Trắc nghiệm: Cách bạn chọn đồ ăn nhanh sẽ tiết lộ bạn dễ bị tán đổ hay không?

Bạn vô cùng khó tính trong tình yêu, rất khó để người khác cưa đổ. Bạn sống nguyên tắc, cầu toàn, suy nghĩ và hành động dựa trên lý trí hơn là cảm xúc. Bạn hướng tới sự ổn định, an toàn, bền vững, chỉn chu, ngăn nắp và đúng quy tắc. Do đó, trong chuyện tình yêu, nếu gặp phải đối tượng không ưng ý, không phù hợp với tiêu chuẩn của mình, dù chỉ là "lệch" đi một chút so với yêu cầu, bạn cũng sẽ lập tức mất hứng thú. Rất hiếm người có thể làm hài lòng bạn.