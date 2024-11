Tin tối 9/11: Khởi tố kẻ đứng sau web phim lậu cực lớn tại Việt Nam; bão số 7 Yinxing giữ cường độ cấp 14

Tin tối 8/11: Xác minh clip 'Mẹ ơi, đừng đánh con!' gây phẫn nộ trên mạng xã hội; Đã tìm thấy máy bay YAK-130 rơi gần trạm kiểm lâm vườn quốc gia Yok Đôn GĐXH - Đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ đạp, dùng dây đánh dã man một bé gái gây phẫn nộ trên mạng xã hội, được cho là xảy ra tại Vĩnh Long; Lực lượng chức năng tìm thấy máy bay YAK-130 rơi gần trạm kiểm lâm số 9 vườn quốc gia Yok Đôn... là một trong những tin đáng chú ý trong bản tin tối nay (8/11).

Bão Yinxing giữ cường độ cấp 14

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 10h hôm nay, tâm bão ở trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 415 km và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 km/h.

Dự báo hướng đi và khu vực ảnh hưởng của bão Yinxing lúc 10h ngày 9/11. Ảnh: NCHMF

Đến 10h ngày mai, tâm bão ở bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290 km, giữ hướng tây tây bắc, tốc độ 10-15 km/h, giảm còn cấp 12-13. Do tương tác với không khí lạnh, bão sau đó đổi hướng tây nam và đến 10h ngày 11/11 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km, giảm còn cấp 10, giật 13.

Một ngày sau, bão vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp khi ở trên đất liền tỉnh Quảng Nam - Bình Định. Hiện khả năng gây mưa trên đất liền chưa được dự báo.

Đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong có cùng dự báo bão bắt đầu giảm cường độ nhanh khi chuyển hướng xuống phía nam và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền miền Trung.

Trong cuộc họp phòng chống bão Yinxin ngày 8/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho rằng bão đang ở trong giai đoạn mạnh nhất. Từ ngày mai khi ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ bắt đầu giảm cấp nhanh. Nguyên nhân là các yếu tố môi trường như nhiệt độ mặt nước biển thấp, không khí khô lạnh không thuận lợi cho bão phát triển.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông xuất hiện 7 cơn bão. Trước Yinxing, bão Trà Mi vào Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng ngày 27/10, gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ, làm 8 người chết, 14 người bị thương, gần 330 nhà hư hỏng, hơn 1.200 ha hoa màu, 1.500 gia súc bị chết và cuốn trôi.

Chính thức vận hành thương mại đoạn trên cao metro Nhổn - ga Hà Nội

Sáng 9/11, tại ga S8 - ga Cầu Giấy, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ vận hành thương mại đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: VNN

Đây là dự án đường sắt đô thị đầu tiên do TP Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng chiều dài 13,035km, gồm 12 ga; trong đó có 12,575km tuyến chính và 0,46km đường dẫn và depot.

Đoạn đi trên cao gồm 8 ga từ ga S1 đến S8 dài khoảng 8,5km; đoạn đi ngầm gồm 4 ga từ ga S9 đến ga S12 dài khoảng 4km. Tổng mức đầu tư dự án gần 35.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự án đã trải qua nhiều giai đoạn, phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ việc giải phóng mặt bằng, thi công trong điều kiện đô thị đông đúc đến những tác động của dịch bệnh giai đoạn 2020-2021.

Dự án đã hoàn thành đoạn tuyến trên cao và đưa vào khai thác vận hành thương mại ngày 8/8, đánh dấu cột mốc quan trọng biểu trưng cho quan hệ hợp tác Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực giao thông đô thị bền vững.

Sau hơn 3 tháng khai thác thương mại, dự án đã cho thấy sức hút của phương tiện vận tải công cộng mới. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, tính đến hiện tại, đoạn trên cao của tuyến đã phục vụ hơn 2 triệu lượt hành khách, trở thành phương tiện di chuyển hằng ngày thuận tiện của một bộ phận nhân dân.

Bò lạc vào cao tốc, ôtô phải chạy chậm khoảng một tiếng

Theo VnExpress, trưa 9/11, con bò đi lạc vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, khiến dòng phương tiện phải đi chậm khoảng một tiếng.

Con bò đi lạc vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trưa 9/11. Ảnh: Phương Linh

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khoảng 11h, một con bò đi trên đường gom sau đó lạc lên cao tốc đoạn qua xã Bình Xuân, huyện Bình Giang. Gặp dòng phương tiện, con bò hốt hoảng chạy dọc 3 km cao tốc theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, đến khu vực huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Qua camera giám sát, đơn vị quản lý đường đã phát hiện, sử dụng phương tiện lùa bò và hướng dẫn phương tiện lưu thông tốc độ chậm, đi một làn trên cao tốc. Sau khoảng một giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được con bò tại khu vực nút giao qua huyện Ân Thi.

Trong khoảng 10 phút bắt bò, cảnh sát giao thông lập rào chắn tạm thời, tạm cấm phương tiện lưu thông qua khu vực trên để tránh nguy hiểm. Dòng phương tiện phải dừng chờ gây ùn ứ dài khoảng 500 m theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội.

Theo đơn vị quản lý đường, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có rào chắn song hiện chưa phát hiện được vị trí nào bị hư hỏng khiến bò chui vào. Trước đây, trên tuyến có một số xe vận chuyển rơi lợn, gà, bò... xuống đường, gây ảnh hưởng giao thông.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km, đi qua các Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, gồm 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, đạt tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới.

Công an TP.HCM truy tìm chủ công ty 'ôm' 171 tỉ đồng bỏ trốn

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 9/11, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát thông báo truy tìm ông Đoàn Quốc Bảo (45 tuổi, ở Q.Tân Bình) để làm rõ đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an TP HCM truy tìm chủ công ty "ôm" 171 tỉ đồng bỏ trốn. Ảnh: CCCC

Hôm 17/7, Công an TP.HCM nhận đơn tố giác của ông Ochi Yutaka (quốc tịch Nhật Bản, đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Hiraiwa Việt Nam) tố cáo ông Bảo có hành vi đưa thông tin gian dối, nhận tiền thi công các công trình của công ty, chiếm đoạt khoảng 171 tỉ đồng.

Theo công an, ông Bảo là đại diện pháp luật, nắm 51% cổ phần của Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng NIPPON EPC (Q.Phú Nhuận). Công ty này là đối tác thường xuyên của Công ty Hiraiwa để thực hiện các dự án.

Công ty Hiraiwa đã ký kết hợp đồng 4 gói thầu (tại các tỉnh Long An, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hà Nội và Tiền Giang) với Công ty NIPPON EPC với chi phí khoảng 171 tỉ đồng và đã thanh toán.

Ông Bảo tiếp tục ký kết một số hợp đồng với các công ty khác để thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5, ông Bảo không tiếp tục thi công theo tiến độ công trình, tắt điện thoại, không liên lạc với Công ty Hiraiwa và không trả tiền cho các công ty thầu, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau vụ việc, các công ty thầu, công nhân đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương nơi có công trình đang xây dựng, đòi tháo dỡ, đập phá các công trình.

Khởi tố kẻ đứng sau web phim lậu cực lớn tại Việt Nam

VNN đưa tin, ngày 9/11, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thành Công, Nguyễn Tuấn Anh (đều SN 1990, ở quận Hà Đông) về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Đối tượng Công (ảnh tư liệu).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin vụ việc website Fmovies thu hút hơn 6,7 tỷ lượt truy cập trong 6 tháng năm 2024, có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm điện ảnh của Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ- MPA. Do đó, công an đã tiến hành xác minh làm rõ.

Qua trao đổi với đại diện một số cơ quan an ninh, cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, cơ quan công an xác định hệ thống website Fmovies đang có gần 50.000 phim có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có rất nhiều phim của MPA đang được bảo hộ; hệ thống website Fmovies có quy mô trình chiếu trái phép các phim của MPA đến người dùng trên toàn thế giới…

Cơ quan công an khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định thông tin, lai lịch của các đối tượng phạm tội, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động, cũng như vai trò của từng đối tượng.

Qua đó, công an xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tạo lập, điều hành, quản lý hệ thống website Fmovies là Phan Thành Công (từng bị xử lý hành chính về hành vi tương tự); Nguyễn Tuấn Anh có vai trò giúp sức, sao chép, đăng tải trái phép các phim của MPA lên website Fmovies và các trang vệ tinh.

Từ năm 2016 - 8/2024, các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội, thu lợi bất chính hàng trăm nghìn USD.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.