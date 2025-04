Tin vui cho thí sinh muốn vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025

Năm 2025, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tăng chỉ tiêu tuyển sinh

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-BCA ngày 20/01/2025 về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2025. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) năm 2025. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Công an nhân dân đối với học sinh phổ thông đào tạo đại học chính quy: gồm 200 chỉ tiêu, cụ thể:

– 100 chỉ tiêu phía Bắc (90 nam, 10 nữ): Tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.

– 100 chỉ tiêu phía Nam (90 nam, 10 nữ): Tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào.

So với năm 2024, năm nay Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tăng 60 chỉ tiêu.

Năm ngoái, trường tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy gồm: 140 chỉ tiêu. Trong đó:

+ 70 chỉ phía Bắc (63 nam, 7 nữ): Tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.

+ 70 chỉ phía Nam (63 nam, 7 nữ): Tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào.

Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an nhân dân GĐXH - Để phục vụ nhu cầu công tác, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã ra thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025. Ảnh: TL

Lấy 50 chỉ tiêu đào tạo đại học văn bằng 2

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Công an nhân dân đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an trong phạm vi cả nước gồm 50 chỉ tiêu (05 nữ, 45 nam).

Chỉ tiêu tuyển sinh ngoài ngành Công an nhân dân (hệ dân sự)

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non; Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đang xác định chỉ tiêu cho các loại hình đào tạo dân sự, sau khi báo cáo được phê duyệt sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thí sinh xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh, các kế hoạch, thông báo tuyển sinh được cập nhập trên trang thông tin điện tử nhà trường ngay sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an.

Dạng thức đề thi kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân năm 2025

Bộ công an chính thức công bố dạng thức đề thi và đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân năm 2025. Dạng thức đề thi và đề tham khảo năm 2025 có một số điều chỉnh nhằm phù với lứa thí sinh đầu tiên tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân năm 2025 sẽ có 4 mã bài thi, thay vì 2 mã bài thi như năm 2024.

STT Mã bài thi Phần tự luận bắt buộc Phần trắc nghiệm bắt buộc Trắc nghiệm tự chọn 1 CA1 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Vật lý 2 CA2 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Hóa học 3 CA3 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Sinh học 4 CA4 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Địa lý

Năm nay bài thi gồm ba phần: Tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh làm bài trong 180 phút với hình thức thi viết. Tổng điểm của bài thi là 100 điểm. Trong đó, Phần Tự luận (bắt buộc) là 25 điểm và Phần Trắc nghiệm là 75 điểm.

Lĩnh vực kiến thức:

Phần Tự luận bắt buộc: Phần thi gồm 1 (một) câu hỏi Văn nghị luận xã hội, tổng điểm tối đa là 25 điểm.

Phần Trắc nghiệm, tổng số gồm 80 câu hỏi, tổng điểm tối đa là 75 điểm. Trong đó, 70% kiến thức lớp 12; 30% kiến thức lớp 10, lớp 11. Câu hỏi ở mức độ biết, thông hiểu chiếm 30% câu hỏi, mức độ vận dụng chiếm 50% câu hỏi, mức độ vận dụng cao chiếm 20% câu hỏi.

Phần Trắc nghiệm bắt buộc: Môn Toán học có 35 câu hỏi; tổng điểm tối đa là 35 điểm; môn Lịch sử: có 10 câu hỏi, tổng điểm tối đa là 10 điểm; môn Ngoại ngữ (Ngôn ngữ Anh) có 20 câu hỏi, tổng điểm tối đa là 15 điểm.

Phần Trắc nghiệm tự chọn: 15 câu hỏi, tổng điểm tối đa là 15 điểm. Thí sinh lựa chọn một trong các môn học sau: Vật lí (CA1), Hóa học (CA2), Sinh học (CA3), Địa lí (CA4).

Địa chỉ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy ở đâu?

Cơ sở 1: 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội (trụ sở chính).

Cơ sở 2: Hoà Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình.

Cơ sở 3: An Phước, Long Thành, Đồng Nai.

Liên hệ giải đáp thắc mắc thông tin tuyển sinh

Bộ phận tuyển sinh Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng cao, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: số điện thoại: 02432252313, hoặc Trung tá Phạm Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng (SĐT: 0905772222).