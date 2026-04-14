Người bị gan nhiễm mỡ tránh ăn nhiều loại trái cây nào?
GĐXH - Người bệnh gan nhiễm mỡ nên hạn chế ăn các loại trái cây có chứa quá nhiều đường. Dưới đây là một vài loại trái cây có chứa hàm lượng đường cao mà bạn cần ăn hạn chế trong giai đoạn điều trị bệnh.
Quả sung
Theo Hiệp hội Nông nghiệp Hoa Kỳ, quả sung cứa hàm lượng đường rất cao, lên tới 16.3 đường trên mỗi 100g sung.
Như vậy, quả sung chứa nhiều đường gấp 2 lần quả đào (8.39g), gấp 1.5 lần đu đủ (11g) và ngọt hơn hơn cả những loại trái cây nhiệt đới giàu đường khác như quả vải (15.2g) và nhãn lồng (15g).
Với hàm lượng đường cao vượt ngưỡng này, người bệnh gan nhiễm mỡ không nên ăn quá 50g sung / ngày để tránh tích tụ quá nhiều đường ở gan, làm trầm trọng thêm tình trạng gan nhiễm mỡ.
Vải
Vải chứa rất nhiều đường fructose. Trung bình 100g vải thiều tươi cung cấp cho cơ thể đến 15.2g đường.
Bên cạnh đó, người bệnh gan nhiễm mỡ thường được các bác sĩ khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 25g đường mỗi ngày. Do đó, người bệnh gan nhiễm mỡ chỉ nên ăn tối đa 5 – 6 quả vải/ngày.
Hoa quả sấy khô
Trung bình trong 100g trái cây tươi có chứa 10g đường. Tuy nhiên, trong 100g trái cây khô lại chứa đến 58g đường – tức hàm lượng đường trong trái cây khô cao gần gấp 6 lần mức đường chứa trong hoa quả tự nhiên. Do đó, bạn không nên tiêu thụ loại hoa quả này nhiều hơn 40g mỗi ngày.
Người bị gan nhiễm mỡ lưu ý gì khi ăn hoa quả?
Chỉ ăn một lượng nhỏ mỗi lần
Trái cây tươi tự nhiên chứa nhiều đường (fructose). Việc tiêu thụ quá nhiều đường mỗi lần ăn sẽ làm đường huyết tăng cao, khiến bạn nhanh tăng cân và gây áp lực lên gan.
Ngược lại, chia trái cây thành nhiều lần ăn giúp bạn kiểm soát đường huyết tốt hơn, giảm tải áp lực lên gan trong việc xử lý đường và chất dinh dưỡng từ trái cây. Điều này giúp tăng cường chức năng gan và hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ.
Ưu tiên ăn cả quả thay vì nước ép trái cây
Sự khác biệt lớn nhất giữa việc ăn trái cây thô (ăn cả quả) với việc uống nước ép trái cây nằm ở hàm lượng chất xơ chứa trong khẩu phần ăn.
Thông thường, việc ăn cả quả cung cấp cho bạn nhiều chất xơ hơn, ít nhất là gấp đôi hàm lượng chất xơ chứa trong nước ép.
Nhờ đó, ăn trái cây cả quả giúp bạn no lâu, hạn chế hấp thu chất béo, kiểm soát tốt tổng lượng calo nạp vào cơ thể và giảm tải áp lực lên gan. Ngoài ra ăn cả quả cũng giúp bảo tồn và cung cấp lượng vitamin tối ưu nhất.
Kết hợp protein với trái cây để ăn nhẹ
Người bị gan nhiễm mỡ nên kết hợp ăn protein với trái cây trong bữa ăn phụ. Protein giúp bạn no lâu hơn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm áp lực lên gan.
Trong khi đó, trái cây cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ gan chống oxy hóa và tự sửa chữa các mô bị tổn thương.
Do đó, việc kết hợp thực phẩm giàu đạm với trái cây giúp cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn nhẹ, ngăn ngừa tăng cân, đồng thời hỗ trợ chức năng gan và sức khỏe tổng thể.
Bổ sung thêm chất xơ từ rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt
Tương tự như chất xơ từ hoa quả, chất xơ từ rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt cũng giúp bạn hạn chế hấp thu chất béo, hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả. Không những thế, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa thuộc nhóm glucosinolates.
Glucosinolates từ các loại rau xanh, đặc biệt là rau họ cải, giúp kiểm soát đường huyết và huyết áp hiệu quả, từ đó làm chậm sự tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ.
