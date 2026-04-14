Loại hoa quả tốt cho người bị gan nhiễm mỡ bạn nên biết

Bưởi

Ăn bưởi giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa của gan bằng cách kích thích gan sản xuất ra enzyme glutathione peroxidase.

Nhờ đó, ăn bưởi giúp bạn ngăn ngừa sớm tình trạng viêm nhiễm, gây xơ hóa mô gan khi bị mỡ xâm lấn và làm tổn thương trong căn bệnh gan nhiễm mỡ.

Quả bơ

Bơ chứa nhiều beta-sitosterol – một hoạt chất có tác dụng điều hòa đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin.

Nhờ đó, ăn bơ giúp bạn hạn chế tích mỡ, đồng thời góp phần ngăn ngừa bệnh đái tháo đường – một biến chứng nguy hiểm thường thấy ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Bên cạnh đó, bơ còn chứa nhiều vitamin E và axit béo omega-3 rất tốt cho gan. Hai dưỡng chất này giúp làm giảm căng thẳng oxy hóa trong gan bằng cách kích thích gan gia tăng sản xuất glutathione – một hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất mà cơ thể người có thể tự tổng hợp được. Nhờ đó, ăn bơ giúp bạn nhanh chóng hồi phục và bảo vệ lá gan khỏe mạnh.

Quả việt quất

Phần lớn công dụng tuyệt vời của quả việt quất đối với việc hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ đến từ hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ mang tên anthocyanin – đây cũng là dưỡng chất chứa nhiều trong việt quất, là tác nhân chính khiến việt quất có màu tím thẫm đặc trưng.

Nho

Nho là loại trái cây trị gan nhiễm mỡ hữu hiệu nhờ chứa hàm lượng cao resveratrol – một hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng cải thiện khả năng chuyển hóa đường và chất béo ở gan.

Từ đó, bổ sung nho vào trong khẩu phần ăn được chứng minh là có tác dụng làm giảm các dấu hiệu tổn thương gan; giúp gan tăng cường vận chuyển, thủy phân và cô lập chất béo, từ đó góp phần ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ tiến triển thành bệnh xơ gan nguy hiểm.

Chanh

Uống quá nhiều rượu trong thời gian dài (hơn 40 – 80 g/ngày đối với nam và hơn 20 – 40 g/ngày đối với nữ) có thể khiến gan chuyển hóa chất béo kém hiệu quả, từ đó gây nên bệnh gan nhiễm mỡ do rượu.

Việc tiêu thụ chanh, đặc biệt là nước cốt chanh, được chứng minh là có tác dụng bảo vệ tế bào gan khỏi sự tổn thương mãn tính do rượu gây ra, hỗ trợ cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ hiệu quả.

Táo

Chất béo tích tụ quá nhiều trong gan có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, polyphenols – một hợp chất chống oxy hóa chính trong táo, được chứng minh là có khả năng cải thiện kết cấu lipid, tăng hoạt động của enzyme chống oxy hóa và làm giảm sự lắng đọng chất béo trong gan bằng cách tăng quá trình phân giải mỡ tại gan.

Nhờ đó, táo có thể được xem là người "bạn đồng hành" lý tưởng với những ai đang mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Me

Việc tiêu thụ me cũng được chứng minh là có khả năng làm giảm mức độ chất béo trong gan, vì nó có chứa chất chống oxy hóa procyanidin, giúp gan tăng cường chuyển hóa chất béo và chống lại các gốc tự do gây hại cho gan.

Quả lê

Lê chứa nhiều chất chống oxy hóa phytochemical cho thấy tác dụng có lợi đối với sức khỏe của gan.

Chiết xuất hạt của quả lê cho thấy giảm căng thẳng oxy hóa trên gan, đồng thời còn giúp giảm lượng đường trong máu, ức chế tình trạng tích mỡ quá mức ở gan và phòng ngừa bệnh tiểu đường khởi phát.

Quả đu đủ

Đu đủ là một loại trái cây cho thấy có tác dụng chữa bệnh hiệu quả để sử dụng trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Đu đủ chống lại sự tích tụ mỡ trong gan bằng cách ức chế SREBP – một loại protein kiểm soát tiến trình tạo mỡ trong gan. Nhờ đó, ăn đu đủ giúp bạn kiểm soát tình trạng gan nhiễm mỡ và cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả.

Quả cam

Cam chứa nhiều vitamin C. Việc bổ sung vitamin liên tục cho thấy khả năng cải thiện đáng kể các chỉ số chức năng gan, tăng cường khả năng phục hồi gan và cân bằng nội môi glucose ở bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Do đó, cam đích thực là nhóm thực phẩm không thể thiếu trong khẩu phần ăn của người bệnh gan nhiễm mỡ.

Uống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to ra GĐXH – Nhiều người vẫn duy trì thói quen uống nước ép trái cây vào buổi sáng vì tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân âm thầm có thể khiến vòng bụng của bạn ngày càng to ra.

Các thực phẩm ăn để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả GĐXH - Đâu là danh sách các thực phẩm phòng ngừa đột quỵ an toàn và hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau.