vận động viên, sự góp mặt của các huấn luyện viên, bác sĩ thể thao và ban tổ chức nhằm hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật chạy cũng như cung cấp các lưu ý quan trọng về an toàn. Một số vận động viên trẻ tuổi lần đầu tham gia đã bày tỏ sự háo hức khi được trải nghiệm không khí trước thềm giải đấu.

Đến với "Run With Me - Cộng Đồng Khỏe", các VĐV có cơ hội nhận được các giải thưởng hấp dẫn với giá trị lên đến 10 triệu đồng.

Theo đó, cự ly 10km cho Nam và Nữ (6 giải) bao gồm: Giải Nhất 10.000.000 đồng; Giải Nhì: 7.000.000 đồng; Giải Ba: 5.000.000 đồng. Trong khi đó, cự ly 5km cho Nam và Nữ (6 giải) với Giải Nhất 7.000.000 đồng; Giải Nhì 5.000.000 đồng; Giải Ba 3.000.000 đồng.

Với việc tổ chức giải chạy, Báo Sức khỏe và Đời sống mong muốn lan tỏa đến mọi người dân thông điệp về chăm sóc sức khỏe chủ động, về một lối sống năng động và lành mạnh thông qua hình ảnh các y bác sĩ với hình mẫu về sự kiên trì, sức khỏe và tinh thần cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng nghỉ vì cộng đồng.

Khảo sát ý kiến dư luận về Thông tư 29 quy định dạy thêm, học thêm

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lấy ý kiến dư luận xã hội về Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo VietnamNet, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lấy ý kiến dư luận xã hội về Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đó, cán bộ, đảng viên, người dân cả nước có thể tham gia khảo sát bằng hình thức trực tuyến.

Khảo sát gồm 8 câu hỏi về nhu cầu học thêm, dạy thêm và mối quan tâm của người dân với Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT. Thời gian khảo sát đến hết ngày 23/2.

Đường dẫn của cuộc khảo sát này như sau: https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=177

Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD-ĐT ban hành có hiệu lực từ ngày 14/2. Mới đây, Bộ GD-ĐT cũng quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 29 quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đó, đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GD-ĐT cho biết, sau khi ban hành Thông tư 29, Bộ đã tham mưu Thủ tướng ban hành Công điện tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh THCS, THPT và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Theo đó, công điện yêu cầu Bộ GD-ĐT, UBND các tỉnh, thành phố triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động dạy thêm, học thêm.

Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành công văn về việc tăng cường chỉ đạo đối với giáo dục phổ thông, trong đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GD-ĐT thực hiện đúng quy định về quản lý dạy thêm, học thêm.

Về trách nhiệm triển khai Thông tư 29, Bộ sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình từ các địa phương để có các văn bản đôn đốc, chỉ đạo tiếp theo, qua đó, giúp các Sở GD-ĐT có căn cứ tham mưu và chỉ đạo thực hiện tại địa phương.

Trách nhiệm của các Sở GD-ĐT là kịp thời nắm bắt tình hình từ các nhà trường, giáo viên để hướng dẫn hoặc phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện có hướng dẫn phù hợp với đặc thù địa phương.

Bên cạnh đó, phụ huynh và xã hội cần đồng hành với nhà trường để thực hiện việc giáo dục, đảm bảo kết hợp hài hòa cả ba yếu tố trong giáo dục; tham gia giám sát việc thực hiện Thông tư 29.

Xe cấp cứu lao xuống vệ đường khi đưa thi thể nữ sinh về nhà

Xe cấp cứu chở thi thể nữ sinh bị mất lái, rơi xuống vực cạn bên đường.

Ngày 22/2, lãnh đạo UBND xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 thiếu niên tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào đêm 21/2. Thời điểm đó, hai nam thiếu niên đang di chuyển từ huyện Tương Dương lên huyện Kỳ Sơn bất ngờ va chạm với xe máy chở 3 nữ sinh đi ngược chiều tại khu vực bản Lăn, xã Chiêu Lưu.

Năm nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó có 2 người tử vong.

Đến sáng 22/2, trong khi đưa thi thể một nữ sinh về nhà ở bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, xe cấp cứu gặp phải sự cố mất lái và lao xuống vệ đường. Tài xế bị thương nhẹ, xe cấp cứu sau đó được đưa lên, tiếp tục đưa thi thể nữ sinh về nhà.

Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Miền Bắc sắp kết thúc nồm ẩm?

Đón không khí lạnh, miền Bắc kết thúc chuỗi ngày nồm ẩm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, sau chuỗi ngày nồm ẩm kéo dài, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc thời tiết sẽ có sự thay đổi.

Theo ông Hưởng, đợt nồm ẩm đang diễn ra ở Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc tạm thời sẽ kéo dài hết ngày 23/2 khi đón đợt không khí lạnh tăng cường tràn về. Thời tiết miền Bắc thay thế bằng đợt rét đậm rét hại từ đêm mai (23/2), trời chuyển rét khô.

Tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo dự báo, phía Đông Bắc Bộ những ngày tới trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Khoảng gần sáng ngày 23/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ từ đêm 23/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-17 độ; Trung Trung Bộ phổ biến 17-20 độ.

Thời tiết Hà Nội: Từ đêm 23/2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao trong ngày 23-24/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.

Mâu thuẫn tình ái, gã đàn ông sát hại 2 mẹ con người tình rồi tự sát bất thành

Lương Quý Lộc đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo NLĐO, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Bến Cát đang điều tra làm rõ vụ việc hai mẹ con tử vong trong một ngôi nhà TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo xảy ra án mạng làm 2 người tử vong tại một căn nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ.

Nạn nhân được xác định là chị L.T.T (SN 1983) và con trai là T.Q.P (SN 2017) cùng thường trú tại khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát.

Qua làm việc nhanh, lực lượng công an xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm giữa chị T và đối tượng Lương Quý Lộc (SN 1993, thường trú phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM), dẫn đến việc Lộc ra tay sát hại hai mẹ con chị T.

Lộc sau đó tự sát nhưng không thành, hiện Lộc đang cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Khởi tố, bắt giữ tài xế gây tai nạn khiến 6 người tử vong ở Sơn La

Công an tỉnh Sơn La khởi tố vụ án hình sự, giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe khách. Ảnh: Công an Sơn La cung cấp.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe khách để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21/2, xe ô tô khách mang BKS 26F. 009.XX (nhà xe Tuấn béo) chạy tuyến Sơn La – Hà Nam lưu thông trên Quốc lộ 6 theo hướng từ Sơn La đi Hà Nội, đến địa phận bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (Sơn La) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo đi ngược chiều từ hướng Hà Nội lên Sơn La mang BKS 36R. 004.XX. Cú va chạm rất mạnh khiến 6 người tử vong tại chỗ.

Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, điều động lực lượng công an, cứu hộ cứu nạn và chỉ đạo các lực lượng phối hợp với y tế, chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã đánh dấu hiện trường, huy động phương tiện ưu tiên đưa người bị thương về Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu để sơ cứu ban đầu, huy động xe cứu thương chuyển tuyến theo nguyện vọng của các gia đình có người bị nạn.

Căn cứ kết quả khám nghiệm sơ bộ, xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn do trời mưa, mặt đường trơn ướt, người điều khiển xe khách không làm chủ được tốc độ nên khi vào cua nửa thân xe phía sau bị văng sang làn đường ngược chiều va chạm với xe đầu kéo.

Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở người điều khiển xe khách cho kết quả 0,000mg/L khí thở, âm tính với các chất ma túy. Đối với người điều khiển xe đầu kéo, xét nghiệm nước tiểu cho kết quả âm tính với các chất ma túy, nồng độ cồn trong máu chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ.