Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Tôi mất nhiều hơn một căn nhà

Thứ ba, 15:43 16/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - “Nếu được quay lại, tôi ước không mua nhà ở thời điểm đó. Nhưng có những điều đã qua đi, không bao giờ có thể lấy lại được”.

Tôi vốn là một sinh viên tỉnh lẻ, lên Hà Nội học và cố gắng từng ngày, từng ngày một để bám trụ lấy mảnh đất này. Ra trường, 5 năm ròng rã, chuyển nhiều vị trí, nhiều công ty, đến tuổi 28 tôi coi như đã có một công việc ổn định. Thời điểm đó, thật đẹp. Tôi nên duyên với vợ tôi, người bạn gắn bó với tôi từ thời đại học. Chúng tôi có một đám cưới nhỏ xinh và nhanh chóng đón một thiên thần đáng yêu.

Khi có con, mọi thứ với vợ chồng tôi đều thay đổi. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, có con rồi mới thực sự thấu, bản thân đói một chút không sao, khổ một chút cũng không thành vấn đề, nhưng để con thiếu thốn dù chỉ một chút cũng không đành. Nỗi khao khát cho con sống trong một không gian tiện ích, đủ đầy càng cháy bỏng trong tâm trí của hai vợ chồng tôi.

Đó cũng chính là thời điểm mà giá nhà đất đang nóng rần rần tại Hà Nội. Vậy là một quyết định táo bạo đã được đưa ra. Tại thời điểm cuối năm 2024, vợ chồng tôi quyết định mua một căn chung cư tại khu vực Hà Đông, Hà Nội. Căn nhà rộng 68m2, 2 phòng ngủ, nằm ờ tầng 15, ban công có thể nhìn ra công viên, xa xa những tòa nhà cao tầng đang nối đuôi nhau được xây dựng. Ngày nhận nhà, vợ chồng tôi thực sự rất hạnh phúc, giấc mơ có tấm "sổ đỏ" tại đất thủ đô cuối cùng cũng nằm trong tầm tay.

Nói xa xỉ vậy thôi, cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa được sờ vào tấm sổ đỏ mang tên mình. Khi quyết định mua nhà, vợ chồng tôi dồn cả tiền cưới hỏi, dồn hết tiền tiết kiệm suốt quãng thời gian đi làm vào tổng cộng cũng mới chỉ có 500 triệu đồng, trong khi giá trị căn nhà lên tới 4,5 tỷ đồng. Vợ chồng tôi huy động, lạy lục vay mượn hết hai bên nội ngoại cũng chỉ đồn thêm được 300 triệu tiền mặt và 3 cây vàng, giá vàng thời điểm đó còn đang loanh quanh 9 triệu đồng/chỉ. Vậy là tổng số tiền cả có và vay mượn người quen được hơn 1 tỷ. Toàn bộ số tiền còn lại hơn 3 tỷ đồng vợ chồng tôi quyết định dùng đòn bẩy tài chính, làm thủ tục vay mua tại ngân hàng, trả dần trong khoảng 20 năm.

Vợ chồng tôi khi ấy còn động viên nhau rằng, lương cứng của chồng khoảng 20 triệu, sẽ cố gắng cày nhận thêm nhiều việc khác để làm thêm, nỗ lực nâng mức thu nhập hàng tháng lên khoảng 30 triệu đồng/tháng. Vợ tôi hết thời gian ở cữ, đi làm cũng cố gắng ổn định mức thu nhập khoảng 20 triệu. Mỗi tháng vợ chồng tôi bỏ ra khoảng 40 triệu đồng/tháng để trả tiền gốc, tiền lãi ngân hàng, số tiền còn lại cố gắng cân đối chi tiêu sinh hoạt hàng tháng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, những thứ hai vợ chồng vẽ vời ra quá xa rời thực tế. Một hai tháng đầu, cuộc sống có nhà mới, vợ chồng cày cật lực cũng tạm đủ đóng tiền lãi và tiền gốc vay ngân hàng. Nhưng biến cố xảy ra khi, người họ hàng cho vợ chồng tôi vay vàng vì có việc cần dùng đến đã xin lại số vàng cho vợ chồng tôi vay. Lúc này vàng tăng giá lên nhiều, hơn nữa, để xoay được vài trăm triệu mua vàng đối với vợ chồng tôi không dễ, vì tất cả những nguồn, những nơi có thể vay mượn, vợ chồng tôi cũng đã sử dụng đến. Bí quá, tôi đành nhờ bố tôi cầm cố sổ đỏ ở quê để vay được tiền trả lại khoản vàng kia, đến lúc này vợ chồng tôi gánh nợ lãi hai nơi.

Con nhỏ, chi phí sinh hoạt mọi thứ tăng lên, trong khi đó công việc của vợ chồng tôi không hề ổn định. Những dự án, những nguồn thu nhập ngoài không hề bền vững khiến cho cuộc sống càng thêm áp lực. Tháng nào hai vợ chồng cũng quay cuồng, thêm việc chăm con nhỏ vất vả khiến cho mâu thuẫn của vợ chồng tôi bắt đầu nảy sinh. Đình điểm vào đầu năm 2026, công việc của vợ tôi gặp khó khăn, công ty giải thể, vợ tôi thất nghiệp. Mọi áp lực tiền bạc đổ dồn lên đầu tôi, khiến tâm trạng tôi thật sự mệt mỏi. Gánh nợ mua nhà được hơn 1 năm, tôi dường như kiệt sức. Điều tồi tệ là tôi không thể nào cân bằng được trạng thái cảm xúc của bản thân, áp lực, mệt mỏi khiến tôi dần trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng, thậm chí cảm thấy ức chế khi vợ mãi vẫn chưa ổn định được công việc.

Vậy là từ việc có một mái nhà che nắng, che mưa, tôi dần đánh mất ngôi nhà của chính mình. Những trận cãi vã giữa vợ chồng ngày một nhiều, những khoản nợ mãi chưa vơi, chỉ cần một hai trận con cái ốm đau việt trạm cũng làm cho hai vợ chồng kiệt quệ.

Tôi những tưởng mình tôi mệt mỏi, khổ sở, cho đến một ngày vợ tôi đề nghị ly hôn. Cô ấy muốn thoát khỏi cuộc sống tù túng này tôi mới thực sự bừng tỉnh. Cô ấy đã thông cảm, thấu hiểu, chịu đựng những cảm xúc tiêu cực của tôi suốt nhiều tháng qua. Còn những áp lực ổn định công việc, những áp lực chi tiêu, áp lực chăm sóc con cái của cô ấy ngay cả một người chồng như tôi cũng không chịu chia sẻ. Cô ấy từng mơ về một "mái nhà" đúng nghĩa. Còn tôi cho cô ấy một "mái nhà ngột ngạt" của nợ nần, lãi suất và những lần chạy tiền xoay việc phát sinh đến mờ mắt.

Nếu được quay lại, tôi ước không mua nhà ở thời điểm đó. Nhưng có những điều đã qua đi, không bao giờ có thể lấy lại được. Giờ đây, mái nhà trong mơ của chúng tôi không còn, dù bán dư được vài trăm so với thời điểm mua, nhưng tiền đó cũng chỉ đủ cho tôi bù vào tiền lãi vàng tăng giá và tiền vay chỗ nọ đập chỗ kia. Vợ chồng tôi sau những tổn thương, những biến cố, cũng không còn đứng cùng một hướng, mơ chung một giấc mơ.

Tôi mất nhiều hơn một căn nhà - Ảnh 1.Sau 3 năm đăng ký kết hôn với Châu Khải Phong, Thanh Trúc 'thử' váy cô dâu

GĐXH - Mới đây, diễn viên Thanh Trúc đã chia sẻ hình ảnh diện váy cô dâu xinh đẹp và khiến nhiều người tò mò khi úp mở về việc tổ chức đám cưới.

Tôi mất nhiều hơn một căn nhà - Ảnh 2.Tin sáng 31/5: Tin vui cho người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội; dùng điện thoại quay mưa giông, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

GĐXH - Nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội dự kiến tăng mạnh từ năm 2026 với hàng chục nghìn căn hộ mới được triển khai; trên địa bàn tỉnh Sơn La vừa xảy ra một trường hợp tử vong do bị sét đánh trong lúc sử dụng điện thoại quay cảnh trời mưa giông.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Mua nhà ở xã hội thế nào khi đang có nhà riêng?

Hà Nội: Mua nhà ở xã hội thế nào khi đang có nhà riêng?

Thêm động lực cho người mua nhà ở xã hội

Thêm động lực cho người mua nhà ở xã hội

Lãi suất vay mua nhà tại BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank đồng loạt leo thang: Giấc mơ an cư thêm áp lực

Lãi suất vay mua nhà tại BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank đồng loạt leo thang: Giấc mơ an cư thêm áp lực

Hồ sơ vay mua nhà tại ngân hàng gồm những gì?

Hồ sơ vay mua nhà tại ngân hàng gồm những gì?

Hiểu về cách tính lãi suất vay mua nhà phổ biến tại các ngân hàng

Hiểu về cách tính lãi suất vay mua nhà phổ biến tại các ngân hàng

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kia Morning 2027 giá 241 triệu đồng nâng cấp trang bị an toàn, tiện nghi hiện đại xứng danh hatchback đẹp, rẻ nhất phân khúc có về Việt Nam?

Kia Morning 2027 giá 241 triệu đồng nâng cấp trang bị an toàn, tiện nghi hiện đại xứng danh hatchback đẹp, rẻ nhất phân khúc có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Kia Morning phiên bản nâng cấp tại thị trường Hàn Quốc với nhiều bổ sung đáng chú ý về trang bị an toàn và tiện nghi.

Xe ga 125cc giá 35 triệu đồng thiết kế sắc nét, trang bị sánh ngang SH Mode, có cả ABS, rẻ như Vision hấp dẫn chị em

Xe ga 125cc giá 35 triệu đồng thiết kế sắc nét, trang bị sánh ngang SH Mode, có cả ABS, rẻ như Vision hấp dẫn chị em

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc khiến ngay cả Honda SH Mode cũng phải lép vế, giá bán chỉ ngang ngửa với Vision, vốn chỉ xếp ở phân khúc 110cc.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Tăng hàng loạt khu dân cư bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Tăng hàng loạt khu dân cư bị mất điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Nhiều khu dân cư mất điện đến 22h30

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Nhiều khu dân cư mất điện đến 22h30

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá xe máy điện Honda, Yamaha giảm cực mạnh tới 22 triệu đồng, rẻ hiếm thấy chị em ngắm là dễ xuống tiền

Giá xe máy điện Honda, Yamaha giảm cực mạnh tới 22 triệu đồng, rẻ hiếm thấy chị em ngắm là dễ xuống tiền

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy điện Honda, Yamaha ghi nhận làn sóng giảm giá mạnh tới 22 triệu đồng với cả sản phẩm mới ra mắt.

Giá bạc hôm nay 16/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại giảm, thị trường khó nắm bắt

Giá bạc hôm nay 16/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại giảm, thị trường khó nắm bắt

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 16/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều giảm về vùng 70 triệu đồng/kg.

Tỷ giá USD hôm nay 16/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen bán ra ở vùng 26.410 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 16/6: Đồng Đô la Mỹ chợ đen bán ra ở vùng 26.410 đồng/USD

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 16/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Giá vàng hôm nay 16/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 16/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 150 triệu đồng/lượng.

SUV điện giá 669 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp hoàn hảo, nâng cấp công nghệ, 600km/lần sạc, sạc nhanh chỉ 25 phút nhìn là mê

SUV điện giá 669 triệu đồng bán ở Việt Nam đẹp hoàn hảo, nâng cấp công nghệ, 600km/lần sạc, sạc nhanh chỉ 25 phút nhìn là mê

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - SUV điện chuẩn bị gia nhập thị trường Việt được nâng cấp phiên bản mới, di chuyển hơn 600 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 16/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 16/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 150 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe máy điện đẹp phong cách giá 28,9 triệu đồng công nghệ cao cấp như xe ga, đi tới 120 km, pin LFP tháo rời

Trải nghiệm xe máy điện đẹp phong cách giá 28,9 triệu đồng công nghệ cao cấp như xe ga, đi tới 120 km, pin LFP tháo rời

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Khu vực bị mất điện cao đột biến, người dùng cần chủ động sắp xếp công việc

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 16 - 21/6/2026: Khu vực bị mất điện cao đột biến, người dùng cần chủ động sắp xếp công việc

Sản phẩm - Dịch vụ
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Kia Morning 2027 giá 241 triệu đồng nâng cấp trang bị an toàn, tiện nghi hiện đại xứng danh hatchback đẹp, rẻ nhất phân khúc có về Việt Nam?

Kia Morning 2027 giá 241 triệu đồng nâng cấp trang bị an toàn, tiện nghi hiện đại xứng danh hatchback đẹp, rẻ nhất phân khúc có về Việt Nam?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top