Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Người bị gan nhiễm mỡ tránh ăn nhiều loại trái cây nào?

Thứ ba, 07:11 14/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người bệnh gan nhiễm mỡ nên hạn chế ăn các loại trái cây có chứa quá nhiều đường. Dưới đây là một vài loại trái cây có chứa hàm lượng đường cao mà bạn cần ăn hạn chế trong giai đoạn điều trị bệnh.

Quả sung

Theo Hiệp hội Nông nghiệp Hoa Kỳ, quả sung cứa hàm lượng đường rất cao, lên tới 16.3 đường trên mỗi 100g sung.

Như vậy, quả sung chứa nhiều đường gấp 2 lần quả đào (8.39g), gấp 1.5 lần đu đủ (11g) và ngọt hơn hơn cả những loại trái cây nhiệt đới giàu đường khác như quả vải (15.2g) và nhãn lồng (15g).

Với hàm lượng đường cao vượt ngưỡng này, người bệnh gan nhiễm mỡ không nên ăn quá 50g sung / ngày để tránh tích tụ quá nhiều đường ở gan, làm trầm trọng thêm tình trạng gan nhiễm mỡ.

Vải

Vải chứa rất nhiều đường fructose. Trung bình 100g vải thiều tươi cung cấp cho cơ thể đến 15.2g đường.

Người bị gan nhiễm mỡ tránh ăn nhiều loại trái cây nào? - Ảnh 1.

Người bệnh gan nhiễm mỡ chỉ nên ăn tối đa 5 – 6 quả vải/ngày.

Bên cạnh đó, người bệnh gan nhiễm mỡ thường được các bác sĩ khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 25g đường mỗi ngày. Do đó, người bệnh gan nhiễm mỡ chỉ nên ăn tối đa 5 – 6 quả vải/ngày.

Hoa quả sấy khô

Trung bình trong 100g trái cây tươi có chứa 10g đường. Tuy nhiên, trong 100g trái cây khô lại chứa đến 58g đường – tức hàm lượng đường trong trái cây khô cao gần gấp 6 lần mức đường chứa trong hoa quả tự nhiên. Do đó, bạn không nên tiêu thụ loại hoa quả này nhiều hơn 40g mỗi ngày.

Người bị gan nhiễm mỡ lưu ý gì khi ăn hoa quả?

Chỉ ăn một lượng nhỏ mỗi lần

Trái cây tươi tự nhiên chứa nhiều đường (fructose). Việc tiêu thụ quá nhiều đường mỗi lần ăn sẽ làm đường huyết tăng cao, khiến bạn nhanh tăng cân và gây áp lực lên gan.

Ngược lại, chia trái cây thành nhiều lần ăn giúp bạn kiểm soát đường huyết tốt hơn, giảm tải áp lực lên gan trong việc xử lý đường và chất dinh dưỡng từ trái cây. Điều này giúp tăng cường chức năng gan và hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ.

Ưu tiên ăn cả quả thay vì nước ép trái cây

Sự khác biệt lớn nhất giữa việc ăn trái cây thô (ăn cả quả) với việc uống nước ép trái cây nằm ở hàm lượng chất xơ chứa trong khẩu phần ăn.

Người bị gan nhiễm mỡ tránh ăn nhiều loại trái cây nào? - Ảnh 2.

Người bị gan nhiễm mỡ nên kết hợp ăn protein với trái cây trong bữa ăn phụ. Protein giúp bạn no lâu hơn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm áp lực lên gan.

Thông thường, việc ăn cả quả cung cấp cho bạn nhiều chất xơ hơn, ít nhất là gấp đôi hàm lượng chất xơ chứa trong nước ép.

Nhờ đó, ăn trái cây cả quả giúp bạn no lâu, hạn chế hấp thu chất béo, kiểm soát tốt tổng lượng calo nạp vào cơ thể và giảm tải áp lực lên gan. Ngoài ra ăn cả quả cũng giúp bảo tồn và cung cấp lượng vitamin tối ưu nhất.

Kết hợp protein với trái cây để ăn nhẹ

Người bị gan nhiễm mỡ nên kết hợp ăn protein với trái cây trong bữa ăn phụ. Protein giúp bạn no lâu hơn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm áp lực lên gan.

Trong khi đó, trái cây cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ gan chống oxy hóa và tự sửa chữa các mô bị tổn thương.

Người bị gan nhiễm mỡ tránh ăn nhiều loại trái cây nào? - Ảnh 3.

Glucosinolates từ các loại rau xanh, đặc biệt là rau họ cải, giúp kiểm soát đường huyết và huyết áp hiệu quả, từ đó làm chậm sự tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ.

Do đó, việc kết hợp thực phẩm giàu đạm với trái cây giúp cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn nhẹ, ngăn ngừa tăng cân, đồng thời hỗ trợ chức năng gan và sức khỏe tổng thể.

Bổ sung thêm chất xơ từ rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt

Tương tự như chất xơ từ hoa quả, chất xơ từ rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt cũng giúp bạn hạn chế hấp thu chất béo, hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả. Không những thế, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa thuộc nhóm glucosinolates.

Glucosinolates từ các loại rau xanh, đặc biệt là rau họ cải, giúp kiểm soát đường huyết và huyết áp hiệu quả, từ đó làm chậm sự tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ.

Người bị gan nhiễm mỡ tránh ăn nhiều loại trái cây nào? - Ảnh 4.

GĐXH - Đâu là danh sách các thực phẩm phòng ngừa đột quỵ an toàn và hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau.

Người bị gan nhiễm mỡ tránh ăn nhiều loại trái cây nào? - Ảnh 5.

GĐXH - Có nhiều cách chế biến đậu xanh để giải độc gan, bạn có thể tham khảo một số cách có trong bài viết sau.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top